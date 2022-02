Michálek (Piráti): Musím se zastat pana místopředsedy Skopečka

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já chápu, že někteří už by chtěli rádi projednávat rozpočet a souhlasím s tím, na druhou stranu si myslím, že je důležité nepřejít mlčením to, čeho jsme tady byli svědky, protože je to zdrojem vyvolávání nejistoty a pochyb ve společnosti. A je lepší to adresovat hned, než aby to potom nějakým způsobem v naší společnosti klíčilo.

Především tady není žádný nový pandemický zákon, projednáváme tady změnu již platného a účinného zákona. A ta změna má za cíl uvést ten zákon do souladu s tím, co nám říkají soudy, tak, abychom nadále chránili práva našich občanů, abychom chránili zdraví a chránili se před riziky, která mohou přijít.

Musím se zastat pana místopředsedy Skopečka, že nedošlo k porušení jednacího řádu, nedošlo ke zkrácení toho, aby se kterýkoliv z poslanců mohl vyjádřit, což je zásadní rozdíl oproti tomu, jakým způsobem bylo s právy poslanců nakládáno v minulých volebních obdobích. Obstrukce lze v přiměřeném rozsahu tolerovat, ale i ony mají svoje limity. Jak říkají na Plzeňsku "odcamcaď pocamcaď". (Výkřiky smíchu.)

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

Pan poslanec Okamura, když mluvil, a jeho projev byl přerušen a pak se k němu vrátil po přestávce, měl možnost mluvit i nadále, ale současně byl předložen procedurální návrh a o něm musí dát předsedající hlasovat bez rozpravy. Bylo by nelogické, aby nechal předsedající mluvit nadále toho poslance, cílem jehož projevu nebylo vyjadřovat se v diskusi, ale vyloženě zabránit ostatním poslancům, aby se k záležitosti daný den vyjádřili a zabránit tomu, aby vůbec mohli vznést jakýkoliv návrh k procedurální povaze jednání Poslanecké sněmovny.

Nepravdivé, a potvrdili to i ústavní právníci, jsou i obvinění, že návrh musí být přednesen na mikrofon. Každý den je to zde vyvraceno tím, že návrhy čte předsedající Poslanecké sněmovny podle toho, co jde z grémia. Je to vyvráceno tím, že jsou písemně předkládány návrhy, které se týkají zřízení vyšetřovací komise, a celá řada dalších návrhů, včetně návrhů zákonů, které také nejsou přednášeny na mikrofon, návrhy z výborů, které jsou předkládány písemně. Takže jednací řád nevylučuje, a dokonce v řadě případů požaduje, aby byl návrh předložen písemně. (Vzhledem k velkému hluku velmi špatná slyšitelnost.) Takže se chci vymezit proti těm nepravdivým informacím, které jsou tady šířeny. A pokud jde o to, kdy byl návrh předložen. Vy víte, kdy ten návrh byl předložen? Protože já jsem přesvědčen o tom, že ten návrh byl předložen do 19 hodin a že jediný důvod, proč o něm nebylo hlasováno, byl ten, že jste znemožnil to hlasování svým vystupováním.

Ten zásadní rozdíl oproti předchozímu jednání, oproti jednání předchozí vlády je, že skutečně byla řádně ukončena rozprava a že k tomu pevně zařazenému hlasování došlo až po tom, co úplně všichni v této Poslanecké sněmovně měli možnost se vyjádřit. Není možné akceptovat jako ústavně správný výklad to, že jednotlivec, jeden člověk, respektive předseda strany, který tento postup nařídil ostatním kolegům ve svém klubu, může paralyzovat jednání celé Poslanecké sněmovny, aby kvůli jednomu zákonu spadly všechny ostatní zákony pod stůl.

Měli jsme tady legislativní nouzi, bylo tady riziko, které se týkalo zdraví našich občanů, a bylo správně, že jsme v dané záležitosti rozhodli a že jsme překonali i ty obstrukce, které tady byly a překonali jsme je dokonce v souladu s jednacím řádem. Ten postup byl razantní, ale byl v souladu s jednacím řádem. Já respektuji právo pana Okamury obrátit se na Ústavní soud. Jenom podotýkám, že Ústavní soud už dnes je zahlcen a že tam jsou lidi, jejichž stížnosti jsou důvodné. Čili poprosím vás, opravdu važte, jestli má smysl zahlcovat Ústavní soud stížností, o které nejlepší právníci v české zemi říkají, že je od počátku odsouzena k neúspěchu. (Poslanci tlučou do lavic.)

Ústavní soud má na stole i stížnosti lidí, jejichž základní ústavní práva skutečně byla porušena. Opravdu zvažte toto, prosím, důkladně, zda je potřeba Ústavní soud zahlcovat tímto způsobem, když to nemá šanci na úspěch. A vy jste tady, pane Okamuro, vyzýval k rezignaci pana místopředsedu Skopečka za to, že údajně měl porušit ústavu, ale vzpomeňme si, co tady máme v Poslanecké sněmovně! (zvýšeným hlasem) Tady v Poslanecké sněmovně víme, že se prohlasoval zákon o zdanění církevních restitucích, od kterého všichni od začátku říkali, že je protiústavní a vy jste za něj horovali. A je to zákon, u kterého máme rozhodnutí Ústavního soud, že skutečně byl protiústavní!

Takže bavme se o případech, kdy ty zákony byly skutečně shledány Ústavním soudem jako protiústavní, a to byl třeba ten vámi podporovaný zákon o církevních restitucích, respektive zákon o zdanění církevních restitucí, který Ústavní soud shodil jako protiústavní. Takže, prosím, začněte u sebe, než budete ostatní poučovat o tom, jakým způsobem mají rozhodovat, a to na základě věcí, které Ústavním soudem vůbec projednány nebyly. Ve vztahu k Ústavnímu soudu byl posuzován pouze původní pandemický zákon a ten Ústavní soud s výjimkou několika slov o návratové finanční pomoci posvětil.

Závěrem bych chtěl (vyzvat?) média - prosím, nenaskakujte na každou blbost, která je zde vypuštěna u pultíku. (Poslanci nesouhlasně křičí z lavic.) Ověřujte si své informace, ověřujte si, jaká je realita, je tady obrovské množství manipulací, které zaznívají, věcí, které nemají oporu v realitě a snažte se ve vztahu i ke své novinářské cti po ověření všech faktů informovat pravdivě. (Ruch v sále.)

Děkuji za pozornost.

