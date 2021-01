Michálek (Piráti): Centralizace je něco, co je v tomto případě správné

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych začal tím, že bych poděkoval paní ministryni a i pracovníkům Ministerstva spravedlnosti za práci na tomto zákoně, protože si myslím, že je to důležitý zákon a že celkově tak jak byl i upraven v rámci Ústavně-právního výboru je to krok správným směrem. A je to také krok, který nám doporučuje mezinárodní protikorupční organizace GRECO. Myslím si, že přínosy jsou zejména v oblasti výběrových řízení. Tady nesouhlasím se svým předřečníkem. My obecně podporujeme výběrová řízení, pokud jsou samozřejmě dělána pořádně a myslím si dokonce, že i ta centralizace je něco, co je v tomto případě správné a to z toho důvodu, že si často lidé i soudci stěžují na to, že právo se uplatňuje na takzvaně krajském principu. Dominantní roli v naší soudní soustavě mají kraje a pokud budou mít vliv i na obsazování jednotlivých soudců příliš velký, tak to skutečně může prohlubovat tento problém. Určitá míra sjednocování v rámci toho výběru je podle mého názoru žádoucí. Byl bych třeba příznivcem i toho, aby tam byla nějaká komise pro výběr soudců tak, jako to mají v některých západních státech, která je stálá a má za výběr zodpovědnost. Ale i to řešení, které připravovalo ministerstvo je podle mého názoru kvalitní.

Pokud jde o způsob řízení soudu nebo té soudní správy, tak tam si myslím, že ten společný model, kdy společně přicházejí a společně odcházejí je vhodnější a to z toho důvodu, že je jednoznačně definovaná odpovědnost za správu soudu, za fungování soudu. Zatímco pokud dochází k obměně postupné, tak se šéf soudu může vymlouvat na místopředsedu, místopředseda na předsedu soudu a potom je velmi těžké posuzovat, zda ten člověk který tam vykonával nějakou roli odvedl dobrou práci či nikoliv. Zatímco když je to u předsedy soudu jasně definováno, tak to poté může být zohledněno i v jeho kariérním postupu. Ostatně, když dochází k nominacím do vedení vyšších soudů, tak jsou předkládány informace o tom, jak si ten člověk vedl v předchozí roli předsedy nebo místopředsedy soudu a myslím si, že tímto způsobem budeme mít reprezentativnější data tak, abychom skutečně do čela soudů vybírali osoby, které se osvědčily v jiných funkcích v rámci justice.

Myslím si, že dochází i ke zpřehlednění systému výběru kandidátů, justičních kandidátů tak, že je zachována možnost osob zvnějšku soudnictví. Čili z dalších právních profesí. Být nominováni na post soudce, ucházet se o tuto roli. A chtěl jsem vás poprosit, abyste podpořili pozměňovací návrh kolegyně Malé, který my podporujeme, který umožňuje Ministerstvu spravedlnosti stanovit parametry toho, v jaké podobě mají být zveřejňována soudní rozhodnutí. Pokud by neprošel tento návrh, tak si dovolím poprosit o podporu mého návrhu v téže věci, který je poněkud podrobnější a už tam stanoví nějaké základní mantinely. Ten závazek, který jako Česká republika máme, vyplývá z Open government partnership, kde jsme se skutečně zavázali k tomu, že v rámci ztransparentnění justice zajistíme zveřejňování soudních rozhodnutí. Je to věc, která se osvědčila na nejvyšší soudu, na nejvyšším soudu, Ústavním soudu a myslím si, že v těch záležitostech, kde samozřejmě nepřevládá ochrana osobních údajů a další podobné záležitosti, kde by to opravdu nemělo smysl zveřejňovat, tak bychom to měli rozšířit i na soudy nižšího stupně. Také bych chtěl podpořit kompromis, který tady zazněl ohledně účinnosti návrhu zákona, což je rozumné řešení.

Děkuji za pozornost.

