Mašek (ANO): Kopnout si jen tak do dvou miliard křesťanů

Evropa se konečně probudila. Třikrát hurá!

Už bylo na čase, aby přestala přehlížet věci, které nás rozdělují. Koneckonců, kopnout si jen tak do dvou miliard křesťanů není zrovna něco, co by svět spojovalo.

To je skutečně na pováženou.

Pořadatelé olympijských her v Paříži se omluvili za své nevhodné rozhodnutí, a to je rozhodně krok správným směrem, pokud si to opravdu uvědomili a svou chybu se snaží napravit.

Mohli tam totiž klidně zobrazit Mohameda, Buddhu a Ježíše, jak spolu třeba hrají karty nebo se baví v nevěstinci. Takový obraz bychom mohli použít jako test, které náboženství je nejvíce tolerantní.

Ale to se už naštěstí nedozvíme, i když asi tušíme, jak by to dopadlo.

Mezitím nás šéf tajné služby Koudelka opět nezapomněl pořádně vystrašit. Ve stínu oslavy 30. výročí založení BIS nás všechny varoval, že svět je ve varu a na hraně globálního střetu.

Upřímně, při příležitosti kulatého výročí vzniku služby by byl nyní ten správný okamžik, kdy bychom měli udělovat někomu generálskou hodnost.

Ale v Česku je to prostě jinak. Máme generály a plukovníky v armádě i bezpečnostních sborech na každém rohu, tedy spíše v každé kanceláři.

Možná i proto je tak obtížné financovat naši bezpečnost.

Právě v těchto dnech od Stanjury dostal Rakušan bez 50 milionů 2 mld. navíc pro tento rok. Ano vědělo se už minulý rok, že to nemůže vystačit, ale to už jsou jen takové rozpočtové hrátky pro voliče.Nicméně, gratulace k významnému výročí jsou určitě na místě.

A na závěr.

Doufejme, že omluva ze strany pořadatelů olympijských her je začátkem nového období směrem k normálnímu světu a vzájemnému porozumění.

Snad se nám podaří překonat rozdíly a začít normálně žít.

Ale jako test to bylo fakt na hraně.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



