Maříková (SPD): Odškodnění újmy po očkování proti onemocnění covid-19

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych chtěla navrhnout nový bod na téma Diskuse o odškodnění újmy po očkování proti onemocnění covid-19 a může být jako následující po těch bodech, co jsou navrženy.

4. prosince 2020 tehdejší ministr zdravotnictví Blatný při jednání o vakcínách proti covidu-19 tady v Poslanecké sněmovně prohlásil: "I když se nejedná o povinné očkování a nebude se jednat o povinné očkování, stát přebírá garanci za toto očkování." V průběhu roku 2021 tlak na vakcinaci sílil, až na začátku prosince 2021 Ministerstvo zdravotnictví novelizovalo takzvanou očkovací vyhlášku, na jejímž základě se očkování proti covidu-19 mělo stát pro vybrané skupiny obyvatelstva povinným. Současný ministr zdravotnictví Válek novelu očkovací vyhlášky a s ní povinné očkování zrušil po veřejném a politickém tlaku. Garance za očkování, která měla obsahovat i odškodnění újmy v důsledku očkování proti covidu-19, byla zhmotněna v jednom jediném ustanovení zákona č. 569/2020 Sb. s předlouhlým názvem, který by se dal zjednodušit jako zákon o očkování proti covidu-19. Během roku a čtvrt, kdy se v České republice proti covidu-19 očkuje nebo dvou let, se ukázalo, že je málo pravděpodobné, že by Ministerstvo zdravotnictví někoho vůbec odškodnilo.

Ustanovení § 2 zákona č. 569/2020 Sb. co do posouzení újmy a rozsahu náhrady odkazuje na zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, který se má pro odškodnění a případné újmy způsobené očkováním proti covidu-19 používat obdobně. Ten však o prokazování příčinné souvislosti mlčí, respektive pouze v ustanovení § 3 stanoví domněnku příčinné souvislosti mezi újmou na zdraví a povinným očkováním, a to takto: jedná-li se o újmu na zdraví, kterou prováděcí právní předpis stanoví jako pravděpodobný následek daného povinného očkování a tento následek nastane pro provedení daném povinného očkování v době stanoveného tímto prováděcím předpisem, má se za to, že újma na zdraví byla způsobena povinným očkováním.

Co se týče odpovědnosti podle § 3 zákona č. 116/2020, zákon nestanoví, zda se jedná o domněnku vyvratitelnou, či ne. Prokazování příčinné souvislosti v otázkách újmy na zdraví je velmi obtížné, což silně oslabuje postavení poškozeného. Toho si byl vědom i Ústavní soud, když ve svém ustanovení ze dne 12. srpna 2008 poskytl toto znění: podstatou lékařství je vlastně vstupovat do celého řetězce příčin a následků do procesu, které probíhají v lidském těle, a vnějším zásahem tyto procesy ovlivňovat, měnit jejich směr, působení a tak dále. Zásah lékaře, tak vlastně sám o sobě mění přirozený běh věcí v lidském těle, zasahuje do komplexních vztahů příčin a následků. I v případě aktivního jednání lékaře, který zvolil účinný léčebný postup, je velmi obtížné, ba vyloučitelné stanovit, zda tento postup byl nade vší rozumnou pochybnost jedinou možnou příčinou škodlivého stavu. Ústavní soud tak navázal na svou předchozí úvahu obsaženou v tomto usnesení, a to, že stoprocentní prokázání objektivní příčinné souvislosti se jeví Ústavním soudem jako nereálné, neboť nedosažitelné. Tuto úvahu Ústavní soud dále rozvíjí takto: vzhledem k tomu, že pojem příčinná souvislost není právní předpisem v České republice nijak definován, což ostatně zdůraznil ve svém rozsudku i nalézací soud, nic nebrání judikatuře českých soudů, aby požadavek stoprocentně prokazatelné příčinné souvislosti přehodnotil a přijal adekvátnější a realističtější výklad způsobení škody, který by vyrovnával slabší postavení poškozených. Je třeba důsledněji chránit pacientovo základní právo na tělesnou integritu a v posledku, jak dokazuje řešený případ, i právo na život, a to i skrze výklad příslušných ustanovení občanského zákoníku týkajících se náhrady škody.

V postupu doporučení Ministerstva zdravotnictví při podání žádosti o náhradu újmy způsobené očkováním proti onemocnění covid-19 se uvádí, že lze uplatňovat za a) vytrpěné bolesti, za b) ztrátu na výdělku, nebo za c) ztížení společenského uplatnění - s tím, že tyto nároky je třeba stejně jako vlastní újmu na zdraví nejen tvrdit, ale také předložit potřebnými podklady. Ačkoliv soud může zajistit výši těchto náhrad, modifikovat to pro účely odškodnění, ze strany Ministerstva zdravotnictví je nutné diskutovat o tom, aby docházelo k naplnění požadavků právní jistoty.

A proto prosím o podporu tohoto bodu, protože jak víte, tak dochází k očkování čtvrtou dávkou. A myslím, že pro ty, kteří se chtějí nechat očkovat, by to byla jakási deklarace větší důvěry, že kdyby skutečně došlo k nějakým nežádoucím účinkům, tak že se také dovolají nějakého odškodnění. Děkuji.

