Mašek (ANO): Nehoda na starém mostě, který nikomu nepatří. Kdo ho opraví.

Sedmačtyřicetiletý řidič najel na pravý okraj chodníku a narazil do kovového zábradlí, které prorazil. Následně spadl z mostu na silnici I. třídy č. 31, kde vozidlo zůstalo ležet na střeše. Přivolaní policisté naměřili řidiči 2,44 promile alkoholu v dechu. A tak dále ..... to vše jsme se dočetli v deníku .... vše má ale háček.



Malšovický nadjezd se dlouhá léta "opravoval" pouze ústy. Město Hradec Králové, Královéhradecký kraj i Ředitelství silnic a dálnic o jeho tragickém stavu dobře věděly, ale protože 40 let starý most nikomu z nich nepatřil, nedělo se nic.



Na posledním zastupitelstvu města jsme schvalovali nabytí Malšovického nadjezdu a zároveň jeho převedení na kraj. Náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO) již v minulosti zajistila změnu dokumentace... a rok jsme čekali, než kraj najde (nakonec nechal udělat nové) zaměření. Udělali jsme tento převod jen proto, protože se město a kraj víc než 20 let dohadují, komu patří. Město i ŘSD jsou přesvědčeni, že kraji, ale tamní úředníci to nechtějí akceptovat. Nadjezd je v hrozném stavu a kraj musí začít opravovat. K formálnímu převzetí se přihlásilo město, které jej však vzápětí předalo hejtmanství. A kraj je údajně připravený se o chátrající stavbu postarat. Opravdu?



Teď se na Malšovickém nadjezdu stala nehoda. Tím vznikla nebezpečná díra v zábradlí. Z kraje (SÚS, tj. jejich správce komunikací) volali paní Věře Pourové (ANO), že to nemají převzaté, že to nemohou opravit! Ať to vyřešíme my a vše opraví Hradec!



Neskutečné ...... Tedy nastoupilo město a opravu zajišťuje cestou Technických služeb města. Pane krajský radní pro dopravu, děkujeme Vašim úředníkům. Postaráme se o to sami.



MUDr. Jiří Mašek

Lékař, zastupitel města Hradec Králové, kandidát na senátora.

