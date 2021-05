Martínek (Piráti): My jsme veřejnost, Rada ČT zastupuje nás

reklama

Vážené dámy, vážení pánové, v pondělí se tady na Malostranském náměstí konal happening na podporu České televize, kdy se házel vlastně záchranný kruh od SOS Česká televize, a já jsem slíbil, že přednesu otevřený dopis, který podepsali zástupci happeningu, vám všem a adresovali ho vám všem poslancům, kteří budete podle svého nejlepšího vědomí a svědomí za chvíli rozhodovat o členech Rady České televize:

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, naše milá Sněmovno, jsme znepokojeni situací v Radě České televize. Zítra 25. 5. 2021 se chystáte zvolit čtyři nové členy Rady České televize.

Z vyjádření vybraných kandidátů před volebním výborem i z jejich CV lze očekávat, že posílí hlasovací většinu v Radě ČT, která usiluje o odvolání generálního ředitele ČT Petra Dvořáka a o likvidaci kritických pořadů Otázky Václava Moravce, Reportéři ČT, 168 hodin a dalších.

Od loňského února jste přes varování odborné veřejnosti a posléze i Senátu zvolili do Rady ČT řadu osobností, které předem vyjadřovaly otevřené nepřátelství současnému vedení České televize, nebo dokonce zpochybňovaly veřejnoprávní podstatu ČT vůbec. Jaký je výsledek vaší volby? Otřesná úroveň komunikace uvnitř Rady ČT, permanentní skandály, které dělají ostudu radě, ale také vám a jejím volitelům. Ostudu, na niž reagují už mezinárodní novinářské a mediální organizace slovutných jmen včetně britské BBC. Ostudu takovou, že již i biskupská konference ústy arcibiskupa Jana Graubnera dává ruce pryč od své nominantky Hany Lipovské a vyzývá ji k odstoupení.

Členové Rady ČT mají být ze zákona nezávislí na politických stranách, naopak mají reprezentovat pestrost zájmů a názorových proudů veřejnosti. Jaká je skutečnost? Většina ve volebním výboru i ve Sněmovně postupně vybírá kandidáty, kteří nereprezentují tuto pestrost veřejnosti, ale specifické zájmy hlasovací většiny. Výsledkem je, že složení Rady ČT už naprosto není apolitické. Je vrcholně politické a poměr sil zde neodpovídá ani poměru zastoupení stran ve Sněmovně. Vlastně by bylo spravedlivější, kdyby v Radě ČT seděli rovnou zástupci politických stran. Stejný problém se pochopitelně týká i dvou dalších veřejnoprávních institucí - Českého rozhlasu a ČTK.

Co nám vadí? Neveřejná jednání rady bez záznamu, dokonce s vyloučením některých členů. My jsme veřejnost, Rada ČT zastupuje nás. Vměšování rady do personálních a programových záležitostí ČT. Zjevný střet zájmů některých radních. Urážky novinářek a novinářů členy Rady ČT. Pokud si skutečně přejete uprostřed předvolební kampaně odvolat ředitele nejvlivnějšího média v zemi a provést další radikální zásahy do vysílání ČT, udělejte to, prosím, otevřeně, s plnou politickou zodpovědností, nikoliv skrytě prostřednictvím formálně nezávislé rady. Bude to férovější vůči občanům, kteří vás zvolili a kteří rozhodnou o vašem osudu v nadcházejících volbách. My však věříme, že považujete nezávislost veřejnoprávních médií za nedotknutelnou součást demokratického zřízení naší republiky.

Proto Vás žádáme, abyste volbu nových radních, nových členů Rady ČT odložili za horizont parlamentních voleb. Žádáme, abyste odvolali z Rady ČT členy, kteří tam byli vybráni v rozporu se zákonem o ČT, a odvolali také ty, kteří zákon porušují svým působením v radě.

Za Společně to dáme: Eva Lee, Praha, Iva Šlitrová Fendrychová, Hradec Králové, Kateřina Šírová, Praha, Lucie Javůrková, Černilov, Ondřej Bednář, Karlovy Vary, Radka Hübnerová, Hradec Králové, Veronika Jiravová, Kostelec nad Černými lesy, Veronika Vendlová, Kněžmost, Zuzana Böhmová, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Tento dopis připodepsalo množství lidí, kteří se toho happeningu účastnili, které tedy již číst nebudu, ale je to doopravdy obsáhlý papír, a který tady rád předám i vám ostatním, pokud byste se chtěli na tento otevřený dopis podívat.

Kromě toho bych chtěl přečíst i další dopis bývalých členů Rady ČT, který by také měl zaznít, aby se dostal k veřejnosti:

Vážené dámy, vážení pánové, se znepokojením sledujeme jednání současné Rady České televize. Jako její bývalý členové dobře známe zákony a další normy

...které vymezují, čemu se Rada ČT musí, může a nesmí věnovat, jakým způsobem musí, může a nesmí jednat: zákon 483/1991 Sb., o České televizi, jednací řád Rady ČT, Kodex ČT a další dokumenty. Současná Rada ČT tato pravidla opakovaně ignoruje a porušuje, ať už úmyslně, či z nevědomosti, která však její členy neomlouvá. Nesmí se přece stát, aby do výroční zprávy o činnosti České televize, předkládané Poslanecké sněmovně, vědomě zařadila nepravdivé údaje. Nemůže předsedovi dozorčí komise, kterou sama před pouhými několika měsíci jmenovala, vyhrožovat odvoláním jen proto, že nález kontroly provedené komisí nedokládá nezákonné jednání generálního ředitele ČT. Není důvod, aby se její členové nechali na jednání na půdě ČT teatrálně doprovázet policejní ochrankou a zdůvodňovat to obavou o vlastní život. Členové Rady ČT pochopitelně mají na činnost České televize nejrůznější názory, ale nemohou s generálním ředitelem ČT jednat způsobem, který nelze pojmenovat jinak než šikanou.

Seznam závažných přešlapů současné Rady ČT je mnohem delší a ve svých důsledcích vedou k bezdůvodnému, ničím konkrétním nepodloženému zpochybňování významného veřejnoprávního média. Českou televizi takové jednání jednoznačně poškozuje. Není divu, už na to upozorňují i významné mezinárodní organizace, International Press Institute, European Broadcasting Union. Připojujeme se k jejich hlasu.

Vážené dámy, vážení pánové, Rada České televize je podle zákona o České televizi ze své činnosti odpovědna Poslanecké sněmovně, tedy vám. Vyzývám vás, abyste se činností současné Rady ČT zabývali a zjednali nápravu. S pozdravem Antonín Bajaja, člen Rady ČT 2011 až 2014, Jan Bednář 2014 až 2020, Luboš Beniak 2014 až 2020, Vratislav Dostál 2014 až 2020, Michal Benkovec (správně Jankovec) 2011 až 2017, Josef Pavlata 2010 až 2015, Jiří Presl 2010 až 2014, Jan Prokeš 2004 až 2015, Milan Uhde 2010 až 2014 a Vlastimil Venclík 2018 až 2019.

Kromě toho je určitě ještě zásadní přečíst i prohlášení členů Divácké rady České televize. Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, Divácká rada České televize, která sdružuje významné organizace veřejného života, jež zastupují důležité divácké skupiny, je přesvědčena o profesionalitě práce zaměstnanců České televize a o jejím neocenitelném přínosu pro občany České republiky, zejména během pandemie COVID-19. Členové Divácké rady však považují současný politický tlak na Českou televizi za ohrožení její nezávislosti a za oslabení veřejné služby. Jako zástupci Divácké rady vás proto žádáme, aby byla volba nových členů Rady odložena do doby, než se jednoznačně vyřeší všechny otevřené otázky, spojené s celým nominačním procesem. Děkujeme v úctě.

Asociace ekologických organizací Zelený kruh, Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, Asociace režisérů a scenáristů, Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Asociace profesionálních divadel, Česká konference rektorů, Česká rada dětí a mládeže, České centrum mezinárodního PEN klubu, Český filmový a televizní svaz FITES, Český olympijský výbor, EDUin, Ekumenická rada církví v České republice, Federace židovských obcí v ČR, Herecká asociace, Charita České republiky, Institut dokumentárního filmu, Junák - český skaut, Nadace Charty 77 - Konto Bariéry, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Via, Nadační fond nezávislé žurnalistiky, Národní galerie, Post Bellum, Svaz měst a obcí České republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Syndikát novinářů, Transparency International, Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, profesorka Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd České republiky, profesor MgA. Jan Burian, generální ředitel Národního divadla, MgA. David Mareček, PhD., generální ředitel České filharmonie, Ivo Mathé, prezident České filmové a televizní akademie, Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel Národního technického muzea, PhDr. Michal Bregant, generální ředitel, Národní filmový archiv, PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel Památníku národního písemnictví, Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Jindřiška Kudrlová, prezidentka Asociace základních uměleckých škol České republiky, Karel Strachota, Člověk v tísni, Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Klára Šplíchalová, ředitelka, Fórum dárců, Ladislav Kratochvíl, ředitel ORBI PONTES (ASNEP), Jiří Stárek, Asociace základních uměleckých škol, Mgr. Bc. Hana Stýblová, členka rady Asociace ředitelů základních škol. V Praze dne 30. dubna 2029. (Správně 2021.)

Na základě všeho zmíněného a na základě i požadavku občanské veřejnosti koncesionářů a všech, kterým záleží na demokracii v České republice, vás proto žádám, abyste hlasovali proti tajné volbě. Abyste hlasovali, tak jak předpokládá zákon, veřejně. Já tady pro zajímavost přečtu, co by znamenalo, kdybyste nehlasovali pro tajnou volbu. Jednací řád Sněmovny jasně říká v článku 6, bod 3.2 přílohy, že pokud tajnou volbu nestanoví zákon a Sněmovna o tajné volbě nerozhodne, koná se volba veřejná. Příloha jednacího řádu Sněmovny, která je součástí tohoto zákona, stanoví, že veřejná volba má probíhat přiměřeně podle článku 5 bodů 14 až 20.

Citace těchto bodů 14 až 20 by bylo: Při volbě členů komise dá předsedající schůze Sněmovny hlasovat jednotlivě o všech navržených kandidátech. Bod 15. V prvém kole jsou členy komise zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Bod 16. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li ani tak rozhodnuto, rozhoduje los.

17. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců tolik kandidátů, aby byl obsazen stanovený počet členů komise, koná se na neobsazená místa druhé kolo volby. 18. Do druhého kola postupují zvolení (správně nezvolení) kandidáti z prvého kola, kteří mezi nezvolenými získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazovaných míst; při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů. 19. Ve druhém kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li ani tak rozhodnuto, rozhoduje los.

Tady jsem vám přečetl, jak zákon předjímá veřejnou volbu. A pokud by nebylo usnesení volební komise, tak bychom i veřejně volili. Já myslím, že si to voliči zaslouží. Nevím, jak by to vypadalo, kdybychom hlasovali tajně o zákonech, jak by se potom mohli rozhodnout o svých budoucích volených zástupcích, jestli respektují jejich názory, jestli zastupují jejich zájmy, a jestli doopravdy volí osoby, které si to zaslouží, a které jsou těmi nejlepšími do dané rady, kam volí. Proto vás ještě jednou žádám, hlasujte proti tajné volbě. Podpořte volbu veřejnou, ať je absolutně jasné, kdo nese politickou odpovědnost za členy Rady, kteří budou zvoleni. Děkuji za pozornost.

