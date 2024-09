Marková: Daně, daně, daně. „Nejpravicovější“ ze všech vlád už nic jiného neumí

To zvýšení minimální daně a paušálu se paradoxně nejvíce dotkne těch nejmenších s nejmenšími příjmy. Těch, kteří z toho pořád ještě nějak vyžijí a stačí jim to. Tak teď už nevyžijí. Zpravidla po státu nic nechtějí, nemají placené dovolené, nemohou si dovolit být nemocní, ani být čtyři roky na mateřské. Nemají výhody a nežádají je. Nemají luxus placených diet a těm, kteří zde okamžitě začnou naříkat, jak moc platí daně jako zaměstnanci, tu píšu, ať se, prosím, podívají na výplatní pásku, kolik tedy oni platí a kolik za ně musí platit zaměstnavatel.

Víte, drobné podnikání je to, co drží při životě malé vesnice, městečka, jsou to lidi, které nevidíte, když je nepotřebujete, ale sakra vám chybí, když je potřebovat začnete. Je to činorodost, chuť něco vytvářet, anebo i pomáhat. Jsou to ti, od kterých máte med do čaje, kteří vám spraví kalhoty, zip na tašce, udělají zlomený klíč, nabrousí řetěz na pilu, opraví kapající kohoutek nebo vypálené čerpadlo v pračce. Neustále kolem sebe vidím nářky, že řemeslníci nejsou. Bodejď by byli. Stát jim hází klacky pod nohy, kudy chodí, a jak říkají mnozí, já na to kašlu, to se radši nechám zaměstnat. Nebo půjdu do předčasného důchodu. Stát mi vzal poslední motivaci něco dělat, tak nebudu dělat nic.

My, co nehodláme žít na korporátní vlně lidských robotů na linkách a sněhových vloček na home office, se ozýváme, že to je strašně špatně. Že ty činorodé lidi potřebujeme a že každá koruna, tady utracená, se nám daňově stokrát vrátí. Že pořád je lepší nějakou daň dostat, než nedostat žádnou. Že neplatí, čím více daně zvýšíte, tím víc vyberete. Opravdu ne. Jen ty lidi donutíte přejít do sféry šedé ekonomiky nebo do stavu hibernace. Bude se platit a pracovat načerno, z východu jsme si na to koneckonců přivezli lidí dost. A nenalhávejme si, že to tak není.



Střední třída je motorem každé ekonomiky, pokud tedy nejste komouši a nemyslíte si, že poručíte větru dešti. Pokud odrbete střední třídu na kost, pak i vám, vážení soudruzi, zbude jen ohlodaná kost. Vy nešetříte. Vy rozhazujete jako šílení z cizího a na dluh. Vy už ani neufinancujete sami sebe. Tolik vás je, a tolik z vás jen natahuje ruku po práci jiných. Máte nulovou zodpovědnost a přínos mnohdy záporný. Čím míň lidí tu bude vydělávat, tím míň lidí tu taky něco bude moci utratit, vy pravicoví inženýři politologie. Tím míň lidí vám bude moct platit plná břicha a zahraniční služební cesty na Tchaj-wan, kde se pokoušíte přemluvit investory, aby tady postavili další fabriku pro další roboty. Ideálně za minimální mzdu a z Mongolska.



Nechte lidi dýchat a podnikat, a bude líp. I daňově. Věřte mi. Nebo tu budete mít stádo tupých, na sociálních dávkách a státu závislých lidí, bez motivace na tom cokoliv měnit. Bez motivace k čemukoliv vést svoje děti. Bez motivace budovat rodinu a něco rozvíjet, vlastnit a předat. Budete tu mít hromady matek samoživitelek na hranici chudoby a nepoužitelných mamánků do padesáti, žijících u rodičů. Vychováváte si generaci bez budoucnosti, generaci psychickým poruch, mnoha pohlaví a klimatické tísně. Ta vás ale živit ani bránit nebude. To mi věřte.

Bc. Jana Marková BPP



