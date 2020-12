Malý (Trikolóra): Svěříme naše děti pedofilům a zpolitizovanému školství?

reklama

Volby v USA ovlivní celý svět. Pokud vyhraje levičák a milovník malých dětí Biden, možná se zlegalizuje pedofilie, migrace bude mít zelenou a ekologický terorismus bude priorita. Brusel posílí a bude nás mnohem snáze ovládat. Budeme podřízeni Bruselu mnohem více, mnohem více budeme ovládání „nástupkyní“ Hitlera Merkelovou, mnohem více budeme platit z našich daní a budeme ovládáni. Hitlerův plán „společné“ Evropy bude realizován.

Myslíte si, že reklamy v Evropě, plné černochů, pozitivně ovlivní to, jak Evropané vnímají migranty? Myslíte si, že povinné kvóty počtu žen ve vedení firem či státu zajistí ženám stejné platy a stejnou kvalitu práce? Myslíte si, že pochody „Pride“, propagující BDSM praktiky přispějí ke zlepšení postoje většinové společnosti ke gay komunitě.

„Homosexualisté“ se dožadují práva na adopci dětí. Takové právo neexistuje. Ptá se někdo tech dětí? Jejich práva neexistují? Výpovědi deprimovaných dospělých, „vychovaných“ homosexuálními páry se ignorují? Právo dítěte je upozaděno před požadavky těch, co „bojují“ o svá práva?

Myslíte si, že elektroauta a normy emisí a imisní vyřeší ekologii a životní prostředí? Myslíte si, že módní přehlídky, propagující na mužích ženské šaty dají těm, kterým se to líbí, možnost tak chodit na veřejnosti a jejich ženy a děti to budou brát jako normální? Myslíte si, že snahy a legitimizaci pedofilie ochrání naše děti a ty budou potom v bezpečí?

Michal Malý Trikolóra



A co zoofilie a nekrofilie? A co přijde pak? Myslíte si, že Covid je nešťastná náhoda, nebo prostředek k tomu, aby se položila ekonomika, lidé zkrachovali a pak obdrželi "pomoc" v podobě almužny na přežití za podmínky, že se nechají načipovat, oočkovat a pak budou slepě poslušní? Dnes nařídili roušky, zítra denní rozbor vlastního lejna, zda si nežijeme nad poměry?

„Svět klečí“ před zdrogovaným kriminálníkem Floydem, grázlem, pochovaným ve zlaté rakvi. Klečí sportovci, někteří lidé, v čele s papežem líbají nohy. To, že se v Africe rasisticky likvidují bílí farmáři je světu jedno. To, že se pro výrobu baterií do „ekologických“ elektroaut zneužívá dětská práce, je světu jedno. To, kolik je na světě týráno žen a dětí je jedno, protože to „vyřeší“ kvóty a předpisy.

Žhářství a rabování je legální, protože lidé, co kradou televize mají „hlad“. Myslíte si, že to, co se děje je přirozený vývoj, nebo je to řízené? Já si myslím, že to vše, co popisuji, nač se ptám, je řízené, organizované, že cílem je likvidace osobních svobod člověka, likvidace evropské kultury, která je na planetě nejvyspělejší. Jde o fašizaci světa, ovládnutí lidstva, vytvoření naší závislosti.

Kvóty, multikulturní, LGTB, či genderové reklamy a nařízení podstatu problému nevyřeší, protože jejich cílem je problém vyhrotit, docílit toho, aby věci přerostly v násilný rasismus, občanskou, a nakonec celosvětovou válku. Protože pouze války mažou dluhy a pak startují investice, ekonomiku a umožňují ovládání lidstva.

Právo, svoboda, spravedlnost přestaly existovat. Na jedné straně je legalizace Kosova, etnických čistek a vraždění civilistů vojsky NATO v pořádku, na straně druhé je Krym či Katalánsko špatně. Zásahy policie v Rusku či Bělorusku jsou brutální. Srovnatelné zásahy policie v Katalánsku, či Francii jsou v „pořádku“ pro "udržení demokracie". Volby v Bělorusku byly podvod, v USA jsou v pořádku. Facebook a media rozhodují o tom, co je pravda.

Tak se vás ptám, jak to vidíte vy? Pletu se, nebo mám pravdu? Pokud si myslíte, že nemám, nejedete náhodou na té "správné" vlně díky svému šílenému snu, že se máte dobře a nic vám nehrozí? Nebo tu pravdu mám, a pak se ptám, zda je šance to, co se děje, zastavit a změnit vývoj a jeho cíl. Pokud si myslíte že pravdu mám, pak upozorňují na to, že nás musí být hodně a že pokud se vývoji postavíme, poneseme osobní oběti. My a naše rodiny.

Přestaneme být lhostejní, jde o naše děti a vnoučata. Naše lhostejnost je může poslat do otroctví, do fašismu, do závislosti, ze kterých se jako naočkovaní, očipovaní, monitorovaní a ovládaní nebudou mít šanci se vymanit. My rozhodujeme o životě našich dětí a vnoučat a bereme jim šanci ubránit se tomu, co je čeká.

Nemáme právo rozhodovat o jejich životě. Prosím, postavme se tomu, co se děje. První cestou jsou volby. Jinak nám nezbude, než ulice a občanská neposlušnost. Postavme se za naše děti, ještě je čas. Rodina je základ státu, ale my necháváme výchovu na zpolitizovaném školství a dětem namísto vlastní péče a výchovy koupíme z pohodlnosti tablet.

Prosím, pojďme to změnit, ochraňme budoucnost našich potomků. Ještě je naděje, ještě je čas, ale není ho mnoho.

(převzato z Profilu)

