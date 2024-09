Michal Šmarda (SOCDEM): 168 hodin Michala Šmardy

Tento týden je celý dramatický a úplně jiný než ty ostatní. Celá země řeší přírodní katastrofu. Prudké deště následované silnými větry, vyvracené stromy, zatopené domy, to vše byl minulý týden. Dobrovolníci, hasiči, záchranáři, policisté, integrovaný záchranný systém – lidí, kteří pomáhali, bylo opravdu hodně. Snad každý ocenil jejich práci a neuvěřitelné výkony. Desítky hodin bez spánku, desítky hodin permanentního napětí. Moc děkuji všem nejenom těm u nás ve městě a v kraji, ale všem těmto skvělým lidem v celé republice.

Povodně se podařilo zvládnout i díky perfektně fungujícímu systému. Výpočetní model Aladin zafungoval a Český hydrometeorologický ústav předpověděl přesně, co se bude dít. To moc pomohlo a zachránilo to mnoho životů.

O to větší bylo zklamání, když hned začátkem týdne se začali politici jako vždycky hádat. Přitom všem si povodňoví turisté senátoři, poslanci, ministři dělají selfíčka a chovají se nezodpovědně. Je mi líto, když vidím, že politici dokáží často zkazit práci těch, kteří nasazují vlastní životy a neváhají pomáhat druhým.

Další bouře ve sklenici vody se strhla kolem českého eurokomisaře Síkely. Opozice tvrdí, že jeho potrfolio stojí za nic, vláda říká, že je to skvělé portfolio. Opozice říká, že vláda selhala, vláda tvrdí, že je skvělá vyjednavačka. Jak je to doopravdy? Není to o tom, jakou máte vládu, ale jak zkušeného a v Evropě osvědčeného kandidáta nasadíte. Maroš Ševčovič nezískal dobré portfolio proto, že slovenská vláda má výbornou pověst v Evropě. Získal ho proto, že výbornou pověst v Evropě má právě Maroš Ševčovič. Náš kandidát Síkela nemá pověst vůbec žádnou. Proto také nemohl dostat portfolio, které dostávají pouze zkušení lidé. A to je velká chyba české vlády.

Hádky politiku ale nevyřeší ten nejhorší problém. Stát nemá peníze, rozpočtová rezerva je vyčerpaná. Deficit je opět ve schodku více než 200 miliard korun. Peníze na řešení povodní chybí. Vláda musí okamžitě vyjednat pomoc z evropských fondů, ať už z fondu globalizačního, záchranného nebo solidarity. Stejně tak je potřeba mobilizovat veškeré prostředky ze státního rozpočtu. A samozřejmě podívat se i do rozpočtu krajů a obcí. Hlavně musí jednat rychle.