Mašek (ANO): Tohle je ten vítězný migrační pakt?

To vše, co se děje ve Francii, Německu, Anglii a Švédsku, je důsledkem nedostatečného začlenění migrantů? To jako vážně? Takže si za to vlastně může EU sama! Teda vy jste hlava pane ministr! Takže si myslí Vít Rakušan, že zrovna u nás by se integrace povedla? Já bych byl pro, aby vyjela vláda místo na Tchaj-wan na výjezdní zasedání do Francie.

Je smutné, že politická elita Evropy ignorovala všechna varování a nechala věci dojít až na tento bod. Ti, kdo upozorňovali na současný scénář, byli označováni za xenofoby. Nebo to tak není? Co jste dohodl vy?

Ten diktát! Buď přijmeš migranty, nebo zaplatíš. Rozumíte tomu? Buď budeme přijímat, nebo platit. A platit za chvíli nebude z čeho podle toho, jak to Stanjura vede. Tohle je ten vítězný migrační pakt? Pak budete mít teda možnost předvést tu vaši úžasnou integraci v praxi. Asi máte úplně jiný recept, než ti “žabaři” ve výše zmíněných zemích, už se těšíme!

A dál jen připomenu, co se děje u nás. Pardubická policie v sobotu večer zasahovala u potyčky dvou skupin, celkem osmnáct lidí. Došlo ke střetu mezi Romy a Ukrajinci. Zraněným je Rom, který vyvázl s dvěma stehy na obličeji. Policie případ řeší jako trestný čin výtržnictví. Budou se přestupky s účastí Ukrajinců a Romů důsledně řešit v zárodku, nebo to necháme vyhnívat pod heslem “zatím dobrý”, migraci a integraci zvládáme skvěle.

