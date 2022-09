Mašek (ANO): Vládní pomoc je chaoticky prezentovaná, nedostatečná a v podstatě zanedbatelná

reklama

Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, dámy a pánové,

tady jsou karty jasně rozdány ve sněmovně. Máte pořád vládní strany 108 a zřejmě ji využijete. Ale uvědomte si, prosím, že venku už tu 108 nemáte. Vaše popularita dramaticky klesá a můžete si za to sami. Je to proto, že každá správná vláda by se měla prát za zájmy svých občanů. To ale neděláte. Promarnili jste půl roku tím, že jsme se věnovali Ukrajině. Já nezpochybňuji, že to bylo důležité, a tím pádem také bezpečnosti České republiky. Ale úplně vám utekla otázka inflace, otázka drahoty, otázka dramatické energetické krize. Ostatní státy na to reagovaly, my jsme o tom přemýšleli, vysílali signály. Mně už se to ani nechce říkat, protože už to přestává být vtipné. tento bonmot. No a teprve nyní se probouzíme.

Ano, je pravda, že se udělalo několik opatření pro občany. Ano, je pravda, že ministr Jurečka přišel s programem pomoci rodinám s dětmi. My jsme ten program chtěli doplnit, protože tento program se týká jenom dětí do 18 let. Nejprve byl deklarován, že to bude pro rodiny s milionem, do milionu čistého příjmu, potom hrubého příjmu, to ani nechci diskutovat. Prostě mělo to nějaký vývoj. Je pravda, že pan ministr Jurečka se v této oblasti snaží, ale naráží zase na pana ministra Stanjuru. Všechny ty pomoci, které chcete poskytnout, přicházejí z tohoto pohledu poměrně pozdě, a mně to trošku připadá, jako že se zatahuje záchranná brzda u vlaku, který už havaroval. Je smutné, že vás na to musí upozorňovat vaši hejtmani. Vy máte převahu hejtmanů v této republice, a když už oni volají o pomoc, zejména kvůli energiím, tak skutečně ta situace je vážná.

My jsme dneska v situaci, že kraje nemají vyjednané pro své organizace včetně krajských nemocnic energie. Totéž nemá Ministerstvo zdravotnictví pro fakultní nemocnice, a já se o tom ještě zmíním, když budu mluvit ke zdravotnictví, ale ta situace je kritická, a váš pan hejtman Kuba to nazval hrozícím kolapsem. Už ne jenom energetickou krizí.

Vaše vládní pomoc je chaoticky prezentovaná, je nedostatečná a ve svém výsledku v podstatě je zanedbatelná, právě proto, že přichází velmi pozdě. A je neadresná. Vy jste se vždycky chlubili tím, že chcete být adresní, že vám vadí helikoptérové peníze, že nechcete rozhazovat. Jaká je skutečnost? Jak jste se popasovali se svým největším headlinem vlastně předvolebním, a to je, že chcete snižovat deficit státního rozpočtu?

Moc se vám to, přátelé, nedaří, protože na konci roku 2021 činil deficit státního rozpočtu 41,2 % - byla zadluženost - hrubého domácího produktu, promiňte, a ta zadluženost se kupodivu na konci roku 2022 má zvýšit o půl procenta a máte dosáhnout 42,4 %, a to prostým deficitem, který je 333 miliard, ale zároveň navíc máte nadvýběr 127 miliard, čili vlastně je to sekera 460 miliard. Ten výsledek je skutečně velmi, velmi špatný.

A jste v situaci, kdy našemu premiérovi věří pouze dva lidé z deseti, čili ta nedůvěra je téměř 80 %. A k tomu jste se dopracovali za devět měsíců. O vašem panu premiérovi, kterému snad říkáte v ODS Mlčoch a on tak vystupuje, tak to navenek vypadá, že on tu vládu neřídí. On nedává úkoly, on nekontroluje, slepě věří svým pětikoaličním partnerům a hlavně kryje excesy STANu naprosto nekriticky. Chápu to z pohledu, že se bojí rozpadu této vlády, ale prostě ve vztahu k panu Rakušanovi to začíná být neudržitelné. Opět se k tomu ještě dostanu. Nezvládá roli premiéra dovnitř, ale nezvládá ji ani navenek vůči Evropské unii, které v současnosti předsedáme. A jako příklad bych dal až smutné video, kdy pan Verhofstadt, bývalý belgický premiér, ho zkouší jako malého kluka. On se jenom krčí, prostě má bojácný výraz a tohle video koluje v rámci republiky, to vidí naši občané a oni čekali silného premiéra, který vždycky říkal, že se bude vymezovat vůči Evropě tam, kde je to potřeba, pro občany této republiky.

Můj ctěný kolega Vondráček se tady zmínil o tom, že tady je nějaký zasedací pořádek, že nahoře zasedá vedení Sněmovny a o tu lajnu níž, že zasedá vláda a že to je proto, je to symbolické, že ta vláda se odpovídá Sněmovně. Já bych jako příklad uvedl, že ono to úplně tady nefunguje za vaší vlády, a to konkrétně, protože vím, co je obsahem toho usnesení, protože jsem ho tehdy načítal, a jenom pro připomenutí, to usnesení mám tady. Je to usnesení Sněmovny ze 17. schůze z 29. března 2022. Tehdy, bylo to doprovodné usnesení k prodloužení nouzového stavu, o který tady žádal opakovaně pan Rakušan, a jako doprovodné usnesení, a vy jste pro to většinově zvedli ruku, i koaliční poslanci, jsme - Sněmovna - požádali vládu o předložení strategického dokumentu zvládání uprchlické vlny do 14. dubna. Vy si možná tu peripetii budete pamatovat, tady se předkládaly různé materiály, ale žádný neměl takovou hodnotu, jako my jsme požadovali, čili aby to byl materiál, podle kterého budou moci obce, kraje, nemocnice, školy plánovat pomoc ukrajinským uprchlíkům. A víte, proč ten materiál nebyl dostatečně dobrý a proč byl také s velkou prodlevou předán? Bylo to proto, že pan ministr Rakušan, přestože jsme už od 10. března v bezpečnostním výboru po něm žádali určitý rozsah registrace uprchlíků, tak na to nereflektoval. My jsme měli uprchlíky, o kterých jsme nevěděli, kde vlastně bydlí, nevzali jsme si na ně kontakty, nevzali jsme si biometrické prvky. Prostě jenom jsme se chlubili velikánskými čísly, jak jsme nejlepší na světě v registraci, ale bohužel jenom co do počtu. Zase se k tomu dostanu. Teď ty výsledky nám velmi škodí, protože o těch uprchlících toho mnoho nevíme a s velkou pravděpodobností tady řada z nich už vůbec není.

Další věc, kterou jsme žádali, bylo, aby vláda České republiky učinila důsledné diplomatické kroky s cílem rychlého ukončení válečného konfliktu na Ukrajině. Já si myslím, že kromě pár válečníků, někteří jsou i mezi našimi ministry, si všichni lidé v této republice přejí, aby ten konflikt skončil, a zvlášť když vážeme všechno na ten konflikt, všechno špatné, že jsou to důsledky toho konfliktu, i když to není pravda v těch energiích například, tak samozřejmě si přejeme, aby tam lidé zbytečně neumírali. A my jsme měli ohromnou šanci, abychom při předsednictví v Evropské unii pro to něco udělali. Mezi těch pět bodů, které jste si tam dali, se to nedostalo a nevyužili jsme tu možnost. A já si myslím, že vyvinout diplomatické úsilí ve spolupráci s Evropou, s NATO a s dalšími státy, které jsou silné a mohou do toho zasáhnout, že to určitě stálo za to a že jsme se o to měli pokusit. Ta situace se ubírá jiným směrem a vypadá to na dlouhou opotřebovávací válku, ve které budeme tratit především my jako Evropa nebo součást Evropské unie Takže to byla další výzva, kde jsme společně žádali opoziční i koaliční poslanci, aby vláda toto učinila. Nestalo se tak.

A poslední bod tohoto usnesení byl, že žádáme vládu o předkládání seznamu všech veřejných zakázek, kde vláda využije nouzový stav k možnosti nákupu bez výběrových řízení. Já jsem dostal až ale po písemné interpelaci 19. 8. odpověď od pana premiéra Fialy. Je tedy čtyřstránková, ale v podstatě v podstatě jenom konstatuje, že jsme nějaký materiál dostali, myšleno k té migrační krizi, a tak nějak konstatuje, že mu je zhruba líto, že se nám jeho obsah a jeho využitelnost nelíbí, ale že ten úkol byl splněn.

V bodě dalším, k těm aktivním diplomatickým krokům s cílem rychlého ukončení válečného konfliktu, tak to je na dvě stránky, tak jak jsme se zapojili do toho, abychom pomohli Ukrajině, což je samozřejmě dobře, ale o té mírové iniciativě tady není ani slovo.

A k tomu bodu třetímu, a to jsou ty otázky nákupů, tak je tady zúžená odpověď na to, že ty nákupy využilo jenom Ministerstvo vnitra asi za 80 tisíc, a to, že ostatní ministerstva nouzový stav ve vztahu k nákupům nevyužila.

Takže tímto v podstatě bych chtěl také - tady jsme se tahali o ten nouzový stav opakovaně, takže se ukazuje, že ten nouzový stav zase asi až tak důležitý ve výsledku nebyl.

Potom bych se chtěl věnovat panu Vítu Rakušanovi a Ministerstvu vnitra. Musím to tak říct, už je to synonymum pro STAN, že to je korupční hnutí. Čili je to předseda teď hnutí, které má největší korupční problémy. A ti lidé kolem STANu, kolem té korupce jsou v současnosti vyšetřováni. Někteří jsou ještě ve vazbě, někteří byli z vazby před dvěma dny propuštěni. Ale ono se to táhlo samozřejmě kolem toho STANu už dříve. Připomenu podivné financování. Pan Michalík, peníze z Kypru. Manželka, půjčka. Bohužel nebo bohužel - možná i bohudík, protože budiž mu země lehká, už se to nebude vyšetřovat díky tomu, že ten aktér už není mezi námi. Ale prostě ta černá kaňka tam byla.

Potom připomenu stážistu Farského, prodaný zákon europoslancem panem Polčákem a celé to vyvrcholilo zhruba před 75 dny zatýkáním v akci Dozimetr. Akce, která zasáhla pražský magistrát, pražský Dopravní podnik, ale také tam ta chapadla sahala do České pošty, na Ministerstvo školství a teď v posledním případě dokonce do rozvědky, čili do bezpečnostní služby. A přitom všechno z pozice ministra vnitra v uvozovkách dozoruje nebo jiným slovem také může krýt sám ministr vnitra, který je předsedou tohoto hnutí. Okamžitě v ten den, kdy došlo k zatýkání v akci Dozimetr, tak jsme již na toto upozorňovali a pro možný střet zájmů, a tady by měl stačit jenom stín pochybnosti, jsme žádali, aby pan ministr vnitra byl vyměněn, aby byly vyměněny resorty. Čili není to žádná novinka a o to jsme se snažili dlouhou dobu, protože se začaly dít další věci. Pan ministr samozřejmě mediálně se vyslovil, že on nebude vůbec nic ovlivňovat, nebude ovlivňovat policii, nebude ovlivňovat služby, ale jaká je skutečnost? My jsme viděli, že záhy pan ministr, a to v době nouzového stavu, který si tady nechal Sněmovnou prodloužit, tak pan ministr vlastně dal takzvaně politický palec na reorganizaci NCOZ. Té NCOZ, která vyšetřovala vlastně i politiky hnutí STAN. A my z minulosti víme, co reorganizace znamenají. Když se něco reorganizuje, tak se to prostě chca nechca naruší, naruší se průběh toho vyšetřování, naruší se vyšetřovací týmy a hrozí tam zbrzdění toho vyšetřování. V tomto případě paradoxně to možná všechno urychlilo, protože v podstatě lavinovitě se objevily zprávy v médiích a řekl bych, že to bylo trošku jiným stylem než v minulosti, protože bohužel tady k těm únikům dochází velmi často, tentokrát byly masivní, takže může být i podezření, že naopak se to snažili někteří vyšetřovatelé urychlit, to vyšetřování, aby se to nezametlo pod koberec.

Další možné ovlivňování, které jsme viděli v přímém přenosu, bylo vyjadřování se pana ministra například k práci policistů na jednotlivých mítincích pana Babiše a k tomu, jak tam mají zasahovat ti policisté, zda mají být v uniformách, nebo nemají, zda si můžou vzít na hlavu čepici, respektive jak mají být za své činy tam nebo nedostatky potrestáni. Prostě těch věcí ovlivňování bylo poměrně hodně. A my jako hnutí ANO jsme skutečně, protože na to se hodně novináři ptají, přislíbili, že nebudeme vyhlašovat nedůvěru vládě v průběhu předsednictví v rámci Evropské unie. Ale ono čeho je moc, toho je příliš. Kdyby ta vaše strana, a tady personifikuji na pana Rakušana, neudělala takovou fatální chybu, aby se do čela rozvědky pokusila prosadit člověka, který má tak problematickou minulost, a tady bych poděkoval investigativním novinářům, ale nedovedu si představit, jak je možné, že pan Rakušan si toto neověřil. Na druhou stranu v průběhu potom těch různých mediálních výstupů se ukázalo, že konkrétně tedy pan Ing. Petr Mlejnek jako nově jmenovaný ředitel ÚZSI měl panu Rakušanovi řadu z těch informací sdělit a pan Rakušan měl vědět, koho do té služby nominuje. A to už přetekl pohár trpělivosti a ještě s tou nečinností vlády v otázce řešení energetické krize, tak to byly dva důvody, proč se hnutí ANO spolu s SPD rozhodly požádat o tuto mimořádnou schůzi ve věci vyslovení nedůvěry vládě. Takže skutečně se toho odehrálo poměrně hodně a je potřeba tyhle věci řešit.

Dále jste se tady opakovaně zmiňovali o tom, že musíte, a to říkal několikrát pan ministr, udělat zásadní změny. Používá slova deagrofertizace, debabišizace a podobně. A on skutečně některé kroky dělá, ale podle mě je nedělá na správném místě, protože jestli se zbavil tak poctivého policejního prezidenta, který je absolutně neovlivnitelný, pana Švejdara a udělá to naprosto nešikovně ještě před tím, než je jmenován ministrem, a s tím panem Švejdarem mluví o tom, že ještě půjde pan Šimandl, ředitel ÚZSI, potom nám to na výboru popře, že nikdy s ním o tom nemluvil, na to ale týž den vychází článek, kdy investigativní novináři vyzpovídají pan Švejdara a on to potvrdí, že se tam o tom bavili, prostě pro mě, nezlobte se, je pan ministr absolutně nedůvěryhodný člověk. (Potlesk poslanců ANO 2011.) A nebyl to jenom pan Švejdar. Byl to právě zmíněný pan Šimandl, byl to pan Knap z České pošty. Tam stačil jediný kontakt s panem Redlem. Všichni víte, o kom teď mluvím, takže tam stačil jediný kontakt a stačil jediný dotaz v Otázkách Václava Moravce, kdy pan ministr byl zaskočen a v podstatě na dálku ho okamžitě odvolal. Byl odejit také pan Opata, náčelník Generálního štábu, pan Poulíček z Celní správy, pan Kazda z Finančního analytického úřadu a velký otazník, aspoň to tak vnímám, ale přál bych si, abyste se tady zachovali rozumně, se vznáší nad panem Dragounem, který čtyři roky vykonává svůj mandát ředitele GIBS. Já jsem shodou okolností předseda kontrolní komise GIBS, vystřídala se v té komisi, jsem tam pět let teď, vystřídala se v té komisi řada poslanců koalice a za celou dobu, za ty čtyři roky, co tam je pan Dragoun, předtím tam byl pan Murín, tak za ty čtyři roky nebylo vzneseno žádné podezření na nějaké pochybení práce pana ředitele. Nezaznamenal jsem. Byl bych rád tedy, ale to je takové zbožné přání, aby mohl dokončit svůj pětiletý mandát. Považoval bych to za velmi slušné. Ale bojím se samozřejmě další čistky z vaší strany.

A pak tady mám několik poznámek k tomu, protože jsem nemohl reagovat, nemám přednostní právo, nemohl jsem se zapojit, k tomu, co tady říkal ve svém projevu pan ministr vnitra. Pan ministr vnitra se mimo jiné chlubil tím, že zrušil statut ústředního krizového štábu na ministerstvu, že to podřídil ministrovi. Dále se chlubil, že zrušil Radu vlády pro zdravotní rizika. Ta Rada vlády pro zdravotní rizika měla poměrně velký význam za covidu, a to, že ji zrušil, odpovídá jenom tomu, že jste přestali covidu v podstatě věnovat téměř jakoukoliv pozornost, a vlastně můžeme žehrat na to, že ten o mikron vlastně je mnohem benignější než ty předchozí varianty covidu.

Dále tvrdil, že připravuje teď nějaké check listy, takže se máme na co těšit, pro povodně, pro blackouty, pro pandemie a podobně. Pak jsem si poznamenal z jeho projevu, že velmi dal na strategickou skupinu pro řízení ukrajinské krize, že jí za to děkuje, ale tady já příliš neděkuji, protože to je ta skupina právě, která stojí za tou nedostatečnou identifikací a za tím, že vlastně nevíme, kolik tady Ukrajinců máme. Dostanu se k tomu ještě, když budu mluvit o státních pojištěncích.

Dále to byl ten opakovaně prodlužovaný nouzový stav. On si ho chválil. Já si myslím, že nějak výrazně využít nebyl, přesto jsme s tím tady ztratili poměrně hodně času. Potom se pan ministr tady pochválil za boj proti dezinformacím. Já si myslím, že to je další věc, která strašně rozděluje lidi tady, protože označit v podstatě všechny lidi, kteří mají trošku jiný názor, za ruské šváby, což tady pan ministr opakovaně naznačil, to, že se vlastně už tady projevila fakticky cenzura, naštěstí se od toho odešlo, tak to, že máme zmocněnce pro dezinformace, já si myslím, že to sem nepatří, a jestli to vnímám dobře, tak takoví ti otci zakladatelé odéesky a dalších pravicových stran s tím mají výrazný problém. Vy s tím zjevně problém nemáte, ale myslím si, že to skutečně do demokracie našeho typu nepatří.

Potom tady mám ještě jeho vyhlášení toho, že Ministerstvo vnitra on považuje za Ministerstvo bezpečí. Mně to připadá docela jako špatný vtip, protože ministr sám ohrozil bezpečnost tohoto státu. Ohrozil ji výrazně, a to právě jmenováním toho problematického člověka do funkce ředitele ÚZSI, čili nejdůležitější zpravodajské služby. Takže to označení Ministerstva vnitra jako Ministerstva bezpečí, mně přijde úplně mimo.

Systém přijímání migrantů pochválil. Ano, já pochválím také ohromné nasazení hasičů, zdravotníků, policistů na těch jednotlivých krajských asistenčních centrech. Ano, to zafungovalo výborně, ale bohužel ta skupina expertů, co připravovali ty věci, které by měly podléhat registraci, tak nepracovala dobře.

Potom tady mluvil o ilegální migraci a že se to řeší. Tak ta ilegální migrace nám tady velmi bují. Migranti ze Sýrie a dalších států, čili ne ukrajinští migranti se nám tady prohánějí po republice. Máme jediné štěstí, že nejsme cílovou zemí, a co vím od policistů, tak váhají mezi tím, jestli je mají chytat, vracet, co s nimi mají dělat, protože po třech dnech oni je většinou musí pustit a musí doufat, že naši republiku opustí.

A něco ještě ke zdravotnictví si dovolím a už budu končit, protože to je můj hlavní obor a k Vlastimilu Válkovi. Já mám Vlastimila velmi rád. Je to fakt výborný doktor. Myslím si, že je to i fajn člověk, ale prostě nařízení Ministerstva zdravotnictví s tím, že nedokáže hájit finance pro resort zdravotnictví, a to jednak pro systém zdravotního pojištění, kde si nechal vzít 14 miliard, a dokonce to, co mu podléhá, to je Ministerstvo zdravotnictví jako takové a jím řízené organizace, dalších 8 miliard, se ukazuje jako chyba. Skutečně tady ty diskuse byly dlouhé, nebudu je opakovat, prolongovat, ale těch 14 miliard bude chybět. Bude chybět už tento rok právě kvůli těm energiím, a právě kvůli tomu tam ta rezerva měla být a byla řadu let zpátky, protože ti z vás, co to nesledují, tak rezervní fondy pojišťoven byly naplněny posledních pět let mezi 40 a zhruba 60 miliardami korun každý rok. Takže to je normální záležitost, ale to, že pan ministr Stanjura, a o tom jsem se tam zmiňoval, jeho hlavní vizí bylo snížit deficit státního rozpočtu a chtěl ho snížit nakonec o 80 miliard; to, že si vzal přes čtvrtinu z resortu zdravotnictví, to je nepochopitelné a nepochopitelné pro mě je, že se pan Válek nebránil. Když se přepočte ten rozpočet zdravotnictví proti rozpočtu obrany, tak je to, jako kdyby Janě Černochové někdo chtěl vzít 3,5 miliardy, a to si myslím, že by se nikdo z vaší vlády neodvážil ani navrhnout. A v tom vidím ten rozdíl.

Jediná věc, která tam byla dobře, bylo to schválení automatu. S tím jsme souhlasili, ale teď se opět ukazuje - a předpokládám, že se k tomu vrátíme, že sami to navrhnete, až si to přepočítáte, že ten automat ano, ale z vyššího základu tak, aby to skutečně fungovalo, abychom to zdravotnictví dokázali udržet na slušné úrovni i v budoucích letech, protože letošek přežijeme, ale léta následující jsou s velkým s velkým otazníkem.

Tak. A to poslední, k čemu bych se chtěl ještě zmínit, je počet zaregistrovaných Ukrajinců a některé souvislosti, protože tady vidím kolegu Bendla, který je také v orgánech VZP, tak si to malinko procvičme, ta čísla. Máme zaregistrováno, také se chlubíme těmi rekordy, těmi čísly 420 tisíc ukrajinských uprchlíků. Z nich by mělo být asi 75 tisíc mužů, 193 tisíc žen a něco přes 152 tisíc dětí. Z toho asi 135 tisíc dětí by mělo nastoupit do školy, z těch 152, když odečtu ty předškolní. A zeptám se, byl tady pan Výborný a myslím si, že v jeho příspěvku zaznělo, že včera 1. 9. na nastoupilo do škol 67 tisíc dětí. Takže už z toho nám malinko vyplývá, jestli má nastoupit 137 tisíc dětí, nastoupilo 67 tisíc dětí, tak buďto těch 70 tisíc nectí zákony této země a neplní povinnou školní docházku, anebo tady prachobyčejně nejsou. Kdyby tady byl pan ministr vnitra, rád bych se ho na to zeptal.

Má to ještě jednu souvislost. Má to tu souvislost, že my všichni jsme tady zvedli ruku nebo asi většina z nás pro to, že těm ukrajinským migrantům po 150 dnech končí statut státního pojištěnce. A nevadí to u dětí do 18, nevadí to u lidí na 65, tam to samozřejmě pokračuje, ale u lidí v produktivním věku 18-65, tak my jsme si tady schválili, že oni musí teď dokladovat, jestli jsou zaměstnaní, jestli jsou na úřadu práce, a pokud toto nezdokladují, tak ti lidé by měli ve výši myslím dva tisíce sto něco, 2100 korun, platit zdravotní pojištění. A bohužel pro zdravotní pojišťovnu VZP z toho vyplývá, že by to po těch lidech, pokud to nezdokladují, měla vymáhat. Ale je to velký problém, protože už teď několik, asi 14 dní, možná déle, běží akce, kdy se mají přihlašovat a na VZP si to dávat do pořádku. Zatím to učinilo 38 % z těch Ukrajinců. A VZP z toho vyplývá, že by je měla oslovovat, hledat a vymáhat to od nich.

Takže já jsem to říkal na zdravotním výboru, upozorňoval jsem na to a možná tady bude muset nějakým způsobem tuhle záležitost ošetřit i legislativně. Ale já to říkám ne proto, že s tím může být problém. Já v podstatě jako zdravotník můžu být hrozně spokojen, protože pořád chodí za 350 tisíc Ukrajinců zdravotní pojištění jako za státní zdravotní pojištěnce. Takže ty peníze, které jste na jedné straně sebrali z toho rozpočtu tomu zdravotnictví, tak tam tečou za ty pojištěnce, kteří tady nejsou, a skutečně se ukazuje, že úhrada za jejich zdravotní péči je poměrně nízká. Jenom ukazuji na tom, že v tom je naprostý chaos a nepořádek a že to jde pořád za ministrem vnitra a za zpackanou registrací.

Měl bych toho ještě poměrně hodně, ale já už budu končit a jenom bych asi zmínil takové celkové vyhodnocení, celkové hodnocení té vlády, jak to zhruba vidím. Já tam vidím pozitiva, ale vidím tam také negativa. Tím prvním pozitivem je, že nepřicházíte s ukvapenými řešeními. Naopak negativum je, že nepřicházíte prakticky s ničím. Premiér - pozitivum - vystupuje klidně, ale řekl bych, že moc klidu škodí a že je třeba vládu důsledně řídit. Premiér dává ministrům prostor. Ti ho ale kupodivu z velké většiny nevyužívají. Premiér ministrům věří, a to si myslím, že je u některých největší chyba. Někteří mu vysloveně lžou nebo zamlčují skutečnosti, viz Rakušan - Mlejnek, někteří přeceňují to, že to zvládnou, například Síkela - zvládneme energie, nikoho nenecháme padnout. Stanjura slibuje, že sníží deficit. Zdá se, že opak je pravdou. Válek přesvědčuje pana premiéra o tom, že zdravotnictví se dá zvládnout i bez financí. Takže vláda z mého pohledu promarnila čas, promarnila možnost zastropovat ceny energií. Tady se o tom dneska mluvilo, například na Slovensku na úrovni 61,20 euro za jednu megawatthodinu elektrické energie. Vláda promarnila čas na zastropování cen potravin, základních potravin, vybraných potravin. Vláda neuměla pracovat nebo nevyužila možnosti pracovat se snížením DPH. Vláda nedokázala včas odpustit poplatky za OZE. Vláda, byť se to u nás extrémně nabízí vzhledem k tomu, že máme nadvýrobu elektrické energie, nedokázala rozhodnout o tom, že bychom odešli z lipské burzy, a jak se říká, bližší košile než kabát, vy si myslíte, že Němci nebo jiný národ by to neudělal, že by měli ohled k těm ostatním? My tady věříme slibům, že až nám bude zle, tak oni si budou vypínat a omezovat spotřebu plynu? Proboha, tomu nemůžete věřit ani vy!

A vláda nedokázala vyjednávat dodávky plynu. A zase, podívejte se na to. Všechny státy kolem nějakým způsobem si ten plyn zajistily. A já bych tady navázal, myslím, že to říkal pan Fiala z SPD, my tady pořád konzumujeme ruský plyn, ale máme ho, on to říkal - demokratizovaný a, já nevím, asi 20krát dražší. To je na tom ta tragédie. Celá ta Evropská unie se nějak chová. My se snažíme je nějakým způsobem povzbudit k tomu, aby to dělali jinak, ale oni to kvůli nám jinak dělat nebudou.

Vím, že dneska nedokážeme prosadit tu nedůvěru vládě. Na druhou stranu si myslím, že tahle země co nejdříve potřebuje nahradit vaši vládu vládou odborníků.

Děkuju za pozornost.

