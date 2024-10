Marková (BPP): Tahle země je ztracená a ty naše miliardy s ní

To, že je Ukrajina prolezlá korupcí jako lískáče potravinovým molem, už tak nějak prý víme všichni. Dokonce už je to tak daleko, že to pravidelně píše i mainstream. A už to není podle nich ojedinělé selhání jedince, což nebylo nikdy, ale systémový problém, což byl vždycky.

Osobně mě na tom ale nejvíc fascinuje, jak to všichni tedy už i oficiálně víme, a přesto tam dál a dál lejeme a hodláme lejt další miliardy. Bez pořádné kontroly, bez toho, aby za to šel někdo nikoliv sedět, ale pěkně na frontu, jako kanónenfutr. Kanónů má protistrana dost, na rozdíl od „futru“ obránců.

Aktuálně hýbe mediálním světem kauza, kdy se „šikovná“ doktorka přímo válela v penězích za to, že dávala invaliditu těm, kteří by měli jít bránit svou vlast. Místo toho bránili tak maximálně svoje sociální dávky v zahraničí, nebo klidně i doma. Tam sociální systém fungovat perfektně. Ty chlapy, co na to nemají, loví komanda po ulicích jako zvěř, dají jim v lepším případě kvér a tři zásobníky, a nepřipravené je mrsknou do zákopů. Podle velitelů 70 proent z nich umírá nebo je nenávratně poškozeno. Ukrajina, no.

Tahle Taťána měla bankovky narvané skoro v každém šuplíku, její rodina vlastnila devět luxusních aut, nejméně třicet nemovitostí v regionu a další v Rakousku, Španělsku a Turecku. Taťána byla kandidátkou strany Sluha národa mistra prezidenta.

Na Ukrajině jsou tisíce podobných Taťán, které od počátku války zázračně a pohádkově zbohatly. A proč to nikoho nezajímalo? No protože i státní žalobci v té Chmelnycké oblasti byli většinou penzisté nebo invalidé druhého stupně. Rozhodl o tom úřad Teťjany Krupé, od penzijního fondu, vedeného jejím synem, pak státní žalobci fasovali dávky. Hustý, ne?

Tahle země je ztracená a ty naše miliardy s ní. V našich důchodech, za naše zuby, za naši zdravotní a sociální péči, za ořezané dávky pro vlastní tělesně postižené se teď někdo válí v milionech dolarů a nevím čeho všeho s tlustým bachorem přesně takhle v posteli. Jen měl jinou záminku.

Aktuálně Evropská unie schválila další půjčku Ukrajině v hodnotě 35 miliard eur, prý krytou ruskými aktivy. Kolik z ní se dostane, na co má, a kolik z těch ruských aktiv se jen přelije na konta šmejdů? Anebo různých bank, jako tenkrát za té slavné pomoci Řecku, kdy z toho Řecko nemělo nic, jen německé banky zasanovaly svůj průšvih.

Tohle je obrovská síť, kdy jsou úzce jsou propojeny zájmy místních úředníků, jednajících jako jedna zločinecká organizace. Vzájemně se podporují a kryjí, vlastní stovky hektarů pozemků, kupují si potřebné dokumenty, otevřeně si říkají o úplatky. Je to síť, prorostlá celou tou zemí jako jedovaté podhoubí. A tohle chceme podporovat a platit? Tohle si v horším případě hodláme natáhnout i sem?

Fakt nám nestačily ty devadesátky? Každý, kdo posílá tyhle miliardy, je vlastně taky trochu zločinec, protože to na náš úkor podporuje, a každý takový má na rukou krev těch 70 procent chlapů, co na úplatky neměli a končí v pytlích na mrtvoly. Včetně té naší vládní, rádoby proukrajinské smečky. Že, Rakušane. Můžete jim je s věnováním poslat.

