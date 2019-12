Maříková (SPD): Po nás potopa

Další buzerace podnikatelů. Předzahrádky v Karlových Varech budou muset nově barevně ladit s domem. Dohodli se na tom karlovarští konšelé pod vedením Andrey Pfeffer Ferklové (ANO). Co nezvládne guru Andrej Babiš to dokonají zástupci hnutí ANO 2011 na krajích a obcích. Jde vidět, že paní primátorce Karlových Varů jde jen o vzhled. Zapomněla si ovšem zamést před vlastním prahem, jelikož při pohledu na design stánků, které vévodí vánočním trhům si spíše připadáte jak v Turecku, stačilo by dodat už jen praporek. Tuto nádheru radní Karlových Varů pořídili za více jak 2,7 miliónů, jeden stánek totiž přišel občany Karlových Varů na 130 tisíc korun. Zkrátka ono se to utrácí, když to nejde z vlastní peněženky. Nejen, že stánky jsou více jak předražené, ale ještě se na kolonádu vůbec nehodí. Co si však může dovolit vedení města Karlovy Vary to nepřísluší těm, kteří odvádějí do městské kasy peníze a to podnikatelům a občanům města Karlovy Vary. Ty hodlá primátorka za ANO 2011, která pochytla „moresy“ jak znepříjemnit život podnikatelům od svého guru Andreje Babiše, buzerovat a dokonat to co on ještě nestihl. Vedení města, kterému šéfuje se rozhodlo šikanovat podnikatele jak budou vypadat předzahrádky restaurací a barů. Vedení města se totiž usneslo, že předzahrádky budou muset nově barevně ladit s domem. Praktiky paní primátorky připomínají doby komunismu, všichni stejní bez možnosti se odlišit od konkurence. Dočkáme se i toho, že paní primátorka doporučí majitelům restaurací i kde si mají zahrádky pořídit a možná také za tak nadsazenou cenu jako mají vánoční stánky? Nezůstane však jen u předzahrádek, jak se vyjádřil náměstek primátorky Tomáš Trtek pro karlovarsky.denik.cz, vedení města chce rozhodovat i o designu stánků na prodej zmrzliny, který by měl být retro provedení.

Jak je vidět, tak radní Karlových Varů nemají asi nic jiného na starosti, když mají potřebu šikanovat občany svého města. Není to tak dlouho co vedení města požadovalo po dobrovolných hasičích ve Staré Roli, kteří nezištně riskují svůj život a nad rámec své dobrovolné práce ještě zajišťují výchovou činnost pro děti a předávají potencionálním malým dobrovolníkům své zkušenosti a znalosti, aby si hradili náklady ve výší 40 tisíc korun za energii objektu, ve kterém sídlí. Naštěstí po mediálním tlaku a tlaku veřejnosti vedení Karlových Varů vyšlo hasičům vstříc.

Při pohledu na zkázu, kterou vedení krajského města předvádí se obyvatelům Karlových Varů musí tajit dech. Nevím zda se máme těšit nebo spíš děsit s jakými nápady přijdou příští rok. Třeba občanům města Karlovy Vary budou karlovarští konšelé udávat i jaký mají nosit outfit, aby k městu ladili.

Převzato z profilu političky

Karla Maříková SPD



