Martínek (Piráti): Piráti jsou připraveni podpořit manželství pro všechny ze sta procent

Děkuji. Nechci reagovat na demagogií ohledně kvalifikované většiny, ale já tedy nevím, kde berete to, že pro ně není, pro dané menšiny u nás, to důležité, nějaké jasné vyjádření, jasné zastání. Jak tedy se všemi mluvím, tak to důležité je a důležité jsou samozřejmě i ty činy, o kterých mluvíte, ale i část poslanců hnutí ANO blokuje manželství pro všechny. Bohužel to není tak, že tady (u?) toho (nemáme?) většinu na to, abychom to prosadili, protože chybí hlasy poslanců ANO. Piráti to jsou připraveni podpořit ze sta procent.

Stejně tak nevím, proč nejsme schopni tedy podpořit prohlášení, kde o Maďarsku není ani slovo. Já jsem to prohlášení četl a tam doopravdy není o Maďarsku ani slovo, tam je pouze jenom zastání se těch menšin, kdy se píše, že bude to den, který si budeme pamatovat, že jsme rozmanité tolerantní společnosti, které se zavázaly k neomezenému rozvoji osobnosti každého z našich občanů, včetně jejich sexuální orientace a genderové identity, bude to také okamžik k oslavě toho, že jsme za posledních několik let urazili dlouhou cestu ve prospěch těchto zásad, které považujeme za základy Evropské unie atd. Tam doopravdy se nepíše o Maďarsku a mohli jsme se zastat. Děkuji.

