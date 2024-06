Mašek (ANO): Paní profesorka Válková se snaží zachovat to, co máme od roku 1931

Vážený pane předsedající, vážení ministři, kolegyně, kolegové, zareaguji na svého kolegu Bureše, vaším prostřednictvím, který tady řekl, že paní profesorka Válková se snaží něco ovlivnit. Paní profesorka Válková, a to jsem opravdu právní laik, se snaží zachovat to, co máme od roku 1931 a do čeho nikdo nezasahoval. A my si tady velice rychle bereme právo na něco, co funguje, zrušit. Čili přísedící v soudních senátech, a dá to tomu samosoudci, pane kolego Bureši, prostřednictvím předsedajícího, tam je právě ta hrozba, že ten samosoudce může ulítnout a v řadě případů rozhodovat prapodivně a nikdo si toho bez kontroly laické veřejnosti ani nevšimne. A právě tady to je docela brutální snížení kontroly občanské veřejnosti a ta kontrola potom vůči soudcům se limitně blíží nule, takže já jako laik tohle to vidím jako velice nebezpečné. A argumentovat financemi, že ušetříme 8 milionů, to je směšné, ale chápu pana ministra, že tam vidí třeba nekvalitu v tom personálním obsazení. Já bych, být na jeho místě, se pokusil bojovat s ministrem financí o více peněz, abychom mohli vybírat a motivovat ty přísedící a třeba je školit a podobně, čili nesahat do toho systému.

A co tady mám ještě jednu poznámku, to jsem ani nevěděl, já ten tisk nemám načtený, to se přiznám. Povýšit vlastně pravomoc soudních úředníků, a jestli jsem to dobře slyšel od paní profesorky Válkové, například rozhodovat s ředitelem věznice o podmínečném propuštění. No, tak to je docela podle mě silné kafe a advokáti se na to už určitě těší. Takže jestli tohle to, pane ministře, tam je jenom schované nebo... A naposled, chtěl bych podpořit pozměňující návrh paní profesorky Válkové a napravit ty přísedící u soudních senátů.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



