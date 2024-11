Michálek (Piráti): Patříme mezi nejpokrokovější státy v Evropě. Díky eDokladům

Co si myslím o tom, že eDoklady prý nejsou kompatibilní s evropskou peněženkou, která neexistuje a ještě nějaký čas existovat nebude? Tahle kritika mě fakt pobavila. Češi mají už skoro rok eDoklady, patříme mezi nejpokrokovější státy v Evropě. Od příštího ledna budou eDoklady přijímat skoro všechny úřady a má je více než 530 000 lidí. Je to jeden z pevných základů digitalizace a už příští volby bude možné jít s nimi volit.

Evropská unie vedle toho připravuje evropskou peněženku. Ta bude snad od roku 2026. Evropská peněženka je skvělý projekt pro budoucnost, ale zatím stále trochu vzdušný zámek. Ostatně když vidíme, jak česká vláda zastavila digitalizaci, je otázka, jak se to podaří dotáhnout Evropské komisi. Osobně bych se na termíny za několik let nefixoval. Fascinuje mě, že politici, kteří nedodali digitálního nic, a spolu se svými mediálními papoušky kritizují úspěšné eDoklady.

Asi měli Piráti tři roky čekat a nedělat nic - jako oni - a čekat na Brusel. Ale my jsme to dodali a funguje to, lidi to používají a nemusí díky nám nosit plastovou občanku a řidičák, protože jim stačí občanka v mobilu. Takže lidi dnes můžou chodit ven klidně bez peněženky, což je super.

Takže abychom zůstali nohama na zemi, eDoklady jsou konkrétní výsledek, který funguje, ne vzdušný zámek, koncepce na papíře a prázdné sliby na rok 26 nebo 28, kterými nás tradiční politici zásobují, ačkoliv vědí, že to je nejisté a že to spadne na další vládu. Pokud za několik let EU spustí novou peněženku, bude to super a člověk si prostě nainstaluje novou aplikaci. Pevné základy v podobě nakoupených mobilů a schopnosti lidí zacházet s appkou už díky Ivanu Bartošovi máme, takže případný přechod bude hračka.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

