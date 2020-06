Maříková (SPD): Už zase? 87 miliónů? Hamáček roztáčí kolotoč podpory migrantů

reklama

To se to utrácí, když se penízky nekutálejí z vlastní kapsy. Vláda rozhazuje peníze občanů České republiky proti jejich vůli. Ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka (ČSSD) hodlá poslat 87 miliónů z peněz občanů našeho státu na pomoc při řešení migrační krize v rámci zdravotně humanitárního programu Medevac. Cílem podpory má být boj proti nelegální migraci.

Kyvadlová doprava? Ne pro běžence!

Na jednu stranu je určitě solidarita správná věc, ale na prvním místě musí být vždy blaho našich občanů. V tomto případě je tak jedinou smysluplnou investicí investice do návratu migrantů do jejich domovin. Jiné výdaje nemají smysl, jelikož dojde k prohlubování migrace, zvyšování počtu azylových center a příchodu dalších migrantů. Ty sem přiváží neziskové organizace v rámci kyvadlové dopravy ve Středozemním moři. Sběr trosečníků s následnou dislokací běženců v Evropě není řešením. Řešením také není ani potápění prázdných lodí při jejich zpáteční cestě pro další migranty. Nelegální migraci musíme říci jasné ne, tak aby migranti byli demotivováni vůbec do Evropy přicházet a nečekali koláče, ale bez práce. Evropa není nafukovací a není schopna pojmout celou Afriku. Při těchto nesystémových řešeních budou počty nadále narůstat.

Vláda rozdává jako zjednaná. Ale komu?

Pokud se nebude řešit podstata problému, tak přesouvání bídy do Evropy nepřestane. Nalijme si čistého vína: Většina běženců z Afriky, ale i z jiných končin, je z hlediska jejich pracovních dovedností jen těžko použitelná. Myšlenka, že migranti zaplní díru na pracovním trhu, je přímo směšná. Dojde naopak k zatížení zdravotního a sociálního systému a k ohrožení bezpečnosti jednotlivých států. Poslanecká sněmovna v těchto dnech projednává navýšení schodku rozpočtu pro rok 2020 na rekordních 500 miliard korun. Vláda se přesto chová, jako kdyby měla z čeho rozdávat. Z cizího krev prostě neteče. Nikoliv ojediněle můžeme vidět případy, kdy není uhrazena léčba našich dětí a humanitární programy, pro nelegální migranty se však vždy někde něco „vyškrábne“. Ptal se někdo občanů, zda souhlasí s posíláním peněz na řešení, nebo spíš na urychlování migrace?

Perzekucí ústa lidem nezavřete

Čí zájmy jsou na prvním místě?, Měli by to být čeští občané, ale vidět můžeme pravý opak. Kritici migrace a ti, kdo poukazují na nesystémovost současných řešení, která spíše problém prohlubují, jsou perzekuováni a stíháni. Vše došlo tak daleko, že je v mnoha případech porušována Listina základních práv a svobod a svoboda slova končí tam, kde začíná slovo migrant. Bylo by však naivní myslet si, že perzekucí zavřete části společnosti ústa. Nepomohou ani zmanipulované informace, že většina občanů s migrací souhlasí. Platí, že těmito kroky se názory ve společnosti naopak ještě vyostří. Pomáhejme, ale tam kde to má smysl a nerozhazujme peníze neúčinně a nesystémově. Můžeme pomoci, ale s ochranou hranic Řecku, kterému konečně došla trpělivost, a postavilo se problému na hranicích s Tureckem čelem. Tvrdě však trestejme neziskové organizace, které využívají bídy a přiváží do Evropy další migranty. Investujme do návratu nelegálních přistěhovalců do domovin. Jen tohle jediné má totiž smysl.

Karla Maříková

Karla Maříková SPD



