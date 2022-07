Michálek (Piráti): Pokud chtějí kolegové z ANO někoho tady mistrovat, musí začít u sebe

reklama

Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem chtěl nejprve ve svém úvodním slově požádat, abychom tedy dodržovali férová pravidla mezi opozicí a koalicí, protože mnohokrát tady byli představitelé koalice napomínáni, aby nepromítali svoje zásadní osobní stanoviska do postojů k projednávané otázce ve zpravodajské zprávě.

Přesně to se teď tady stalo, že pan zpravodaj v podstatě označil tento technický návrh za záležitost, která byla vytvořena účelově proti jednomu konkrétnímu člověku. Samozřejmě to tak není. Kdybychom tuto věc nemuseli řešit, tak ji tady vůbec neřešíme. Řešíme ji tady kvůli tomu, že si na to stěžovala Evropská komise. Evropská komise poslala svoje technické připomínky, proto je tady předložen tento návrh zákona, který se Evropské komisi snaží vyjít vstříc.

Mně je to v zásadě jedno, jestli se dohodneme, jestli to tam můžou nebo nemůžou být osobní připomínky ve zpravodajské zprávě. Ale poprosím zejména kolegy z hnutí ANO. Pokud chtějí někoho tady mistrovat, tak musí začít u sebe. Jinak to nepůsobí věrohodně.

Teď budu reagovat věcně na to, co tady zaznělo. V první poznámce to, jaká je správná úroveň implementace, to, jestli to jde nebo nejde nad rámce implementace, jestli je to správné, nesprávné. Článek 3 odst. 6 páté směrnice proti praní špinavých peněz stanoví, že skutečným majitelem - teď se omlouvám, ta citace bude trochu delší, je jednoduché se v tom ztratit, ale pokusím se vypíchnout to nejdůležitější. Skutečným majitelem je fyzická osoba nebo osoby, které v konečném důsledku vlastní nebo kontrolují klienta, nebo fyzická osoba nebo fyzické osoby, jejichž jménem se transakce nebo činnost provádí, což zahrnuje přinejmenším - a teď je tam takový dlouhý výčet.

Takže skutečně je to minimální výčet, minimální standard. V případě svěřeneckých fondů jsou to všechny osoby, jako je zakladatel, svěřenecký správce a tak dále, takže v případě svěřeneckého fondu - na ten to nedopadá nijak. Potom se tam výslovně uvádí, že indikátorem takového vlastnictví jsou různé skutečnosti, vlastnický podíl nad 25 %, ale to vlastnictví nebo kontrola mohou být založeny též jinými prostředky. A je v působnosti členských států, aby si vymezily vlastní způsob, do jaké míry chtějí uplatňovat ty jiné prostředky vlastnictví, do jaké míry chtějí, aby byly součásti tohoto vymezení.

A my jako suverénní stát jsme si řekli, že v rámci tohoto vymezení jdeme transparentnější cestou, a že tam nebudeme mít vypsány pouze ty subjekty, které jsou vlastněny na základě podílu nebo na základě jiné skutečnosti, která je ve směrnici uvedena, ale jsou to i ti, kteří z toho pobírají zisky. Ti, kteří berou zisky z té právnické osoby, mohou a mají být podle té naší národní úpravy těmi skutečnými majiteli. A to je něco, co bylo, a něco, co po schválení tohoto návrhu zákona bude.

Pokud jde o ty technické, legislativně technické připomínky, tak tam ta pasáž, která začíná slovy „zda" a na základě jaké skutečnosti, tak ta se týká toho, jestli je to ovládání právě založeno na základě té určité právní skutečnosti, a v tom případě se má uvést i ta konkrétní právní skutečnost. Z toho textu zákona mně to přijde celkem srozumitelné.

Pokud jde o námitku, že nelze vlastnit osobu, tak je pravda, že osoba není podle našeho soukromého práva věcí. Na druhou stranu pohybujeme se zde v problematice implementace evropského práva. Máme tady spoustu států, každý stát Evropské unie má jiné pojetí vlastnictví, Evropská unie musí překlenovat tyto rozdíly tím, že hledá společné charakteristiky. A jednou z toho je i vymezení toho pojmu vlastní nebo kontroluje. A ten pojem je vymezen v souladu se směrnicí a je potřeba ho chápat tak, jak je vymezen v tom našem zákoně a ve směrnici. A není podle mého názoru úplně tak možné ho ztotožňovat s pojmem vlastnictví podle soukromého práva. Ostatně i ten pojem je vymezen z hlediska problematiky praní špinavých peněz. Takže nedochází zde k žádnému konfliktu. Ale pokud chceme být součástí velkého celku, jako je Evropské unie, tak musíme přijmout i věci, které s tím souvisí včetně toho, že se zavádí jednotná terminologie v této právní oblasti z hlediska průhlednosti vztahů mezi obchodními korporacemi. Takže tolik k těm věcným výhradám, které zazněly u zprávy zpravodaje. Děkuji.

