Mašek (ANO): Nějaká nová strategie vlády?

Češi letos platí víc za elektřinu než kdokoli ze sousedů. Ukázalo to porovnání Eurostatu, poté co mu Český statistický úřad začal posílat přesná čísla. V prvním pololetí roku platili za proud v průměru méně nejen Slováci a Poláci, ale i Rakušané. Klasika, že? Jen připomenu, že Česká republika je exportérem elektrické energie a je to pro srovnání tak, jako kdyby byla nafta na světě nejdražší pro řidiče v Saúdské Arábii, a to kupodivu nemají. To by tam museli zaúřadovat loupežníci Fialovy vlády.

Podle mého nám to snad dělají schválně, to už nelze zdůvodnit ani vyšším výběrem DPH. To je nějaká nová strategie vlády? Do kalkulace je nutné promítnout, že v ČR jsou 3x nižší příjmy než v Rakousku či Německu, tedy teď už jsme na tom bilančně skoro nejhůř ze všech, a to elektřinu, vyrábíme. Proč tomu tak je? Premiér nám zajisté odtajní zdrcující odhalení: „Může za to Babiš!“

Dopady vysokých cen se už projevily i v průmyslu. Jsme nejprůmyslovější stát v EU a vývoz naší produkce největšímu odběrateli Německu se snížil o 16,5 procenta. Fiala nás vede “do kytek”. Selhání jeho africké mise, kde se k němu všichni otáčejí zády, to jen dokresluje. Tak už se jen modlit, aby byla mírná zima.

Kam až to tato vláda nechá dojít?

