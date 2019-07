Martínek (Piráti): Podpořili jsme zvýšení důchodů

Během dnešního hlasování i díky hlasům Pirátů prošla změna zákona o důchodovém pojištění, díky které se průměrný důchod zvýší v příštím roce o 900 korun. Pokud by předložený návrh neprošel, valorizace by zvýšila důchody průměrně o zhruba 720 korun. Výše průměrného důchodu roste výrazně pomaleji než rostou průměrné mzdy. I proto se za současné vlády dostal poměr průměrného důchodu vůči průměrné mzdě na nejnižší úroveň v historii České republiky až k pouhým 36 procentům.

Pirátský poslanec Tomáš Martínek navrhl pozměňovací návrhy, které by situaci důchodců ještě zlepšily. Vládní koalice ANO, KSČM a ČSSD tyto návrhy zamítla. Martínek k tomu říká: „Jedním z pozměňovacích návrhů bylo prodloužení vyloučené doby, kterou využívají osoby pečující o děti. Na tomto návrhu panovala shoda Komise pro spravedlivé důchody jako součást řešení nepříznivé situace nízkých důchodů u osob pečujících o děti. Další zamítnutý návrh měl vrátit možnost částečně započítat první řádné studium do výpočtu výše důchodu, to mohlo pomoci řešit problematickou situaci nejen doktorandům.”

Piráti pracují na zlepšení života seniorů komplexně, proto připravují návrhy nejen v oblasti důchodů, ale i dalších aspektů života - například bydlení.

