Marková (BPP): Chtěli byste dostupně bydlet? V EU nic takového nebude

Chtěli byste dostupně bydlet? Tak přestaňte snít. V EU už nikdy žádné takové bydlení nebude.

Za minulého režimu jsme toho neměli mnoho, ale to co jsme měli, bylo místo, kde bydlet. Stavěly se svépomocí domy, chalupy, dávaly se novomanželské půjčky na byty. A v těch bytech pak bydleli mladí lidé, kteří měli děti. A pro ty děti se stavěly školky, školy, zdravotní střediska a v dosahu obchody. A záviděl nám to celý Západ. Dneska jsou byty drahé tak, že na ně v mládí můžete zapomenout a potom, co budete celý život platit nájem a energie, tak vlastně i ve stáří. Dostupné hypotéky jsou taky minulost, polovina národa je ráda, že po skoku úrokových sazeb nějak platí ty, co už má. Proč by pak měli mladí lidé děti, když jim má stačit kamrlík, homeoffice a hromada deprivací?

A aby toho nebylo málo, tak se EU rozhodla, jak udělat z těžko dostupného bydlení bydlení nedostupné totálně. Od roku 2030, za šest let, musí být všechny novostavby bezemisní. Dopady na výstavu bytů a domů budou obrovské. Podle Hospodářské komory se zdraží klidně i o 30%. A týká se to všech staveb – činžáků, rodinných domků, kancelářských budov, škol, úřadů, nemocnic i továren. Možná psí bouda bude mít výjimku, ale zdaleka to není jisté. Evropské šílenství je nezměrné a zcela sebedestruktivní. Pokud nesplníte emisní štítek A, tak nebydlíte. Nicméně bacha, áčko dnes není áčko budoucí. Takže nejásejte, zpřísní se všechno, včetně toho, že třeba zmiznou domovní plynové kotelny. Uvažuje se i o tom, že voda bude v domech ohřívána jen na 60 stupňů, což je sice energeticky bezva, ale taky to moc bezva třeba pro legionellu. V Bruselu by úředníci mohli vyprávět, tam jim už radši teče jen studená, a to fakt chcete.

Povinné budou střešní fotovoltaiky, solární ohřev užitkové vody, nabíjecí systémy pro elektromobily, prostory pro jízdní kola pro každý byt. Kočárek pro dítě mít nemusíte, kolo jo. Domy musí mít kvalitní izolace a tepelně nepropustná okna. Třeba ve vlhké koupelně to bude naprosto boží.

A pokud si myslíte, že se vám ty náklady vrátí formou úspory energií, tak to se taky pletete. Energií možná ano, ale ty bohatě nahradí náklady na provoz. Ono totiž obsluhovat takový dům není vůbec legrace, potřeba budou domovní energocentra a speciálně školení operátoři, klasičtí domovníci budiž pohřbeni s novou dobou. Samotné technologie na topení, chlazení, větrání, stínění, to všechno něco stojí a zabírají nemálo místa. Pak taky revize, opravy, každý dům bude něco jako autonomní systém. Než se ovšem systém porouchá. To jste pak autonomní vy.

Bohužel pro nás ještě v době, kdy se něco postavit dá, naše stavebnictví spolehlivě torpédoval Pirát Bartoš, a než to dá do kupy, zakleknou na nás už soudruzi z Bruselu, a pod heslem: Nedostupné bydlení pro každého, z nás konečně udělají ty občany kolektivního Západu.

Bc. Jana Marková BPP



