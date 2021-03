Michálek (Piráti): Není bezpečné přejít do režimu mírnějších opatření. Už jednou jsme se spálili

reklama

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem klubu Pirátů. Aktuální situace je taková, že máme lockdown, klesá nám počet nakažených, což je dobře, a ukazuje to, že přísná opatření fungují i na zpomalení šíření nakažlivější britské mutace. Z hlediska počtu nakažených jsme nyní přibližně v situaci, kde jsme byli před rozvolněním loni v prosinci.

Pořád máme plné JIP, stále jsme v top 5 zemích na světě v sedmidenním průměru nově nakažených za den. Je to 750 lidí na milion obyvatel, tedy přibližně 750 lidí denně na Prahu nebo kraj. To je tedy detekovaný počet, skutečný aktuální počet bude o něco nižší, protože detekce má pár dnů zpoždění. Zdrojem těchto dat je statistika na Our World In Data, ze které vychází i nejprestižnější časopisy Nature a Science, takže každý si to může ověřit.

Všechna čísla jsou na milion obyvatel, aby to bylo srovnatelné. Těch 750 nakažených na milion obyvatel je ale stále druhá nejhorší hodnota v Evropě. Hůře jsou na tom jen v Estonsku. Většina našich sousedských států má počty více než dvakrát lepší. Detekované počty se ještě ani nedostaly na úroveň konce ledna. V celkové bilanci máme o 80 % více mrtvých než je průměr Evropské unie a 2,5krát více mrtvých než v Německu, zase na milion obyvatel. Pro pochopení závažnosti nezvládnutí situace se lze jít podívat na Staroměstské náměstí.

Oproti minulému podzimu je tu jedna výhoda, a to, že je větší imunita ve společnosti, část z vakcinace a část z promořenosti. Stále to ale není dost na to, abychom mohli hned rozvolnit a setkávat se o Velikonocích. Nelze na jednu stranu kritizovat, že jsme nejhorší v Evropě, a na druhé straně navrhovat jako řešení masivní rozvolňování. To by vedlo akorát k další vlně. Proočkování stále není dostatečné, aby bylo bezpečné přejít do režimu mírnějších opatření. Už jednou jsme se spálili, když jsme rozvolňovali předčasně.

Tím se rozhodně nechci zastávat vlády, jen se vymezit proti těm, kteří navrhují řešit aktuální problém rozvolňováním. Naopak, vláda nese plnou odpovědnost za stav, který zde máme, protože je výsledkem jejich rozhodnutí. Rozjelo se to loni na podzim, když nebyla příprava na druhou vlnu. Rušily se roušky a před Vánoci se otvíraly restaurace.

Od té doby jsme na houpačce. My Piráti jsme loni v červnu varovali, že se má zbrojit na druhou vlnu a navzdory vládě jsme to prosadili i zde ve Sněmovně. Ale vláda toho nedbala a premiér to označil za strašení. Pak jsme vyzývali k přísnějším opatřením na podzim, ale nechalo se to rozjet. A tak jsme se dostali do čela Evropy. Čili nepochybně je to vládní politická odpovědnost, že covid zvládáme nejhůře v Evropě. A pak přišla britská mutace a nezbylo než přijít s opatřeními, pokud jsme s chtěli vyhnout další ještě větší vlně, která by zabila tisíce a tisíce lidí.

Pokud nás tedy tato vládnoucí koalice dovedla do dnešních podmínek, je nanejvýš spravedlivé, aby si i tato koalice prohlasovala prodloužení nouzového stavu v tom složení, ve kterém za situaci nese plnou odpovědnost. Tedy ANO, ČSSD a KSČM. Podle avizovaného rozhodnutí komunistů hlasy budou. Jen vás prosím, nespojujme tento krok s podmínkami jako je Sputnik nebo účast Ruska na projektu Dukovany.

Pokud by došlo na krizi, že pro prodloužení na 14 dnů hlasy nebudou, šlo by o další z řady vládních krizí. Situace je ale příliš vážná, než abychom ji neřešili. V takovém případě jsme připraveni hlasování přerušit a jednat o tom, jak připravit nouzové řešení do Velikonoc. Pokud bychom o tom jednali, nebylo by to kvůli vládě, ale kvůli zdravotníkům a zdravotnickému systému, na který spoléhají občané, kvůli hejtmanům, kteří krizi řeší v regionech, a lidem. A taky bychom nedopustili, že budou realizovány absurdní požadavky na očkování neregistrovanou vakcínou Sputnik a na přizvání Ruska do tendru na výstavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

Věřím, že po Velikonocích už bude pandemie pod kontrolou a bude možné přejít na mírnější režim pandemického zákona. Připomínám, že to byli právě Piráti, kdo s návrhem v lednu přišel. Právě proto, abychom tu neměli nekonečný nouzový stav. Do tohoto návrhu jsme pak my Piráti prosadili povinné testování, bez kterého by současná čísla byla daleko horší, protože by se nedařilo ze společnosti vychytávat a izolovat nakažené.

Všechny tyto kroky nám umožní dostat pandemii pod kontrolu a dostat se z toho nekonečného marasmu co nejrychleji. Když jsem se ptal kamaráda ze Zlínského kraje, tak mi říkal: Udělejte to tak, ať jsme z toho venku co nejrychleji! A řešení výše představené je právě to, které zabrání další vlně a plíživému kolapsu zdravotnictví, přinese čas pro nezbytné očkování obyvatel a také čas dostat čísla na hranice, při kterých spolehlivěji funguje trasování. Což je standardní, tradiční a funkční způsob řešení pandemie, pokud nebouchne, nedostane se na taková čísla, jako máme teď.

Stejně jako loni v červnu jsme varovali před druhou vlnou v usnesení Sněmovny, i dnes přicházíme s návrhem usnesení a prosím, abychom ho nebrali na lehkou váhu. Je to návrh, který předkládá koalice Pirátů a Starostů. Zaměřuje se na adekvátní kompenzace tak, aby ti, na které doléhá tíže zvládání celé řady opatření, byli motivováni vydržet. A aby nám těsně před koncem a zvládnutím celé situace nekrachovaly další firmy. Zaměřuje se také na racionalizaci opatření a masivní očkování.

Předkládám tedy návrh doprovodného usnesení, které zní následovně:

Za prvé. Sněmovna vyzývá vládu, aby objasnila, proč neobjednala všechny dostupné vakcíny ze společného nákupu zprostředkovaného EU, a to v termínu do 7. dubna 2021. Myslím si, že veřejnost má právo tuto informaci vědět.

Za druhé. Žádá vládu České republiky, aby jednala se státy, které mají přebytečné vakcíny schválené pro evropský trh o dodávkách vakcín proti covidu do České republiky. Řada států, zejména Spojené státy americké, už avizovala, že mají přebytek vakcín na svém trhu a budou moci dodat tyto vakcíny státům, které jsou epidemií nejhůře postiženy, mezi které patří i Česká republika.

Za třetí. Sněmovna vyzývá vládu, aby se soustředila na přípravu dostatečných kapacit očkovacích míst. Přece jenom ten počet se bude zvětšovat a opravdu nepodceňme to a mějme připraveni ty kapacity. Vím, že se na tom pracuje, ale nerad bych, aby to skončilo jako naposledy, kdy jsme měli navyšovat kapacitu trasování na podzim a trvalo to o několik měsíců zbytečně déle. Přitom těch několik měsíců by nám hodně pomohlo ke zvládnutí celé situace.

Za čtvrté. Vyzývá vládu, aby vypracovala a předložila veřejnosti přehled kvality doporučovaných antigenních testovacích sad, vycházející z dostupné odborné literatury, s termínem do 7. dubna 2021. Jde o to, aby každý měl jednoduchou informaci o tom, jaké je procento selhání testů. Aby lidé brali vážně, že když mají negativní antigenní test, ještě to neznamená vždy záruku toho, že skutečně nemají virovou nálož, která se může dále šířit.

Za páté. Žádá vládu o provedení následujících změn ve vládní pomoci podnikatelům. To jsou ty tzv. kompenzace. a) Zmírnit podmínku poklesu tržeb ze současných 50 % na 40 % u vstupu do programu COVID - Nepokryté náklady i COVID 2021. b) Zvýšit horní limit poskytované podpory u programu COVID - Nepokryté náklady na 70 % fixních nákladů. c) Zvýšit horní limit poskytované podpory u programu COVID - Nepokryté náklady na 90 % fixních nákladů pro mikropodniky. A d) Zvýšit poskytovanou podporu u programu COVID 2021 na 800 korun na jednoho zaměstnance.

Myslím si, že si všichni uvědomujeme, že pokud nebudou podnikatelé motivováni dodržovat ta opatření, tak logicky bude docházet k jejich porušování. Nebylo by to ani spravedlivé po nich žádat, aby přinášeli oběť celé společnosti za situace, kdy jim vláda naprosto nedostatečně kompenzuje to, že přišli o živobytí, které leckdy roky budovali.

Za šesté. Sněmovna žádá vládu, aby zajistila následující racionalizaci opatření: a) Umožnila konání farmářských trhů za podmínky, že pořadatel zajistí dodržování příslušných hygienických opatření a tím zajistila rovné postavení farmářských trhů a supermarketů. Jde tedy o trhy pod širým nebem. b) Umožnila individuální sportování dětí a mládeže za účasti trenéra. c) Umožnila cestovat na vlastní rekreační objekt. d) Opatření ohledně venkovního nošení ochrany dýchacích cest v zastavěné oblasti racionalizovat tak, aby se podpořila vyšší míra jeho dodržování.

Sedmý bod návrhu usnesení zní tak, že Sněmovna doporučuje vládě zajistit posílení kapacity krizových služeb a odborných zdravotnických pracovníků v oblasti zvládání psychické zátěže. Například kliničtí psychologové, dětští psychiatři. Jde o to, že lockdown, který tady máme, nepochybně má vážné dopady na populaci a její zdravotní, zejména psychický stav, ale možná i omezení sportování apod., takže je potřeba, aby na to vláda reagovala dalšími opatřeními.

V osmém bodě navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna požádala Ministerstvo zdravotnictví o povolení poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče i samoplátcům. A v devátém bodě vyzýváme vládu, aby zpracovala a předložila k připomínkování komplexní plán návratu studentů a žáků do škol.

I když se třeba neshodneme na termínu prodloužení nouzového stavu, dovoluji si vás požádat, abychom o doprovodných opatřeních hlasovali věcně. Nikoliv podle stranické příslušnosti. Protože nejde o úspěch jednotlivých stran, ale jsou to opatření, která mohou přispět ke zvládnutí aktuální a snad i závěrečné fáze koronavirové krize.

Děkuji za pozornost.

