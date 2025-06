Mašek (ANO): To, že se volby blíží, přece není omluva

To je opravdu neuvěřitelné! Takže se Starostové a předák Rakušan sešli a co z toho vzešlo? Citují: "Takže neutíkáme, chceme odpovědi a chceme mít jistotu, že náš náměstek na resortu spravedlnosti Karel Dvořák bude mít přístup ke všem relevantním informacím."

Anketa Chcete, aby Fialova vláda po Blažkově skandálu podala demisi a odešla? Ano, a ať jsou volby klidně za měsíc 95% Ano, ať je do voleb úřednická vláda 2% Ne, ať se v tom pěkně koupou až do voleb 0% Ne, vláda je stále dobrou variantou 0% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1759 lidí

To je k smíchu! Jako aby měl přístup k vyšetřování NCOZ? Klasický přístup STAN! Je to výsměch všem, kteří doufají ve slušnou a transparentní politiku! Kdo už má věřit tomu, že neměl informace? Samozřejmě, že Karel Dvořák byl dávno v obraze! Stejně tak jako ministr financí, premiér Fiala a zřejmě půlka vlády a jejich přátel.

Tenhle chaos je zkrátka neomluvitelný a naprosto znechucující! Takže si to shrňme. Kritizovaný systém já na bráchu, brácha na mě, tedy my ti dozimetr, ty nám kampeličku, všichni pak pokryjeme policajtům blamáž při pátrání po známé osobě před střelbou na FF. A mohli bychom pokračovat. To vše jste završili odemknutím přístupu a vypráním více než deseti miliard bývalému odsouzenému mafiánovi.

A co udělají po tak šíleném lapsu? Nic! Budou se dál tvářit, že je všechno v pořádku? Po těch všech problémech a zmatcích by tato vláda měla mít aspoň tolik důstojnosti, aby sama přišla a požádala o důvěru. A to, že už je jen pár měsíců do voleb? Na to se chtějí vymlouvat? To je tak hloupá výmluva, která jim nemůže projít.

To, že se volby blíží, přece není omluva pro to, aby se prostě posadili a čekali, až to všechno přejde. Občané této země si zaslouží mnohem víc, než jen další politickou frašku. Po těchto skandálech je potřeba postavit se pravdě čelem, přiznat chyby a nést za ně odpovědnost. Naštvání veřejnosti nad průběhem událostí je naprosto oprávněné.

Dál už snad fakt nelze zajít... DEMISI!

