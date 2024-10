Mašek (ANO): Premiére Fialo, budíček! Zastavte tu ministryni války!

Ministerstvo obrany nakoupí dva střední transportní letouny Embraer C-390 Millennium. Celková cena zakázky 11,3 miliardy korun bez DPH. Takže 13 miliard, říkejme si pravdu. Nákup ve středu odsouhlasila vláda, řekla na tiskové konferenci po jednání kabinetu ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Plně naložený letoun (26 tun) má dolet 2000 kilometrů, s nákladem 23 tun pak 2720 kilometrů a s nákladem 14 tun 5020 kilometrů. Maximální dolet pak činí přes 6000 km, s přídavnými nádržemi až 8000 km, sdělilo ministerstvo.

Na zvýšení platů hasičům a policistům a vojákům není, důchodci dostanou drobečky, lidi na Moravě kulový a tady se nakupuje, jako by se nechumelilo. Pro koho ta letadla na velké vzdálenosti s vysokou přepravní váhou vlastně kupujeme? A proč nebylo výběrové řízení? Nebo bylo? Opravdu?

Může mi někdo sdělit, na co nám to bude? Chápu, že řešit protivzdušnou obranu, řešit ochranu obyvatel pro případ války nechcete? Tam by ty výdaje měly smysl. Nebo ne? Univerzální letadla, schopná nést atomové bomby (F-35), transportní letouny, schopné dopravit až 8000 km kontingent vojáků s trochou techniky. Co to má společného s obrannou politikou republiky?

To už jsme se fakt zbláznili? Premiére Fialo, budíček, zastavte tu ministryni války, prosím.

