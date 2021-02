Michálek (Piráti): Pandemický zákon opravdu není žádná spása

reklama

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pandemický zákon opravdu není žádná spása. Ale co to je? Je to dlouhodobý rest, který tady máme víc jak rok. V Německu pandemický zákon přijali v březnu. A co se teď děje? Teď my máme zdravotní krizi, protože jsme to pustili. A v Německu, kde to zvládali, měli pandemický zákon, tak tam teď odvážíme část našich hospitalizovaných.

Pandemický zákon je o mírnějších opatřeních. Možná, že kdybychom ho měli, byli bychom teď na tom lépe. A budeme ho určitě potřebovat i v budoucnu, až budeme rozvolňovat. Takže není pravda, že se nic nezmění. Ten zákon prostě objektivně je potřeba.

Výsledek určitě není dokonalý, zejména otázka, jakým způsobem se vláda vypořádala s kompenzacemi. Tam cítím deficit, protože skutečně bylo na místě vyplácet aspoň částečně ty kompenzace průběžně. Nejde samozřejmě tady o to, aby se vyplácel ušlý zisk, to určitě nejde, aby se vyplácel všem firmám ušlý zisk z peněz daňových poplatníků, ale současně nějaká částka by tam měla být. A postup Ministerstva vnitra, kdy zamítli všechny žádosti, veškeré náhrady škody, si myslím, že je neadekvátní.

Pandemický zákon sám o sobě je určitě lepší než nic, než ho teď zamítnout. Protože pokud bychom ho zamítli, tak ti živnostníci dostanou v režimu bez pandemického zákona, bez krizového zákona, kdyby nebylo nic, tak dostanou čistou nulu, protože se uplatní zákon o ochraně veřejného zdraví, který počítá s tím, že stát náklady nehradí vůbec.

Myslím si, že z toho důvodu je žádoucí, aby pandemický zákon byl schválen. A chtěl jsem poděkovat senátorům, že opravili ty nedostatky, které tam byli. A v té podobě, ve které byl postoupen ze Senátu, ho podpoříme. Děkuji.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

