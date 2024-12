Michálek (Piráti): Kyberaktiva jsou někdy zneužívána k praní špinavých peněz

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já navážu na pana místopředsedu Skopečka a odbydu si tím jedním vystoupením komentář ke všem těm návrhům zákonů, které mají dopad právě na kryptoměny.

Piráti určitě podporují krypto jako novou oblast, která patří do - a to tady nevzpomínám na kolegu Vymazala, to je dlouhodobá naše politika... Je to prostě nová oblast, která může být v tom technologickém sektoru oblastí, ve které jsou Češi úspěšní, a v takové situaci je potřeba podpořit. To znamená, doplňuje to nějaký ten ekosystém nových technologií, start-upů, kde jsme jako Piráti navrhovali zaměstnanecké akcie a lepší podmínky pro zakládání čipových továren, kde chceme podpořit jak to, aby tady byly zakládány nové výrobny čipů, tak aby tady byli i ti jejich poddodavatelé, například pro továrnu v Drážďanech.

My tedy budeme podporovat jak ten návrh, který zavádí povinnost bankovních ústavů zřídit účet pro právnické osoby, které se věnují kryptoměnám, aby se tady neopakovala situace, že někdo má úspěšný byznys v této oblasti a nějaká banka se rozhodne mu zrušit bankovní účty a kvůli tomu Česká republika přijde o firmu, která má šanci celosvětově uspět a přinášet samozřejmě tady potom i vysoce kvalifikované pracovníky.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stejně tak podporujeme návrh na to, aby se srovnalo zdanění v oblasti příjmu ze strukturovaného fondu. Samozřejmě je to větší otázka z hlediska toho, abychom nastavili férové zdanění například práce a kapitálových příjmů, a myslím si, že toto je věc, které se budou muset budoucí vlády ještě věnovat tak, abychom nebyli v situaci, že někdo každý den chodí do práce, například do Lidlu, a my mu zdaníme jeho příjem 30 až 40 procenty, a někdo jiný tedy investuje do jiných aktiv, ze kterých neplatí takřka žádné daně. To by asi bylo opravdu nežádoucí.

A stejně tak musíme vyřešit i ty aspekty protikorupční, protože je pravda, že kyberaktiva jsou zneužívána v některých případech praní špinavých peněz. Je potřeba podpořit naši policii a státní zástupce, aby v takovýchto případech jejich zneužívání dokázali zasáhnout, dotrekovat, kam ty prostředky tečou, a orientovat se na stejné úrovni, na které jsou dneska ti kyberútočníci a kyberpodvodníci.

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 59% Přiměřená 38% Nedostatečná 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6329 lidí

A samozřejmě kyberměny mají i svoje ekologické aspekty tak, aby do nich byly promítnuty dopady do životního prostředí, protože ta těžba kyberměn samozřejmě spotřebovává energii a ta vytváří emise, ty vedou ke globálnímu oteplování a to produkuje spoustu negativních dopadů, včetně řádění živlů a povodní, sucha a tak dále. Takže je potřeba, aby tyto aspekty byly zahrnuty v budoucí politice státu ke kyberaktivům.

A dále jsem chtěl říct, že stát by měl navázat v podstatě na tu filozofii, která je za tím, čili na blockchain, tak, aby začal využívat více i ty blockchainové technologie při zajištění integrity dat, protože není žádný důvod, proč by stát nemohl využít princip blockchainu například u ověřování podpisu u různých notářských knih tak, aby bylo opravdu zajištěno, že když je zápis u těchto právních profesionálů, tak že tam nejsou žádná prázdná okénka, ale že to je pevně spojeno v podstatě pomocí šifrovacích technologií a je zajištěno, že v konkrétním čase byl vložen konkrétní záznam s konkrétním obsahem.

Takže domnívám se, že toto jsou dílčí kroky, které budou posilovat konkurenceschopnost České republiky v oblasti technologií, blockchainu, kryptoaktiv a dalších podobných. A proto je Pirátská strana jednoznačně podporuje. To ostatně vyjádřil i náš předseda Zdeněk Hřib tím, že se účastnil této velké konference, která probíhala v Praze, a naše podpora v tomto ohledu je jasná.

Děkuji.