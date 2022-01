Matoušková (STAN): Byl to tedy mazec, přátelé...

reklama

Krásného Silvestra a šťastný vstup do roku 2022 vám všem

Tento rok by vydal na knihu ... možná, že i na to jednou dojde... Byl to tedy mazec přátelé. Zamotal mi životem a připravil pro mě těžké, ale i krásné chvíle. Mnohé mi ukázal, mnohé ukončil, něco započal, ale hlavně mi otevřel mysl a naučil mě dívat se na svět zase trochu jinýma očima. Ukázal mi krásu přírody kolem sebe, lidské příběhy a vztahy, stavy přepracovanosti, ale i naplnění v mnoha ohledech. Hodně jsem si uvědomila a tak už jsem dnes nemohla dospat, abych se s tímto rokem rozloučila a s pokorou poděkovala za to, co mi dal i vzal. Posunul mě a pomohl mi si spoustu věcí uvědomit. Proto bych si přála, aby ten příští rok byl rokem nových začátků, stavění pevných základů a rokem nadhledu. Aby se na misku vah dostala práce, ale i volný čas, aby si i lidé kolem mě uvědomili, že život má někdy jiné hodnoty, než ty, na které se úpěnlivě soustředíme. Přeji vám proto, abyste každý z vás v roce 2022 našli to, co potřebujete, co hledáte, nebo co vaše duše podvědomě cítí, že chce. Ať pohled do krajiny přináší nejen ten nadhled, ale vidí i detaily, které se mohou zdát nepodstatné, ale tvoří celý obraz... Buďte šťastní, naplnění láskou a ve slově hojnost si každý najděte to, co potřebujete. Krásný vstup do roku 2022.

Ing. Michaela Matoušková, MPA STAN



starostka obce Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Matoušková (STAN): Projekt za téměř 4 miliony korun by měl být hotov v roce 2023 Matoušková (STAN): Vysokomýtské nemocnici podařilo plno dobrých aktivit Matoušková (STAN): V Pardubické nemocnici už chystají pilotáž základů urgentního příjmu Matoušková (STAN): Rozpoznání infekce bude snazší díky novému přístrojovému vybavení

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama