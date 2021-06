Malý (Trikolóra): Spravedlnost podle USA - Clauvin dostal za vraždu Floyda 22,5 roku

reklama

Každému Američanovi je odmala vštěpováno, že policie je zákon a pokud jej vyzve, musí poslechnout. Floyd tak neučinil. V době zákroku byl předávkovaný drogami a měl v sobě tak vysokou dávku fentanylu, že mohla způsobit zástavu srdce.

Floyd měl nemocné srdce a přesto se předávkoval, i když musel vědět, že ho to může zabít. Přesto užil syntetický opioid fentanyl a před tím i metamfetamin a konopí. Když čtu článek o rozsudku, nemohu nevzpomenout na film 12 rozhněvaných mužů a to, co rozhodovalo mezi rozsudkem srti a zproštěním viny.

Je dosti neobvyklé, aby soud rozhodoval podle soukromé a nikoli oficiální pitvy. „Případ Floyd“ by měl být varováním pro celou společnost. Varováním těm, co stojí mimo zákon, že vzdorovat policii se nemusí vyplatit. Varováním většině, která zákony respektuje, že „společenská poptávka“ začíná ovlivňovat zásadní rozhodnutí těch, co rozhodují.

Je ale i nepřijatelné, aby se policie stala nástrojem moci a stupňovala agresivitu. Stejně tak je ale nepřijatelné, aby soudy rozhodovaly na základě společenské poptávky, aby tak rozhodovaly politici. Dnes strháváme sochy těch, co tvořili naši historii a stavíme sochy narkomanům a těm, kteří likvidují tradice a hodnoty vytvořené našimi předky. Přepisujeme nepřepsatelnou historii.

Je až mrazivé, že soud v ČR odsoudí člověka za větu k šesti letům a odvolací mu dá podmínku. Je to hlavně alarmující. Takových rozsudků můžeme najít desítky, možná stovky. Rozhoduje společenská poptávka, rozhodují media. Pro část společnosti má Kájinek punc vraha. Já o tom že zabíjel silně pochybuji.

O čem jsem ale začal silně pochybovat je to, že se člověku dostane spravedlivého procesu. Začal jsem pochybovat o tom, že volby rozhoduje volič. Začal jsem pochybovat o tom, že politici konají čestně a pouze ve prospěch a v zájmu lidu. To, co se šíří světem je velice nebezpečné. Je to faktický nástup fašismu.

Mediokracie zásadně ovlivňuje lidstvo, formuje jeho názor stejně, jako školství, které má učit a ne vychovávat. Příkladem je Facebook, bez kterého si snad ani nedokážeme představit život. Po blokacích jsme začali být opatrní. Píšeme v náznacích, jinotajích, do ožehavých jmen a slov vkládáme proti robotům místo písmen znaky.

Ustoupili jsme, a tak Facebook přitáhl smyčku. I když nejsme tak radikální jako dřív a jsme opatrní, Facebook v utahování smyčky pokračuje – snižuje dosah našich příspěvků, což nemáme jak zjistit. Relevantnost našich postů posuzují „nezávislé subjekty“, financované neziskovkami, které financuje Soros.

Jak mohou být nezávislé? Pokud dělají dva totéž, není to totéž. Rusko je agresor, USA šíří pomocí armády demokracii jako kdysi křižáci křesťanství. Nastupuje fašismus s lidskou tváří. Netvařme se, že se nás to netýká, nebo skončíme v celosvětovém táboře, tvořeném příkazy, zákazy, jednou pravdou, jedním směrem, jedním správným názorem.

Až v něm budeme, nebude z něj úniku stejně, jako nebylo z táborů nacistického Německa.

(převzato z Profilu)

