Martínek (Piráti): Pořadatelé pořád nemají definitivní jistotu, že festivaly nebudou

Vážené dámy, vážení pánové,

obrací se na veřejnost i na mě pořadatelé s určitou nejistotou. Stále se objevují reklamy na některé letní festivaly. Ale pořadatelé pořád nemají definitivní jistotu, že ty festivaly nebudou. Potřebují to vědět kvůli smluvním partnerům, pojišťovnám, vystupujícím, kde často mají v případě zrušení třetí stranou možnost využít nižších odstupných nákladů a podobně.

Proto se chci zeptat, když tady pan ministr v úvodním projevu říkal, že v létě festivaly nebudou, tak z čeho konkrétně vychází. Já když jsem nahlédl do usnesení vlády číslo 490 z 30. dubna, tak tam je, že se tedy zakazují od 11. května akce nad sto osob. Ovšem tam není konečné datum. Tam je doba neurčitá. A v případě, že se zruší nouzový stav, tak je to vlastně pouze do 17. května, protože je to krizové opatření.

Takže co konkrétně má pan ministr na mysli, aby mohli ti pořadatelé doopravdy využít ten jeden konkrétní dokument, který pošlou smluvní straně, to usnesení vlády, nebo jiný, který měl na mysli, které mohou potom využít na to, aby mohli právě využít toho pro ně levnějšího storna. Chtěl bych vědět, jak to tedy bude po tom případném 17. květnu, jestli se to tedy změní v opatření ministra zdravotnictví, nebo jak se předpokládá, že se bude postupovat. Protože zatím nevím, jestli to je konkrétně dokument, z kterého by plynulo, že například v červenci či v srpnu doopravdy ty velké festivaly být nemohou. A i tato nejistota stále vydává vlastně náklady. Když jdu po ulici a vidím tam pořád nově přibývající reklamy na srpnové festivaly, tak ta nejistota evidentně je i u těch pořadatelů, kteří stále tu definitivní jistotu, ať už té, nebo té varianty, že budou, nebo nebudou, nemají. Tak bych chtěl jenom podrobněji vysvětlit tedy, co znamená, že se vláda usnesla, že v létě festivaly nebudou.

Děkuji.

