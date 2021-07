Maříková (SPD): Očkování musí být dobrovolné a bezpodmínečné

reklama

Ministr zdravotnictví se buď zbláznil nebo by měl vrátit diplom. Není to tak dlouho, kdy jsem ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v rámci ústních interpelací upozornila na to, že lidé nemají povinnost prokazovat se testy nebo očkováním. Policie ani hygiena nemá oporu v zákoně provádět kontroly v tak širokém rozsahu jak tvrdí sami právníci. Ministr nyní přichází ještě s větší hloupostí a zvažuje, že restaurace by mohly v budoucnu mobilní aplikací povinně kontrolovat bezinfekčnost svých hostů. Nikdo nemá povinnost vlastnit chytrý telefon a už vůbec si stahovat nějakou aplikaci. Jak k tomu přijdou senioři, kteří s chytrým telefonem mají problém zacházet a tak ho prostě nevlastní? Soukromý subjekt jako restaurace také nemůže kontrolovat bezinfekčnost hostů, zákon jim to prostě neumožňuje. Ministr tak asi chce, aby zbytek restaurací zkrachovalo, protože jinak si tento nesmysl vysvětlit neumím.

Vláda se všemožnými způsoby snaží donutit lidi k očkování experimentální vakcínou. Ministr dokonce chce donutit k očkování také občany, kteří se očkovat ze zdravotních důvodů nemohou a tvrdí, že se jim může obyčejný život prodražit, pokud budou chtít navštěvovat například restaurace nebo kulturní akce. Podle ministra Vojtěcha to může být způsob motivování k vakcinaci. To se má někdo očkovat ač mu to jeho zdravotní stav neumožňuje jen, aby nebyl diskriminován a má ohrozit svůj život?

Motivace, za kterou se skrývá donucení to je to co vláda dělá. Tohle je právě důvod, proč spolu s ostatními poslanci z SPD předkládám pozměňovací návrh, který zakotvuje do zákona dobrovolné očkování, ale také to že neúčast na takovém očkování nesmí mít za důsledek omezení výkonu lidských práv a základních svobod ani hospodářských, sociálních a kulturních práv ve smyslu Listiny základních práv a svobod ani jakékoli jiné formy diskriminace jedince neočkovaného takovou očkovací látkou. Zároveň nesmí být očkování proti onemocnění COVID-19 nařízeno nebo stanoveno jako mimořádné očkování nebo zvláštní očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

V prosinci loňského roku tento pozměňovací návrh neprošel v Poslanecké sněmovně o jeden hlas. Proti nebo zdrželi se poslanci ANO, ČSSD, Pirátů, TOP 09. Nyní se při hlasování ukáže zda by jednotlivé strany, pokud by byly součástí příští vlády chtěly zavést povinné očkování a vy občané se můžete v říjnových volbách rozhodnout, zda takovému politickému subjektu, který by se chtěl chovat jak diktátor dáte svůj hlas.

