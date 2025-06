Marková: Tak se nám tu vynořují další a další propojení bitcoinové aféry

Celé je to naprosto šílené a jediný, kdo celým tím případem proplouvá jako had, je ministr financí Stanjura. Ale já si myslím, že se vůbec neřeší podstata celé této kauzy a to, že ministr Blažek věděl, že v té vrácené technice byly bitcoiny velké hodnoty, které pocházejí z trestní činnosti ( Jiřikovský za to byl odsouzený), a zatajil to před policií a soudem. Ale nejen Blažek. Od zimy to přece věděl pávě i Stajura, který to též policii nehlásil. A pokud by toto soud a Státní zastupitelství věděly, tak by i podle svého vyjádření tu techniku nikdy nevydaly.

Proč se tak nějak mlčí o této části viny, která nepadá jen na obětního beránka Blažka, ale právě i na ministra financí Stanjuru? A věřit tomu, že Fiala to považovat za humornou historku sice se zavřením očí můžu, protože ten člověk je mimo dění evidentně už dlouho, ale pak tam nemá co dělat. Navíc teď, když se v plné nahotě ukazuje, že i jeho trapnovýmluva, že stát o nic nepřišel, že stát získal, je nesmysl. Stát přišel o 12 miliard, nebo kolik jich tam vlastně bylo.

Ona darovaná drogová miliarda, tedy 486 bitcoinů, se totiž při jakémkoliv dalším obchodu okamžitě rozsvítí rudě jako pozadí sluncem nasvíceného paviána. Takže ti, kterým je náš stát prodal, se na ně mohou tak maximálně zálibně dívat a to je celé. Žádná legální burza jim je nezobchoduje. A tak je logické, že budou chtít své peníze po státu zpět. Miliarda je trochu víc, než by člověk chtěl postrádat, že. Pokud tedy nejste Jiřikovský. A jediný způsob, jak tyto peníze legalizovat byl ten, který náš stát neudělal. Nepřiznal, že jsou z trestné činnosti a nezabavil je.

Náš stát se zachoval jako další dealer se špinavými penězi, když je prostě vybral, něco „ztratil“, něco si vzal Jiřikovský a na tu miliardu dojel. Legrační je, že stejně rychle a během minuty mohl náš státní aparát zjistit, tak jako ty směnárny, že ony bitcoiny jsou neprodejné. Nic na tom není. A vzpomeňme, že to tam hoši řešili 30 hodin.

Co tam celou tu dobu proboha dělali? A úplně nejvtipnější je, že experti na kryptoměny prý vyčetli ze záznamů, že kryptoměny byly jako rizikové a jejich původ nelegální označeny už v den, kdy je Jiřikovský převedl státu – tedy 7. března. A stát je po pár týdnech bez toho, že by cokoliv oficiálně zjišťoval, přesto prodal. Skoro to vypadá, že to nikdo nezjišťoval schválně, protože věděl, co by to znamenalo. Malér. Jenže ten malér stejně přišel, akorát Jiřikovský mezitím zdrhl.

Navíc se ukazuje, že o celé téhle legraci vědělo mnohem víc lidí, než „nebohý“ Blažek. Lidí z ODS, STANu a aktuálně i z ÚZSVM. A Halooooo. Voliči SPOLU by přece měli být první, kdo bude volat po odvolání všech těchto lidí včetně Stanjury a Fialy. Pokud tedy myslí tu svoji rétoriku o slušné politice vážně. A nebo si tedy musí přiznat, že dobrovolně volí podvodníky a lháře. Opakuji. Stát měl přece zabavit z této trestné činnosti všech těch 12 miliard nebo kolik jich opravdu bylo. Pak a jen pak by šly legálně prodat. A ne se kasat, že dostal všimné za spolupráci s drogovou a zbraňovou mafií.

Vždyť je to směšné. Celá tahle vláda je tím absolutně nedůvěryhodná.

Bc. Jana Marková BPP



