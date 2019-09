Michálek (Piráti): Jeden politik nemá brát dva platy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nechci úplně jitřit staré rány, protože rozprava tady proběhla už několikrát velmi důkladně, takže bych to pouze shrnul. My jsme iniciovali tuto úpravu, aby v tom byl konečně systém, protože si myslíme, že to má být transparentní, že jeden politik nemá brát dva platy. Myslím si, že to je jasné každému občanovi. Mají to i v jiných zemích, například ve Velké Británii, když sedíte ve dvou parlamentech, tak taky neberete dva plné platy, ale krátí se to tam na nějaké procento. Takže není to něco, co bychom vymysleli tady v České republice. Myslím si, že pokud to necháme na volné ruce trhu, že si to každý bude dělat, jak bude chtít, tak bohužel bude docházet v některých případech k tomu hromadění. Takže si myslím, že je správné, aby tady nějaká pravidla byla.

Náš návrh byl širší, pokrýval kumulaci i u dalších funkcí. Bohužel ten návrh neprošel. Takže ten nový návrh, který také spolupředkládáme, tak samozřejmě podpoříme.

Chtěl bych se tady zastat trošku starostů. Myslím si, že není správné mluvit tady o tom, že by se zakazovalo starostům, aby seděli v komoře parlamentu. To bych tady vůbec nezmiňoval. Rozhodně bych to nepřipouštěl jako alternativu. Jsem rád, že tady někteří starostové sedí, byť my třeba jako strana máme jiný názor a máme nějaká pravidla pro ty kumulace. Ale na druhou stranu to může obohatit ten pohled, když některé politické strany to takhle mají. Ale současně by nemělo docházet ke kumulaci dvou plných platů. Takže to je stanovisko poslaneckého klubu Pirátů. A tak budeme taky hlasovat, aby byl obhájen ten původní návrh Poslanecké sněmovny.

