Marková: Třikrát předražená polní kuchyně musí stát pěkně na rovině

A taky už třeba nikdy neuvidíme houfnice Caesar za 10 miliard korun a třikrát předražená polní kuchyně musí stát pěkně na rovině, jinak se přístroje v ní vypnou. Kód Charlie, díl osmnáctý. Jako v říši duhových jednorožců si musí připadat každý, kdo tento můj seriál čte. Mohu vás ujistit, že si připadám úplně stejně.

Na Seznamu se objevil dehonestující článek na poslance Růžičku, že onen dokument, který ukázal na to, že Velitelství kybernetických a informačních sil se místo toho čemu má, věnuje i sbírání kompra na různé lidi, včetně politiků, těch opozičních samozřejmě. Dokument byl částečně strojově přeložen z angličtiny, což bylo zvláštní. Proč by si vojáci mezi sebou psali instrukce v angličtině. Každopádně to prý bylo jen cvičení a nic nesouvisí s ničím, a už vůbec ne s blížícími se volbami a návštěvou Petra Fialy v MI6. No věř, kdo chceš. Ale i kdyby to skutečně jen cvičení bylo, tak to nic nemění na tom, že do těchto informací armádě nic není, a to ani cvičně. Taky mě dost zajímá, proč chcete nacvičovat něco, co vlastně nechcete a nesmíte použít. Ehm.

Druhý zveřejněný dokument je ale stejně důležitý, a protože už ho píší sami vojáci, tak to musí být vážné. Sami vojáci se v něm dotazují, jestli to, co mají dělat je legální a v souladu s legislativou. Konkrétně, jestli lze vyloučit jakékoliv protiprávní jednání příslušníků Střediska informační podpory při plnění úkolů, v jejichž znění je vyžadováno prostřednicvím přímého webového rozhraní nebo falešných identit na sociálních sítích, případně za pomoci různých softwarů jako je Gerulata, zpracovávat osobní údaje uživatelů aktivně činných na sociálních sítích. A postoje a názory těchto osob na Ministerstvo obrany, jeho čelních představitelů, čelních představitelů AČR a na válku na Ukrajině a tato data uchovávat na OneDrive serveru od Microsoftu. Data, která podle tazatelů výslovně obsahují jména osob a jejich POLITICKÉ názory.

Gerulata je taková šikovná věcička, která umí rozpoznat určitý druh chování, případně tento určitý druh chování různými prostředky trollit. V onom „cvičném“ instruktážním dopise bylo v plánu do různých skupin například vytvářet target listy, a zdroje dávat do skupin pod označením „proruská dezinformační scéna“. A nebo vstupovat do uzavřených skupin pod falešnou identitou.

Gerulata též vyhodnocuje dezinformace a zařazuje různé lidi na různé dehonestační seznamy. Nic není náhoda vážení. Naše armáda si ho vybrala a zřejmě za něj i platí. Armáda? Ano, dle onoho dopisu výše armáda. Na Slovensku už s ní mají své zkušenosti a rozvázali po nich s danou firmou spolupráci. Ale seznamy na tehdy ještě opozice vytvářeli moc pěkné.

Já vůbec nepochybuji o tom, že podobné softwary jsou u nás hojně využívány. Ale AČR by se prostě měla starat o úplně jiné věci, než o politikaření jak se udržet u funkcí a u moci. A když už by se o to měl v rámci armády někdo nějak zajímat, mělo by to být Vojenské zpravodajství. Ne poskoci Karla Charlieho Řehky.

Třeba o to, že dělostřelecké posádky v Brdech kvůli zastaralé technice připomínající spíš technické muzeum, než jednu z nejdůležitějších součástí pozemních sil. Že nové houfnice Caesar nejsou a nebudou, protože jsme si nadiktovali navzdory doporučení Francouzů německý systém řízení palby (proč?) a houfnice opakovaně neprošly továrními zkouškami. Ty v Česku ještě ani nezačaly. Tak hlavně, že jsme už zaplatili přes 7 miliard korun, a v těch smlouvách prý vůbec není nic o tom, co by se stalo, kdyby Česká republika od smluv díky nesplnění požadavků odstoupila. Takže by nás čekaly asi roky rozhodčích řízení. A žádné houfnice.

A nebo o to, aby polní kuchyně, když už podle všech expertů byla x-krát předražená, byla alespoň vhodná do války. Aktuálně to moc nevypadá. „Ke stavbě je potřeba jeřáb. Všechny kontejnery musí být pěkně v rovině. Přístroje, když jsou nakřivo, tak se vypnou,“ přibližuje stavbu polní kuchyně vojenský logistik Ondřej Kaša. A to přesně máte třeba v asijských horách k dispozici. Perfektní rovinu a jeřáb…….



Takže hoši. Armáda má úplně jiné problémy než to, udržet vás v generálských a jiných funkcích. Tak se starejte o ně a ne o to, co vám nepřísluší. Vy máte dělat jen to, co vám zákony přikazují. Ne cokoliv se vám zamane, protože vám to nezakazují. Nejste obyčejní lidé a armáda není holubník.

Bc. Jana Marková BPP



