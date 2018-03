Marušiak (TOP 09): Tak nová verze české hymny je na světě

Novou verzi celé hymny jsem si poslechl, přibylo v ní více hlasů, zejména klasických tercií ale i dalších se záměrem laciné "modernosti" zdůrazněním disharmonických prvků.

Při poslechu máte nepotlačitelné přání, aby to celé co nejrychleji skončilo. Ti, co jsou emočněji labilnější a při při prvních tónech klasické verze hymny se jim leskne slza v oku tentokrát budou brečet nefalšovaným štěstím, že je konečně chvilku ticho. Jak jsem psal někde na jiném místě, demokracie a svobodný prostor k seberealizaci nám na jevišti, kterému říkáme naše vlast, v širším měřítku svět - dávají možnost sdělit druhým svůj názor, přičemž zdaleka to nemusí být realizováno "jen" slovem. "Celý svět je divadlo a my jsme jeho pouhými herci. Máme své vstupy a výstupy...." - cit. Shakespeare.

Výstup, který nám v současnosti předvádějí tvůrci nové verze hymny je okrajový. Je třeba, abychom ve změti hereckých výstupů a exhibic jiných "borců", kteří se tlačí pod světla ramp, dokázali rozlišit hlupáky, karieristy, vlezdoprdelky a pomatence, kteří naší zemi vysloveně škodí. A že jich není málo. V tomto kontextu mezi ně autoři nové verze hymny rozhodně nepatří, jejich dílko je jen trochu ulítlé. Hezké Velikonoce!

MUDR. JAN MARUŠIAK, ČLEN TOP 09 LIBEREC

MUDr. Jan Marušiak, PhD. TOP 09

kandiduje na 3.místě za TOP 09 v Libereckém kraji do PS

