Maříková (SPD): Zvítězil rozum nad pokrytectvím, lží a falší

Občané poprvé před pěti lety dokázali, že jsou dostatečně vyspělí si zvolit sami svého prezidenta a nyní potvrdili, že v důležitých otázkách této země se umějí rozhodnout správně. Před pěti lety Miloš Zeman zvítězil nad kandidátem „Pražské kavárny“ Karlem Schwarzenbergem (TOP 09) a nyní svůj mandát obhájil, když nad Jiřím Drahošem zvítězil s více jak 51% hlasů. Miloš Zeman zvítězil v minulosti v parlamentních volbách a nyní podruhé v přímé prezidentské volbě, to se v historii nepodařilo ještě žádnému politikovi. Jeho mandát je nejsilnější v historii všech prezidentů, jelikož ho dvakrát zvolili přímo občané České republiky.



Upřímně gratuluji vítězi voleb prezidentu Miloši Zemanovi. Zvítězil rozum nad pokrytectvím, lží a falší. Občané této republiky dokázali, že chtějí být suverénní národ a nenechají se oblbnout rohlíkem. Pražská kavárna utřela nos a bude vzhledem k tomu co je to za materiál připravovat další červené karty a bude zosnovat další plány, které mají za výsledek rozdělení republiky na dva tábory. Přívrženci „Pražské kavárny“ předvedli, že úcta a vlastenectví je pro ně cizí slovo a podle toho také dopadl jejich kandidát, který si myslel, že občané této země jsou povrchní a vysmívají se handicapu druhého stejně jako on. Voliči však ukázali, že spoléhali na svůj zdravý rozum a nejsou natolik ubozí, aby volili kandidáta podle toho jestli se umí točit jako baletka, jak rychle vstává ze židle nebo jaké nosí sako, ale zvolili člověka s patřičnými politickými zkušenostmi, za kterým stojí kus odvedené práce. Zvolili jsme si silnou „hlavu státu“, která skutečně hlavu používá. Je to sečtělý člověk s vysokou inteligencí, který se nad nikým nepovyšuje a nikoho nezesměšňuje.

Karla Maříková SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Jak bylo falešné předstírání pana Drahoše o důvěryhodnosti, tak dopadl i jeho výsledek a právě to bylo co mu srazilo vaz a nepomohlo mu ani, že se proti panu Miloši Zemanovi spojila většina protikandidátů. My totiž nepotřebujeme falešného a korektního prezidenta, ale vlastence se srdcem lva, který stojí také v našem státním znaku, který se bude bít za zájmy České republiky a nebude poklonkovat Bruselu.



Jak pan Drahoš řekl, pan prezident Miloš Zeman je prezidentem dolních 10 milionů, je mi ctí, že mezi ně mohu patřit, ale jelikož je demokracie, tak ten zbytek elitářů z parazitující „Pražské plivárny“ bude muset respektovat výsledek demokratických voleb. Zvítězila silná osobnost, která si necvrnkne do kalhot před každou složitou situací a bude umět vést národ i v těžkých dobách.



Panu prezidentovi přeji pevné zdraví, aby mohl dalších pět let svého mandátu úspěšně hájit národní zájmy republiky a občanů, tak aby se zde žilo dobře všem nejen elitářům a budoucnosti se nemuseli bát ty nedůležitější a to děti.



Psali jsme: Maříková (SPD): Zločinecká reforma Dublin IV Maříková (SPD): Prezident, který neohýbá hřbet Maříková (SPD): Levná pracovní síla snižuje cenu práce na trhu Maříková (SPD): Proč děti vědí čím dál méně?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV