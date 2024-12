Mašek (ANO): To "děvče" prodělalo zajímavý názorový vývoj

Zdravím všechny, to video (ZDE) si dejte až do konce! Mj. to "děvče" prodělalo zajímavý názorový vývoj. V tom SPOLU snad létá nějaká nákaza bájné lhavosti, a bere to shora dolů, Pekarová, Fiala.. .kde až to skončí.

V listopadu 2021, když Markéta Pekarová Adamová nastupovala do funkce předsedkyně Poslanecké sněmovny, mnozí doufali, že bude zastupovat zájmy všech občanů České republiky. Její slova tehdy zněla povzbudivě a slibně. Avšak již v červnu 2022 se ukázalo, že tyto sliby byly spíše prázdnými frázemi, než skutečnými závazky. Níže posuďte sami.

Její činy a rozhodnutí se vzdálily od původního prohlášení zastupovat všechny občany bez rozdílu. Bohužel tak to je! V mnoha situacích se nedokázala postavit nad politické a ideologické rozdíly a jednat v zájmu celé společnosti. Tato zklamání vedou k otázkám o jejích schopnostech efektivně vykonávat svou funkci. Klíčové otázky, které vyvstávají, jsou:

1. Jaké konkrétní kroky podnikla Markéta Pekarová Adamová k tomu, aby skutečně zastupovala všechny občany, a jak byly tyto kroky vnímány veřejností?

Žádné kroky nevidím!

2. Jakým způsobem reaguje na kritiku, která se týká jejího vedení a rozhodování, a co to vypovídá o její schopnosti sebereflexe?

Útokem na opozici!

3. Jaké jsou její plány na zlepšení komunikace a reprezentace všech občanů, aby obnovila důvěru v její schopnost řídit Poslaneckou sněmovnu?

Nejsou žádné! NULA!

Tak proč by měla dál zastávat funkci předsedkyně Poslanecké sněmovny? Nic není věčné … ani funkce není "doživotní", zvláště když ji nezvládá!

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



