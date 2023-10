Mašek (ANO): Kde je, pane ministře, ta slibovaná podpora?

reklama

Vážený pane předsedající, vážení ministři, kolegyně, kolegové,

shodou okolností dnes ráno jsem ve své schránce na výboru pro bezpečnost získal kapitolní sešit návrhu rozpočtu 314 - Ministerstvo vnitra. Nebylo moc času ho prolistovat, nicméně první dojmy.

Za současné doznívající dvouciferné inflace, za nárůstu cen pohonných hmot, energií a všeho ostatního se celkové výdaje Ministerstva vnitra meziročně snižují na příští rok téměř o 2,3 miliardy, mzdové prostředky potom o téměř 2 miliardy. Tady bych chtěl říct, že v přepočtu na jednoho příslušníka jsou uvedeny platy u policistů nižší na příští rok o 1 000 korun v průměru měsíčně a na hasiče o 1 500 korun.

Kde je, pane ministře, ta slibovaná podpora? Možná by mohla být schovaná v tom, že tam uvádíte 46 tisíc policistů a my jsme pořád pracovali s číslem pod 40 tisíc, že je aktuální stav. Potom si tam ale děláte vatu, že těch 6 000 potom bude váš velký úspěch, že když se rozpočítá na ty policisty, tak vy jim nakonec ty platy zvýšíte. Takže to považuju za takový malý podvůdek v návrhu té kapitoly.

Těch věcí je tam samozřejmě víc. Ty počty příslušníků teď navyšujete tím, že převádíte občanské pracovníky do uniforem, to je průkazné, děje se to ve všech krajích a shodou okolností vy tím zase docílíte toho, že snížíte občanské pracovníky. Ale jsou to lidé, kteří nejsou schopni plnohodnotného výkonu služby, nemůžete je do těch služeb vůbec poslat a do budoucna navýší výsluhový systém. Výsluhy mimochodem stoupají, sociální výdaje, o 2 miliardy, takže to je další problém, který je neřešený. Nejvíc peněz dostávají ti, co už u policie nejsou.

A nakonec v projektech spolufinancování Evropské unie migrační pakt pro azyl, migraci, integraci 234 milionů získáváte a 62 pro (Předsedající: Čas.) ostrahu hranic. Je to málo a tam bychom měli přidat, Evropa nám dluží víc.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



