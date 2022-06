Michálek (Piráti): Opět jsme svědky toho, že jsou tady rekordní obstrukce

reklama

Vážená vládo, vážené dámy a vážení pánové,

já bych rád navázal na vystoupení předkladatele pana Vondráčka. (V lavicích ANO vyzvání mobil.) Já počkám, než si kolegové z hnutí ANO vypnou telefony. Já samozřejmě mám rád hudební produkci, nevím, jestli patří do Poslanecké sněmovny.

Tak, připomeňme si, jak to bylo v minulém volebním období. On totiž ten příběh nebyl úplně tak, že hnutí ANO předložilo sluníčkový návrh, na kterém byl konsenzus a pak tady se to nepodařilo dodiskutovat. Bylo to tak, že byl předložen návrh, který podepsaly téměř všechny kluby, a k tomuto návrhu jsem podal pozměňovací návrh, který v problematice střetu zájmů doplnil důležité pravidlo, aby bylo vymahatelné, které už tam dneska je, ale není vymahatelné, že politici nemají kontrolovat velké mediální domy. Tak by to mělo v demokracii fungovat. V demokracii to je tak, že média kontrolují politiky. Ne, že politici kontrolují média. Samozřejmě pokud politik kontroluje média, tak není úplně tak svobodná soutěž v demokracii a pak to může být zneužíváno například i proti jeho vlastním kolegům v politických stranách, když je potřeba zařídit nějaký exit, na někoho zatlačit a tak dále. Takže tohleto samozřejmě do politiky nepatří. A projednával to i Ústavní soud, který potvrdil tu zásadu, že politici nemají v demokracii kontrolovat velké mediální domy, když přezkoumával ústavnost těchto opatření, ale současně v tom nálezu se upozorňuje, že ta úprava není tak vymahatelná, aby mohla v reálu fungovat.

Takže v minulém volebním období ústavně-právní výbor posuzoval tento návrh a doporučil ho i hlasy kolegů z SPD, aby bylo skutečně zajištěno, že politici nebudou kontrolovat velké mediální domy. A od té doby hnutí ANO provozovalo obstrukce. Obstrukce, aby se tento návrh nedostal na program jednání, takže drželi jako rukojmí, celý systém majetkovým přiznání nebyl funkční, protože se tady ANO bálo toho, že by se hlasovalo o tom pozměňovacím návrhu, a nedopustilo svými hlasy, aby se dostal na program jednání.

V tomto volebním období koalice přišla s tím, že tento návrh, který se nepodařilo projednat v minulém volebním období, bude znovu projednán. A opět jsme svědky toho, že jsou tady rekordní obstrukce, kdy v podstatě doteď, viděli jsme to na mimořádné schůzi, která byla celá obstruována kvůli tomu, aby se nedostalo na střet zájmů, tak probíhaly obstrukce, bylo to odkládáno a odkládáno. V takovéto situaci, kdy je v podstatě paralyzován celý Parlament obstrukcemi, tak jsme se rozhodli, že už nebudeme dále otálet s tím, aby občané neměli přístup do evidence majetkových přiznání. A proto jsme přišli v koalici s návrhem, aby byl přednostně vyřešen problém netransparentnosti majetkových přiznání. Protože kvůli těm obstrukcím lidé nemají dodneška a myslím si, že to je i protiústavní, že nemají přístup k majetkovým přiznáním, na které mají právo, a je to součást té veřejné kontroly, součást vyváženosti toho, když politici mají moc, tak je občané mají možnost kontrolovat.

Čili proto jsme podpořili projednání tohoto návrhu. Samozřejmě ten návrh není úplně ideální, není tam vyřešen Eidas, bankovní identita nebo národní identita. Jsou tam jenom ty datové schránky. Myslím si, že se to asi neopsalo úplně ideálně. Návrh počítá s tím, že nebudou základní informace o nemovitostech, to jsme taky v minulém volebním období viděli velmi zábavné příběhy o tom, jak ministr nevěděl, že má 60 nemovitostí ve Francii. Bývalý předseda vlády měl taky nemovitosti ve Francii. Všichni mají nemovitosti ve Francii, tak teď je tam na to výjimka. To nepovažuji za úplně ideální. No a samozřejmě v tom návrhu nejsou ustanovení, která brání tomu, aby politici vlastnili velké mediální domy. To je velký deficit.

My jsme těm obstrukcím ustoupili, abychom co nejdříve umožnili přístup k majetkovým přiznáním, ale dál platí ta koaliční dohoda, že usilujeme o to, aby politici nevlastnili média. To je volební slib, který chceme splnit a určitě se k tomu budeme vracet.

Děkuji za pozornost.

