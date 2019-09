Maříková (SPD): Reakce na prohlášení P. Bráborce (HNHRM) k sociálním službám

Podnikatel v sociálních službách, zároveň předseda Komise pro sociální oblast Karlovarského kraje, předseda krajské organizace Asociace poskytovatelů sociálních služeb a zástupce hnutí HNHRM v Karlovarském kraji, tedy mém volebním kraji Pavel Bráborec se veřejně vyjádřil k mé faktické poznámce převést peníze z neziskového sektoru do zdravotnictví a tak musím také veřejně reagovat.

Pan Bráborec (HNHRM) celou věc vytrhává z kontextu, protože kdyby si přečetl stenozáznam sněmovny, tak by věděl, že jsem reagovala na kolegu Brázdila (ANO), který prohlásil, že peníze můžeme vzít třeba kultuře, tam se přeci neumírá. Kompletní stenozáznam si každý může dohledat na stránkách PS.

Tato faktická poznámka proběhla při jednání bodu krize ve zdravotnictví a v tomto bodě by nebylo ani možné hlasovat o přerozdělení peněz neziskových organizacích kamkoliv jinam. Každý člověk, který si stenozáznam přečetl nebo jednání sněmovny viděl pochopil, že má faktická poznámka, která zněla: Já bych chtěla reagovat tady na pana poslance Brázdila prostřednictvím pana předsedajícího. Vy jste tady řekl: sebereme ty peníze někde jinde a dejme je do zdravotnictví. No, já jsem pro. Neziskové organizace mají příští rok dostat 5,68 miliardy. To je o 210 milionů více než letos. Já si myslím, že zdravotnictví je určitě využije mnohem lépe, ale nevím, jestli vaše vládnoucí koalice to odhlasuje. Takže pojďme odhlasovat, že všechny tyto peníze místo neziskovkám dáme do zdravotnictví. Každý tedy asi pochopil, že tato faktická poznámka byla směřována k vyjádření kolegy Brázdila (ANO) a pozastavením se nad vládnoucí koalicí ANO a ČSSD, která strká do neziskového sektoru více a více peněz, ale v sociálních službách to skutečně vidět vůbec není, tam je jich nedostatek.

Kdyby se pan Bráborec (HNHRM) jako politik seznámil s procedurou Poslanecké sněmovny, tak by věděl, že přesouvat peníze na příští rok je možné až při hlasování o rozpočtu. Ovšem to plyne asi z jeho neznalosti. Chápu, že se ho neziskový sektor dotýká osobně a v jeho případě jde i o střet zájmů, protože on je poskytovatelem v sociálních službách a navíc je zástupce politické strany HNHRM v Karlovarském kraji a příští rok tu máme opět krajské volby, tak mě nijak nepřekvapuje, že toto prohlášení přichází právě z Karlovarského kraje.

Určitě nemám v úmyslu rušit sociální služby a pokud pan Bráborec (HNHRM) sleduje také hlasování zastupitelstva Karlovarského kraje, což by jako politik měl, tak určitě ví, že jsem vždy jakékoliv investice a dotace do sociálního sektoru a služeb v Karlovarském kraji podpořila a to bez ohledu na to, zda šlo o poskytování jeho služeb a neměla jsme nikdy potřebu pohlížet na to politicky, že je zástupcem politického subjektu, přijde mi tedy dost nesolidní tento krok, který učinil dělat prohlášení přes Asociacii poskytovatelů sociálních služeb.

Zajímavé na tom celém je, že jsme nezaregistrovala takovou aktivitu pana Bráborce (HNHRM v Karlovarském kraji), když paní ministryně financí přišla s návrhem změnit pravidla pro vyplácení dotací z Evropského sociálního fondu. Peníze na "měkké projekty" by žadatelé čerpali ne předem, ale zpětně. Neziskovky by v tomto jejím návrhu doslova vyhladověly. Možná to bude tím, že paní ministryně není z volebního kraje tedy Karlovasrkénm pana Bráborce.

Jak sám pan Bráborec určitě jako poskytovatel sociálních služeb ví, tak neziskovými organizacemi protéká mnoho peněz a mnoho jich neputuje na pomoc potřebným a to by se mělo zcela jistě změnit, s tím se mnou bude určitě souhlasit. Místo toho je vysloveně některé organizace zneužívají. Od politika na jakékoliv úrovni bych nečekala zneužívaní svého postavení v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, když je zároveň politikem ve stejném volebním kraji, ale naopak každý politik by měl být schopen přímé konfrontace, protože pokud toho není schopen, jak chce zastupovat zájmy svých voličů.

