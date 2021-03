Matoušková (STAN): Tak takhle se z toho nevyhrabeme nikdy

reklama

Tak takhle se z toho "nevyhrabeme" nikdy... Problematika testování, uzavírání určitého odvětví a naopak výjimky jsou právě to, co je nutné vyřešit, abychom se hnuli z místa a situace se začala zlepšovat! Řešení existuje...

Jsou příkladní zaměstnavatelé, kteří testovali své zaměstnnce dříve před tím, než dostali testování nařízené - těm patří velké díky! Jsou ale i ti, kteří špekulují nad tím, jak pozitivní antigenní testy zamlčet. Musíme si uvědomit, že máme v podstatě jen dvě varianty. První je vše zavřít, tedy i průmyslové provozy a tím zamezit setkávání osob ve velkých provozech, nebo zaměstnance řádně a poctivě testovat.

Pokud se bavíme o antigenním testování, řešením by bylo testování u podnikového či smluvního lékaře, který by odběry pravidelně vykazoval v elektronické zdravotní dokumentaci (tím se vyřeší i ochrana osobních údajů), do které by měla možnost vstupu i hygiena. Lékař vše vykáže a s testy nijak nemanipuluje. Krajská hygienická stanice pak provede kontrolu v elektronické podobě a lze nastavit i automatické kontrolní mechanismy (kontrola četnosti testování, opakovaná pozitivita atd, což lze využít i ke statistickým účelům).

Pokud budeme spoléhat na samotestvání ve firmách, pak tu budeme kolem pandemie lítat ještě další rok. A to nikdo nechce. Stačí se podívat k velkým zaměstnavatelům, jak to tam v praxi chodí...

Zaměstnanci, kteří zároveň bydlí na ubytovnách skončí svou pracovní směnu, naskočí do hromadné dopravy, zajedou si na nákup do obchodního centra a pak se vrátí "domů" do své ubytovny. Jaká hygienická pravidla mají v ubytovnách, to je otázka další. Zda má každý byt či pokoj své sociální zařízení, či je sdílené, jakým způsobem se řeší karanténní opatření či izolace v případě, že je zde byť jeden jediný nakažený. Tady jsou potenciální ohniska nákazy a dokud se nebude poctivě testovat prostřednictvím odpovědných osob, šíření se nevyhneme. Přitom to mohlo být alespoň prostřednictvím antigenních testů zavedeno již dávno, abychom si situaci co nejdříve stabilizovali a mohli se vrátit k běžnému životu.

ALE! Již nyní existují i neinvazivní PCR testy, které pomocí tamponů a bezpečných odběrových sad vyhodnotí přítomnost viru ze slin a to přímo ve firmě, ve škole či u smluvního či podnikového lékaře. Testovací soupravy jsou po uložení vzorku ihned použitelné v každé laboratoři v ČR. V Itálii a Německu se již běžně používají pro testování ve školách i firmách. Takže tady je další možnost, jak testování zkvalitnit a vyhnout se falešné pozitivitě či negativitě u antigenního testu.

V systému je děr mnoho, je zkostnatělý a vše jde velmi pomalu. Na státní úrovni nejsme připraveni téměř na nic. Máme nedostatek vakcín, nedořešené testování, nedořešené kompenzační vyhlášky, které výrazně ovlivňují financování zdravotnických zařízení. Zakopaný pes je ale ještě hlouběji... je to i o systému nastevení školství v oblasti zdravotnictví, ale také o systému zdravotnictví od preventivní péče, přes praktické lékaře a ambulantní speicalisty, akutní péči, následnou péči až po paliativní péči. Nic na sebe pořádně nenavazuje, tak se nesmíme divit, že v tom nemáme jasno...

Doufám, že i to se časem změní, i já se budu na změnách ráda podílet a začneme hned u krajského zdravotnictví.

Ing. Michaela Matoušková, MPA STAN



