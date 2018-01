Michálek (Piráti): Myslím, že nasazení se úplně nepovedlo

Děkuji za slovo.

Já jsem na to chtěl navázat, protože jsem měl úplně stejné problémy, jako měli známí mého předřečníka. Opravdu si myslím, že se to nasazení úplně nepovedlo. A chtěl bych vás poprosit všechny, až budeme příště nasazovat - a není to stranická věc, připomeňme si, že ODS má za sebou projekty jako Opencard nebo Registr řidičů, takže občas se něco nepovede. (Šum v sále.) Ale pojďme se snažit, aby ten příští projekt, který budeme dělat v oblasti digitalizace, byl opravdu úspěšný a aby se zaváděl postupně a nedocházelo k tomu, k čemu docházelo teď u toho eReceptu. Protože za mnou potom taky chodí doktoři a říkají - proboha zastavte to, protože tím strávíme 20 minut opravdu v té ordinaci, kdy čekáme.

Já si myslím, že to rozhodnutí, které přijal pan ministr zdravotnictví, je správné, že to řekněme odložení sankcionování je dostatečné řešení. Ale byl bych rád, abychom nediskreditovali celý proces digitalizace. Protože používání nových technologií tam, kde to má místo a kde je to užitečné a přináší to úspory, je správné. Ale musíme si opravdu vyčíslit, že to ty úspory přináší a že to lidi nebuzeruje.

Děkuji.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Vojtěch: Systém e-receptů funguje Svoboda (ODS): Řešení, které máme na stole, dává prostor k odstranění všech chyb e-receptu Senátor Plaček: Senátu je jasné, že elektronizaci se zabránit nedá Ministr Ťok: Dvoukolejný systém provádění STK zůstane zachován

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV