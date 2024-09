Michal Šmarda (SOCDEM): 168 hodin Michala Šmardy

Neděle

Skončily prázdniny a děti se vracejí do škol. Zjistili jsme, že školní potřeby zase zdražily. Na to už jsme si zvykli. Horší ale je, že vláda nesplnila sliby dané učitelům, školníkům a kuchařkám. Školství není pro vládu v České republice prioritou.

Pondělí

Prvňáčci šli poprvé do školy a v mnoha obcích se daří investovat a pořizovat pro školáky nové věci. U nás v Novém Městě na Moravě jsme postavili nové odborné učebny a vybavili je skvělou technikou. Stavět budeme i novou třídu mateřské školy, aby maminky mohly jít do práce dřív a pokud chtějí, tak i dát děti do školky už od dvou let.

Úterý

Pokračuje vyjednávání mezi vládou a odbory o platech státních zaměstnanců. Ministr Jurečka vypadá jako neústupný. Přišel s tím, že platy ve veřejné sféře by místo státu měly pokrýt města, obce a kraje. Jenže ty zvýšení pokrýt nemohou. Město může přidat na odměnách nebo osobním ohodnocení. Na nadtarifních částech platu lze přidat 10 až 15 procent, ale problém to nevyřeší.

Středa

Spory kolem rozpočtu pokračují. Vláda přes léto jednala tajně, ale teď zjišťujeme, že spokojená není spousta ministrů. Od místního rozvoje přes zemědělství až po spravedlnost. O čem vláda celé léto jednala? To si skutečně udělala dva měsíce prázdnin, abychom v září zjistili, že se zapomnělo na rozvoj bytové výstavby, podporu zemědělců, priority ve školství nebo na sociální péči?

Čtvrtek

Vláda chystá velké změny v zákoníku práce. Chce omezit práva zaměstnanců. Nejde pouze o zkrácení výpovědní lhůty a prodloužení zkušební doby. Pravicoví poslanci chtějí navíc do zákoníku práce dostat výpověď bez udání důvodu. To všechno znejistí ty, kteří dělají vše správně, chodí do práce a snaží se uživit své rodiny. Museli jsme se proti tomu postavit. Proto děkuji zástupcům Zelených, Budoucnosti, Levice a Idealistů, že spolu s námi, se Sociálními demokraty, sepsali petici, se kterou bychom chtěli podpořit zaměstnance a odboráře v boji proti tomu, aby na krizi dopláceli jen zaměstnaní, pracující a ti, kteří se snaží uživit své rodiny.

Pátek

Každý týden se snažím věnovat pár hodin návštěvám koutů mojí milované Vysočiny. Máme dobře organizované školy, skvěle vybavené nemocnice, kde kraj udělal mnoho práce. Pořád jsou ale věci, které je třeba zlepšovat. Týká se to kvality silnic, ale i služeb na venkově. Chybí dětští lékaři, zubaři, praktičtí lékaři, dětští psychologové. Služeb, kde by bylo třeba přidat, je pořád hodně.

Sobota

Víte, že už začaly růst houby? Určitě na ně vyrazte, já jsem už byl. Skoro celou sobotu sice trávím tím, že mám svatby, ale když si přivstanete, rostou nejvíc. Po ránu jsou houby nejlepší. Jen dávejte pozor. V lese je kůrovec, kácí se a někde to může být nebezpečné.