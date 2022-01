Maříková (SPD): Péče o pacienty se potichu zhoršuje už několik let, a to i bez covidu

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové a vážená vládo,

začetla jsem se do vašeho programového prohlášení do oblasti zdravotnictví, ale neobsahuje nic konkrétního. Chybí jasná vize a konkrétní kroky ke zlepšení situace v ČR.

Slibované změny a řeči o tom, jak musíme s covidem se naučit žít, jsou bohužel jenom sliby, které neuplatňujete v praxi. Místo toho pokračujete ve stopách staré vlády v rozdělování společnosti a nastolování směšných a chaotických opatření, kterým snad nemůžete věřit ani vy sami. To bylo kritiky, že kabinet Andreje Babiše nemá připravený žádný plán a vytahuje náhodná opatření, jejichž dopad nedokáže nikdo predikovat. Chvástali jste se, jak vše budete dělat lépe, s novým týmem pro covid, který už nyní přirovnává pan ministr ke Kochově institutu, proto ho asi rozšířil na třiatřicet členů. No říká se, víc hlav víc ví. Ale uvidíme, jaký bude výsledek.

Mohli jste se učit z chyb minulé vlády, ale nejste ani vy připraveni. Jedete pořád ve stejných kolejích, stále se zde diskriminují lidé, přibývají další nesmyslná opatření jako pracovní karanténa, kdy pozitivní zdravotníci nebo pracovníci v sociálních službách budou moct do práce i s pozitivním testem. Jakoby už covid nebyla ta smrtelná nemoc a najednou budou moci do práce ti, kteří budou v kontaktu s rizikovými skupinami, které se mají přece strašně chránit, jejich rodiny byly od nich přece separovány, aby je neohrozily na životě, zatímco covid pozitivní sestra o ně může pečovat. Ale co, je přece očkovaná a vůbec nevadí, že očkování nebrání přenosu ani nákaze.

Zatímco lidé, co pečují o své zdraví, jsou vyřazeni ze společenského života jen proto, že si do těla nenechají píchnout neprověřenou vakcínu, z které mají obavy i přes to, že očkování je v dobrovolném režimu a nebrání ani nákaze ani přenosu. Dokonce pan Výborný se nechal slyšet, že by si neočkovaný měl hradit léčbu.

Dáme si příklad. Jsou dva lidé. Jeden co nedodržuje životosprávu, přejídá se, pije alkohol, kouří, pije sladké nápoje, je třeba obézní, má vysoký krevní tlak. Když mu řekneme, že si ničí zdraví, odpoví, no a co, na něco člověk umřít musí. Nebo vám řekne, že tělo má jít do hrobu zhuntované. Tento člověk je však zvýhodňován, protože je očkovaný a má Tečku. Druhý člověk dodržuje zdravý životní styl, sportuje, je štíhlý, ale není očkován. Tento si podle pana Výborného nezaslouží hrazenou zdravotní péči pokud onemocní covidem. I přesto, že si své zdravotní pojištění platí a dá se předpokládat, že jeho průběh bude s největší pravděpodobností lehký.

Když tato vláda vznikala, to bylo slibů, jak bude bojovat s covidem. Zatím ale bojuje spíše s lidmi. Lidem jste slibovali, že se začnou uznávat protilátky a do restaurací že se budete moct prokazovat znovu testem. I to je ale nesmyslné a diskriminační. Očkování totiž nebrání vzniku ani šíření onemocnění, a tak není důvod ani jednu ze skupin zvýhodňovat. Pan ministr Válek se tedy chvástal jako velký bojovník proti povinnému očkování na covid. Člověk by mu to snad i věřil. Na jeho legendární výrok, že kdyby bylo očkování proti covid-19 povinné, bude první, který se tady připoutá od pasu nahoru nahý před tuto Sněmovnu a nepustí se ministra, nelze zapomenout. To se mu snažili včera připomenout také demonstranti před Poslaneckou sněmovnou na Malostranském náměstí, ale asi marně. Pan ministr se zřejmě řídí slibem nezarmoutíš. Protože nesmyslná vyhláška z pera bývalého ministra Adama Vojtěcha, dle kterého je očkování od 1. března pro lidi starší 60 let a některé vybrané profese povinné, stále není zrušena. Lidé čelí šikaně v práci, ve školách i přesto, že vyhláška platí až od 1. 3. A ministr stále svého slibu nedostál a vyhláška platí a pan ministr je oblečen a nepřipoután.

Kritizovali jste plošné používání antigenních testů pro jejich nízkou spolehlivost. Sami s nimi teď, když vládnete, chcete lidi testovat a na jejich základě posílat do karantény. To, že vyhodíme miliardu oknem za testy, které jsou v podstatě orientační, které budou chybět na léčbu skutečně nemocných, vás asi netíží. Na základě falešné pozitivity těchto testů pošlete do karantény zbytečně plno lidí, kteří ani nemusejí být pozitivní. A abyste to zakryli a nebyla ohrožena kritická infrastruktura, tak jste přišli s pracovní karanténou. Tak takto asi má podle vás vypadat, jak se má s covidem žít.

Neberme však covid jen jako něco negativního. Ukázal nám pravou tvář jak té minulé vlády, pro kterou nebyl problém nedodržování Ústavy, Základní listiny práv a svobod, zákonů a otevíral lidem oči nad vládou současnou, která pokračuje dál v rozdělování společnosti a nedodržování Ústavy, i když pan premiér Fiala na Facebooku stále upozorňuje, jak je důležité dodržování zákonů, Ústavy a lidských práv a svobod. Covid nám také ukázal dlouhodobé nedostatky našeho zdravotnictví jako důležitost některých procesů, které jsou vyžadovány v rámci zvyšování kvality a které byly v minulosti často považovány za zbytečnost. Nedostatek zdravotního personálu a stále se snižující počet intenzívních lůžek se ukázal jako kritický. Proto mě velmi překvapuje, že v programovém prohlášení nikde nevidím například zřízení komory sester a řešení jejich dlouhodobého nedostatku.

Tak nějak se na ně v programovém prohlášení zapomnělo. Jako kdybyste měli pocit, že se bez nich naše zdravotnictví obejde. Už nyní jich je nedostatek a zřejmě si neuvědomujete, že jich bude ještě méně díky tlaku na jejich povinné očkování. Je pěkné, že se dočteme o prevenci a výživě, protože nepopírám, že prevence je důležitá a může řadě nemocí předejít. Ale v celém programovém prohlášení v oblasti zdravotnictví postrádám konkrétní řešení akutních problémů, které naše zdravotnictví trápí nyní. Na jednu stranu ve svém prohlášení uvádíte, že chcete kvalitní dostupnou zdravotní péči pro všechny bez regionálních rozdílů, považujete to za jeden z pilířů moderního a úspěšného státu. To je chvályhodné, pokud ta péče zůstane kvalitní pro všechny, bez rozdílů a placení. Kde je ale řešení nedostatku personálu zvláště v příhraničních oblastech, na kterém stojí právě nedostupnost a kvalita poskytované péče. Kde nic, tu nic, místo toho chcete zavádět připojištění za nadstandardní péči. Tím nás jako chcete dostat mezi nejvyspělejší státy, že si za kvalitu budeme připlácet? Kvalita by měla být ve vyspělém státě snad standard. Zdravotnictví musí sloužit všem bez rozdílu, jestli mají lidé peníze, nebo ne. Zavádění poplatků, snahy o stanovení nadstandardní zdravotní péče pro vyvolené tady už byly. Opět vláda ODS chce ve zdravotnictví dělat rozdíly mezi chudými a bohatými.

Péče o pacienty se potichu zhoršuje už několik let, a to i bez covidu. Chybí lůžka, zavírají se oddělení, personál je přetížený, čekací doby se mnohdy prodlužují a na některých pracovištích se stěží domluvíte česky. Místo toho povinným očkováním proti covidu vyženete ze zdravotnictví další personál. To, co máte v programovém prohlášení jen stěží vyléčí naše zdravotnictví. Nepřicházíte s ničím konkrétním. Česká republika měla před rokem 1989 dostupnou zdravotní péči na velmi dobré úrovni. Po 33 letech se právě minulé vlády tragicky na něm podepsaly.

Vše nelze změnit okamžitě ze dne na den, to se dá určitě pochopit, ale jeden slib ovšem splnit můžete, a to hned, a to dostát svým slibům, pane ministře Válku. Ukažte tedy, že jste muž, který drží své slovo, že jste člověk na svém místě a tato vláda že ctí Ústavu a Listinu základních práv a svobod, o jejímž dodržování pan premiér stále píše na Facebooku. A zrušte vyhlášku z pera Adama Vojtěcha o povinném očkování proti covidu 19, která ohrožuje personální stabilitu Integrovaného záchranného systému, a zrušte diskriminační opatření, která rozdělují společnost. Vraťte lidem opět víru ve spravedlnost a v zákony této země, které platí pro všechny stejně. Dostůjte svým slibům, protože jinak budete mít důvěru pouze nadpoloviční většiny této Sněmovny, ale ne veřejnosti, která již nyní proti vám demonstruje, a to jste ještě ani nezačali vládnout.

Děkuji.

