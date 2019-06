Michálek (Piráti): Další krok k elektronizaci Poslanecké sněmovny

Jedna z největších bašt papírového úřadování je v ohrožení! Poslanec Jakub Michálek prosadil, že Podvýbor pro digitalizaci justice a e-Sbírku, jemuž předsedá, už úřaduje elektronicky a dokumenty se podepisují pomocí uznávaného elektronického podpisu. Ten mají členové podvýboru nahraný ve svých občanských průkazech a testuje se v pilotním projektu, který se v případě úspěchu bude moci rozšířit na další výbory Sněmovny. Michálek tak naplnil jednu ze svých priorit v rámci Poslanecké sněmovny, tedy zavést elektronický podpis a elektronický oběh dokumentů, aby šla sněmovna příkladem celé státní správě.

„O spuštění projektu elektronických podpisů jsme s kolegou Profantem požádali vedení Poslanecké sněmovny již záhy po volbách. Pan kancléř Morávek byl velmi ochotný a pomohl nám vše nastavit, takže pilotní projekt proběhl úspěšně a už máme plně elektronické pozvánky i zápisy. Na Podvýboru pro digitalizaci justice a e-Sbírku jsme si na začátku tohoto roku odhlasovali, že přejdeme na plně elektronický oběh dokumentů. Náš podvýbor se tedy stal průkopníkem v rámci Poslanecké sněmovny, posunuli jsme Sněmovnu do 21. století. Rádi bychom šli příkladem i dalším výborům. Dokonce jsem přesvědčil i takového konzervativce jako je Marek Benda, aby si pořídil elektronickou občanku a ověřoval zápis elektronicky,“ říká poslanec Michálek.

Na popud Pirátů Kancelář Poslanecké sněmovny v současné době připravuje řadu seminářů a školení v oblasti elektronických podpisů. „Jsem rád, že jsme udělali další krok k elektronizaci Poslanecké sněmovny. Ušetříme mnoho papíru a zároveň lze dokument podepsat z pohodlí kanceláře nebo domova. Do budoucna bych rád podstatně zrychlil zveřejňování elektronicky podepsaných zápisů. Dnes jsem také požádal zástupce Ministerstva vnitra, aby zjednodušili používání elektronické občanky. V pilotním projektu jsme totiž ověřili, že ke zprovoznění je složité a je potřeba 5 bezpečnostních kódů, které si lidé reálně nepamatují a my chceme, aby to bylo jednoduché jako kreditka nebo mobil. Pokud nebude elektronická občanka jednoduchá, nebude se používat a dopadne to jako s Opencard, která nakonec nic moc neuměla,“ dodává Michálek.

Nejde o první úspěch Pirátů v digitalizaci vlastní agendy Sněmovny, protože už přibližně před rokem naučili úředníky Sněmovny pracovat s interpelacemi, které jsou podávány elektronicky přes datovou schránku. Řada ministrů však odpovědi podepisuje stále ručně.

