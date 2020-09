Michálek (Piráti): Bohužel některé věci, které se měly stát, se nestaly

reklama

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem poslaneckých klubů Pirátů, ODS, TOP 09, KDU a STAN navrhuji po projednání na grémiu, aby se do programu schůze zařadil nový bod, který zní: Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1162 ze dne 4. června 2020 k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a návrh dalších opatření k zamezení druhé vlny šíření nákazy koronaviru v České republice.

Jak jste jistě všichni zaznamenali, aktuální počty jsou rostoucí. Jsou rostoucí dramaticky víc než v ostatních státech střední Evropy a situace je přibližně třikrát horší, než byla v březnu, kdy se kvůli tomu vyhlašoval nouzový stav.

Domnívám se, že Poslanecká sněmovna by to měla řešit stejně, jako to řešila před prázdninami, kdy schválila usnesení číslo 1162, kterým uložila vládě činit ve věci prevence druhé vlny. Teď ji máme tady. Bohužel je to i v důsledku toho, že některé věci, které se měly stát, se nestaly. Například jsme apelovali na vládu, aby se pravidelně scházela Ústřední epidemiologická komise a byla zajištěna spolupráce s mezinárodními partnery. Dále jsme požadovali, aby byla předložena zpráva Poslanecké sněmovně o řešení a plánovaných opatřeních, která měla být předložena do 4. 9. Tu jsme také neobdrželi.

Samozřejmě jsme řešili testování krajské hygienické stanice tak, aby se podařilo maximálně zkrátit tu dobu mezi možnou nákazou a tím, kdy je nařízena karanténa. Můžu říct svůj osobní příběh. Bohužel jsem se setkal s tím, že karanténa mi byla nařízena až devátý den po kontaktu s kolegou Františkem Navrkalem. Devátý den - a skončila desátý den. Oba dva testy negativní tedy.

Takže doufám, že tohle je opravdu naprosto výjimečný případ administrativního selhání, ale přece jenom bych rád měl k dispozici data, která dokládají, jaké jsou ty průměrné doby, jaké jsou tam doby percentilové, tak aby skutečně každý občan v České republice měl jistotu, že pokud ho nějaký kolega v práci nebo rodinný příslušník nakazí, tak se dostane do karantény velmi rychle, tak aby to dál nešířil ve svém okolí, a současně dostane ten test tak rychle, aby věděl, na čem je. Proto je potřeba posílit ta testovací centra a myslím si, že by to mělo být i součástí toho usnesení, o kterém budeme hlasovat.

Samozřejmě součástí toho usnesení by měl být i apel Poslanecké sněmovny na to, aby fungoval Ústřední krizový štáb. Ostatně to byla právě vláda, která připravila návrh novely Ústavy tak, aby byl zanesen Ústřední krizový štáb do ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Ten návrh zatím není v Poslanecké sněmovně, nicméně ta myšlenka je určitě namístě.

Takže bych vás chtěl poprosit, jestli byste mohli souhlasit se zařazením tohoto bodu na pevný čas zítra ve 14.30 hodin odpoledne, tak aby se na něj mohl připravit i ministr zdravotnictví, a v rámci toho bodu bychom prošli plnění úkolu v rámci usnesení, které schválila Poslanecká sněmovna. Ministr by vystoupil se zprávou o stavu a dalších plánovaných opatřeních a současně by Poslanecká sněmovna vyslovila svoji vůli ve vztahu k návrhům nových opatření, která je potřeba urychleně zavést, abychom tu druhou vlnu pandemie v České republice zvládli.

Děkuji za podporu.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

