Mašek (ANO): Až budete platit za plyn, vzpomeňte si na Jožku a jeho zlaté trubky

Představte si, že Jožka Síkela (STAN), náš drahý bankéř, odborník od "závětrných" elektráren až po produktovody, překvapil koupí, na kterou nikdo jiný ani nepomyslel. Odvaha mu rozhodně nechyběla, proč taky, vždyť to bylo za peníze nás všech. Za neuvěřitelných pět miliard korun koupil trubky od Net4Gas, které měly na sobě dluhy za dalších 34 miliard.

A co se děje se Síkelovými trubkami dnes? Leží ladem a korodují. Ale to nejlepší teprve přichází! Co uděláme s někým, kdo udělá takovou „skvělou“ investici? No přeci, pošleme ho do Bruselu, kde si bude mnout ruce za půl milionu měsíčně. Jožka bude mít asi víc času na energetickou soběstačnost EU i na studium evropských trubkových trendů.

A co my, obyčejní lidé? My budeme platit vyšší ceny plynu, protože ty dluhy za Jožku někdo zaplatit musí. Ale nebojte se, Jožka uklidňuje, že je vše kryto pohledávkou za ruským Gazpromem. No, když to říká bankéř na útěku, určitě to bude pravda, že? Od počátku "mylné" předpoklady, zlodějská kupní cena a dnes skandální vysvětlení.

Takže, až příště budete platit za plyn, vzpomeňte si na Jožku a jeho zlaté trubky. Ať vás hřeje alespoň pocit, že v Bruselu máme zástupce, který nám všem ukázal, jak se dá udělat kolosální přešlap s grácií, hodnou mezinárodního komika.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



