Maříková (SPD): Nejdřív musí rozkvést česká zem, abych mohla pomoci rozkvést jiné zemi

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo, vážená nepřítomná vládo,

protože tady jen jeden ministr, není to tak dlouho, když jsem zde stála a kritizovala minulou vládu Andreje Babiše, která zavedla něco, co bylo v naší zemi od druhé světové války nepředstavitelné a nemožné, a to segregaci lidí. Byli tu lidé dvou kategorií. Ti, co se nechali dobrovolně povinně naočkovat a měli přístup všude, i když nemoc dále roznášeli. A druzí ti, co se nechtěli z jakéhokoliv důvodu očkovat, třeba i ze zdravotních důvodů a ti nesměli nikam, dokonce i v nemocnicích se na ně špatně pohlíželo a místy měli problém i s ošetřením i přesto, že nepředstavovali pro ostatní žádné riziko a byli zcela zdrávi.

Žili jsme dva roky v nouzovém stavu. Lidem tyto nesmyslné restrikce covidu ukradly dva roky života, poškodily naši ekonomiku a jak se ukázalo, neměly žádný vliv na šíření covidu. Vláda vydávala jedno protiústavní nařízení za druhým, i když si toho byla vědoma, dokonce chtěla povinně očkovat vybrané skupiny osob. Na tuto kapitolu našeho života nesmíme zapomenout a musíme si ji připomínat, abychom již nikomu toto nedovolili. Ale byli jste to i vy, zástupci dnešní koalice, kteří řadu těchto kroků kritizovali. Lidé vás proto volili, protože doufali ve změnu, v pozitivní změnu, protože chtěli ukončit tuto totalitu. Právě proto jste vy získali, tedy váš slepenec, jak se vám mezi občany říká, získali 108 křesel v této Poslanecké sněmovně.

Začátek vaší vlády navázal na totalitu minulé vlády, ale pod tlakem veřejnosti jste odstoupili od restrikcí a ministr Válek až pod politickým a společenským tlakem dostál svého slova a zrušil povinnost očkování proti covid-19 pro vybrané skupiny, kterou zavedla vláda Andreje Babiše, a lidé tak uvěřili, že by se naše země a jejich životy mohly vrátit do normálu. Netrvalo však dlouho a přišlo rychlé probuzení pro tento národ. Spadly vaše masky a lidé konečně zjistili, kdo opravdu jste, čí zájmy prosazujete a jak vám nezáleží na národu, který vám umožnil si sednout do těchto křesel.

Nejdříve přišla kauza Polčák, kde europoslanec Polčák, který si vyjednal provizi za odškodnění vyplacené kvůli výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, dopředu neřekl ani poslancům, že obchoduje se zákony, když si schůzky s nimi účtoval obcím jako právní zástupce. Pak přišla zase kauza Dozimetr, která ukázala provázanost politiků STAN a TOP 09 s organizovaným zločinem, kdy ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan byl upozorněn na organizovaný zločin provázaný do jeho hnutí a kdo je pan Redl zač a nechával to být. Z jakého důvodu, to si můžeme jen domýšlet.

Karla Maříková SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A vše dorazila vaše neschopnost řídit stát v době energetické krize, kterou ještě prohlubujete, a to vše za necelý rok vašeho vládnutí. Podle odborníků na energetiku bylo prý již od ledna letošního roku zcela jasné, že ceny energií porostou. Cena elektřiny v České republice je nyní 17krát vyšší než před dvěma lety a plyn dokonce 37krát vyšší. Měli jste možnost ceny energií zastropovat, snížit DPH, prostě udělat něco, co by zastavilo nehorázný růst cen energií, pohonných hmot a tím i potravin a nevyvíjel se čím dál větší finanční tlak na naše občany, kteří v mnoha případech nevědí, z čeho zaplatí nejen energie, ale také například hypotéky a aby jim zbylo na potraviny vůbec.

Neúnosné zdražení energií pociťují i živnostníci a podnikatelé. Mnoho z nich ukončilo svou činnost a nemluvě, kolik ještě ukončí. V naší zemi pod vaší vládou rychle chudne úplně každý. Školství, které dostalo na frak za covidu, kdy naše děti nechodily do školy nejdéle z celé Evropy, čeká díky vám další zatěžkávací zkouška. Nad studenty visí hrozba další online výuky. Energetická krize má totiž dopad také do rozpočtu českých univerzit. Jen pro příklad: Masarykova univerzita zaplatila loni za elektřinu přibližně 81,5 milionu korun. Za letošek činí odhad 201 milionů a predikce na rok 2023 hovoří dokonce o 543 milionech korun. A co tato vláda a premiér Fiala? Stále slibuje: Nenecháme vás padnout, všem pomůžeme, vláda pracuje velmi intenzivně jak na evropském, tak národním řešení současné energetické krize a obě řešení se musejí doplňovat. A tak dále. Samé kecy a skutek utekl.

Anketa Zaslouží si Michail Sergejevič Gorbačov naši úctu? Ano 58% Ne 37% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 10155 lidí

Hrozí kolaps nemocnic, kde dokonce kvůli vaší neschopnosti nařizujete nejvyšší povolené teploty bez ohledu, že zde leží nemocní a nepohybliví pacienti. Novorozenci. Na operačních sálech má být 20 stupňů, to jako by lékaři měli jít operovat ve svetrech. Třeba ve dvou, jak radí paní Pekarová, že tím porazíme Putina. Padá z vás jedna perla za druhou. V této zemi jste většině lidí pro smích a jsou tak naštvaní, že mi nejen píší e-maily, ale dokonce zastavují na ulici, aby mi to řekli.

Vaše vláda se na to nepřipravila a premiér Fiala, snad nejslabší premiér za posledních 33 let, jen krčí rameny a vaše slova z dob, když jste byli v opozici, že máte na vše řešení až vše bude lepší a budete lepší vládou než ta předchozí bylo jen plácání do vody a lákání voličů. Vykašlali jste se na naše občany živnostníky i podnikatele. Chybí vám akceschopnost, sebereflexe a pokora. Máte jen jedinou mantru žáka z prvního stupně základní školy, kterou omíláte stále dokola: Může za to Babiš nebo Putin. Co byste bez těch dvou vlastně dělali a na koho sváděli svou neschopnost? Napadá mě jen jedno přísloví: Pýcha předchází pád.

Je důležité si říci, že na ceny energií a pohonných hmot má vliv kšeft s emisními povolenkami a také Green Deal zelené šílenství, ke kterému se Česká republika zavázala a na které doplatíme všichni. Umělé vytahování cen zruinuje naši ekonomiku, ale i tu evropskou. Sankcemi proti Rusku ničíme sami sebe. Nemůže za to konflikt na Ukrajině, jak se tady neustále omílá, ale vaše a evropská politika, do které zasahuje USA. Rusko si najde a našlo odběratele jinde. Bez Evropy se dříve či později obejde. Ale Evropa má a bude mít problémy a my, kteří jsme na plynu absolutně závislí, dopadneme nejhůře z Evropy. Již nyní vidíme, že jednotlivé členské státy uzavírají smlouvy s Ruskem ohledně plynu napřímo za velmi výhodné ceny, protože vidí, že jejich ekonomika by se zhroutila. Jsou to vlády, kterým záleží na jejich státu a občanech a nebojí se rozhodnout bez požehnání Bruselu. Jen vy nejste schopni udělat tento krok a přenést se nad svoji nenávist.

Zajímavé je, že když válčí Amerika, to vám nevadí, to se žádné sankce nekonají. Jen si připomeňme války v Sýrii, Libyi, Afghánistánu. A co takové humanitární bombardování Jugoslávie? To je přesně tou ukázkou, když něco páchá Amerika, je to humanitární, a když to páchá Rusko, je to agrese a přicházejí hned sankce. Neumíte měřit všem stejným metrem. Raději lidi necháte zchudnout a padnout zaslepeni svou nenávistí. A kdo má jiný názor je hned vámi nálepkován, že je posluhovač Kremlu. Nejste schopni připustit, že má někdo jiný názor. Na to jediné se zmůžete. Ale tady jde jen o jedno, být pročeský, ne proamerický ani proruský. Obchod důležitý pro obchod, ekonomiku státu je na prvním místě, i když svého obchodního partnera nemilujete, ale dokud nemáte jiného, nic jiného vám prostě nezbývá. Pokud může být váš obchodní partner třeba Saúdská Arábie, kde jsou porušována lidská práva dennodenně, nebo Amerika, která rozpoutala řadu válek, tak proč ne Rusko? Jsou jedni snad lepší než ti druzí? Anebo zde jde absolutně o něco jiného?

Na pozici ministra zahraničí, kde by měl být diplomat právě pro udržení dobrých zahraničních vztahů, který umí vyjednávat, jste usadili absolutně nezkušeného politika, který svými postoji nadělá více škody jak užitku. Návrh v podobě plošného pozastavení vydání víz ruským turistům či výrazné snížení jejich počtu ministra Lipavského je absolutně totalitní. Protože chcete trestat lidi, kteří za nic nemohou. Jen kdyby někdo přišel s tímto návrhem týkajícím se třeba určité náboženské skupiny osob, protože někteří jejich přívrženci někde spáchali teroristický útok. To byste křičeli. Mimochodem Karlovarský kraj, kterému žádná vláda nikdy nepomohla, který je závislý na lázeňství a cestovním ruchu, velmi pociťuje ztrátu ruské klientely, díky níž měli lidé slušně placenou práci. Ale to vás nezajímá, zatáhnete politiku do absolutně všeho.

A když jsme u těch ministerstev, obdobné je to na Ministerstvu obrany. Politici, kteří nedokážou potlačit své vlastní antipatie a jsou nenávistní, nemají v politice co dělat, jsou nebezpeční pro svou zemi. Říkáte lidem, že jsme ve válce, ale České republice válku nikdo nevyhlásil. Válku může chtít jen duševně nemocný člověk nebo ten, kdo je do ní dotlačen. A pak ten, kdo na ní vydělá. Kdo ohrožuje naši ekonomiku a bezpečnost jste vy svou politikou a neustálým dodáváním útočných zbraní na Ukrajinu, díky kterým eskaluje konflikt a umírají nevinní, kteří si válku nepřejí. Lidé na Ukrajině chtějí mír. Za zbraně pro Ukrajinu odchází z rozpočtu miliardy. Ale nemáte na pomoc českým občanům a českému státu, za který jste zodpovědni, s jehož penězi nakládáte. Peníze českých občanů a zbraně posíláte nejzkorumpovanější zemi v Evropě a vůbec nevíte ani kde končí. Sami odborníci přiznávají, že většina zbraní končí na černém trhu. Ty peníze nepatří vám, ale českým občanům. Pro ně však máte jen vaše moudra v podobě dvou svetrů a nehorázných doporučení, jako je 20 stupňů v nemocničním pokoji nebo na operačním sále místo současných 25.

O vyhlášce, kolik mají mít občané stupňů v bytech, a o dalších raději nemluvím. Lidé mají být v zimě a mají si méně topit a vzít si dva svetry, protože díky vaší neschopnosti nebudeme mít dostatek plynu. A pokud bude, tak za likvidační cenu. Jediné co od vás stále slyšíme, je Ukrajina, Ukrajina, ale Česká republika vám je jaksi ukradená.

Včera na mě opět vyskočil na Facebooku příspěvek pana premiéra Fialy. A co myslíte? Zase Ukrajina. Jak pomáháme a musíme zase pomáhat. A co Česká republika takhle? Ukrajina není členským státem a vy a Evropská unie do ní pumpujete peníze daňových poplatníků Evropy. Mnoho občanů si klade otázku, jak je možné, že když začal konflikt na Ukrajině, měli jste vše připravené ze dne na den. Řešení, zákony i cenzuru. Jak šlo o pomoc Ukrajině a ukrajinským občanům, to vám akceschopnost nechyběla. A jakmile jde o pomoc vlastním občanům, tak to vázne a přešlapujete na místě. Nyní, když máte oprávněný strach z pádu politického systému, opakuji z pádu politického systému, ne lidí a jak dopadnou jejich životy, tak opakujete to, co opozice říká celou dobu, ať zastropujete ceny. Vy nejste schopni ani vlastního rozhodnutí. Ministr Síkela čeká na zastropování cen na evropské úrovni, což sami odborníci potvrzují, že je nereálné, jelikož každá země má jiný energetický mix a cenovou hladinu.

Vaše neschopnost vlastního rozhodnutí jen svědčí o vaší nekompetenci. Opozici nazýváte populistickou a její návrhy nereálné, a přitom najednou, když se projednává návrh na vyslovení nedůvěry vládě, premiér Fiala oznamuje na Facebooku, že na úřad vlády svolal koordinační skupinu pro řešení národní formy zastropování cen energií. Že by to najednou, pane premiére, šlo? Jediné, na co jste se zmohli, dát lidem slevu korunu na litr pohonných hmot, což vzhledem k rychlé výši cen vůbec nikdo nepocítil.

Ten váš Deštník proti drahotě je děravý, jak cedník a teče do něj. Vaše sebestřednost vám nedovolí si konečně připustit, že jste zemi přivedli do krize, kterou několik generací nepamatuje.

Nesouhlasím s žádnou válkou. Ani s těmi, co vedla Amerika, ani s tou, kterou vede Rusko na Ukrajině. Válka je nejhorší řešení, co může být, které proto, že se politici nedokážou dohodnout odnesou naprosto nevinní lidé, kterým jejich životy a život jejich blízkých nikdo nevrátí. Zůstane jen smutek a nenávist. Tomuto konfliktu ale předcházelo dění od roku 2014, které nikoho z vás nezajímalo, že na východě Ukrajiny umírají nevinní lidé a děti. Nečinnost a neustálé chrastění zbraní NATO na Ukrajině místo dodržování mírových dohod vyeskalovalo v tento konflikt. Vy místo, abyste se snažili přivést obě strany k dohodě a míru, děláte naprostý opak. Každý, kdo si zachraňuje holý život a prchá před válkou, si určitě zaslouží pomoc v první bezpečné zemi. Ovšem pomoc, tím myslím ubytování v bezpečí, jídlo a základní zdravotní ošetření a ne nekontrolovatelné rozdávání peněz našich daňových poplatníků bez ohledu, zda je to lidem, kteří skutečně přijíždějí z válkou zasažených oblast, a bez ohledu, zda to vůbec potřebují, když se kouknete, v jakých vozech přijížděli. Zařídili jste vlaky z Ukrajiny zdarma, autobusy zdarma, každý okamžitě dostal 5 000 na osobu měsíčně, stačil mu ukrajinský pas, i když nebyl z oblasti zasažené válkou.

Mnoho uprchlíků byli jen ekonomičtí migranti, kteří využili jen vašeho hloupého rozhodnutí. Uprchlíci z Ukrajiny se stali státními pojištěnci s nárokem na zdravotní péči v plném rozsahu, a to v době, kdy naše zdravotnictví pod vedení ministra Válka přichází o 14 miliard. Na naše zdravotnictví peníze tedy nejsou, bude se tedy šetřit na kvalitě a dostupnosti zdravotní péče pro naše občany, ale na Ukrajinu jich je dostatek. Tu chcete dokonce obnovovat. Dali jste si to jako první bod pěti priorit českého předsednictví. Dokonce Petr Fiala ve svém projevu Ukrajině řekl, pomůžeme vám, aby Ukrajina opět rozkvetla. Ukrajina bude tedy vzkvétat a z České republiky se stane skanzen. Vy musíte mít opravdu hodně hroší kůži, když čekáte, že vás za tohle občané snad pochválí. Vzdejte to! Můžete jít vládnout třeba na Ukrajinu. Tam svým postojem určitě patříte. Vy nejste vládou zastupující české občany a hájící české zájmy.

Já bych řekla, pane premiére, že nejdříve musí rozkvést česká zem, abych mohla pomoci rozkvést jiné zemi. A ne jednu zruinovat a druhé pomoci rozkvést na úkor jiných. Vláda, která nedokáže zajistit životní standard občanů své země, je nekompetentní a neměla by vládnout už ani jeden jediný den. Každý další den jejího vládnutí je ohrožení pro naši zemi.

Svůj projev ukončím vzkazem našim občanům, kteří ještě možná v tuto brzkou ranní hodinu toto jednání sledují. Protože když jsem poslouchala sebestředné projevy naší vlády, jí něco vzkazovat je absolutně marné. Běžte lidé ke komunální volbám a vyžeňte tento pětislepenec z komunální politiky. Je to první krok, jak jim můžete dát jasně najevo, že jsou neschopnou a zbabělou vládou, která čeká na posvěcení z Bruselu. Ale jejím pánem jste vy, občané. Vystavte této vládě účet, který si zaslouží!

Psali jsme: Maříková (SPD): Odškodnění újmy po očkování proti onemocnění covid-19 Maříková (SPD): Myjte se žínkou u umyvadla, nekoupejte se a nesprchujte, vzkázal německý ministr Maříková (SPD): Peníze pro Ukrajinu jsou, ale pro naše zdravotnictví ne Maříková (SPD): Za inflaci nemůže Putin, ale ČNB a politici

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama