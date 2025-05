Michálek (Piráti): Udělujeme ministru Blažkovi červenou kartu

Děkuji za slovo. Takže přestože se tomu tady věnujeme hodinu a tři čtvrtě dneska, tak jsme v podstatě neslyšeli žádná podrobná vysvětlení, žádné odpovědi na dotazy, žádné vystoupení členů vlády. Pan ministr financí pro jistotu odešel, byť i on měl být jedním z těch, kteří údajně byli konzultováni při přijetí tohoto daru.

Já jenom chci upozornit, že se tady nemusíme bavit o hodnotě jenom jedné miliardy, respektive tří miliard korun, ale že to tržiště Nucleus Market, o kterém se tady bavíme, tak z něho zmizelo 5 000 bitcoinů, které dosud nejsou dohledané. Takže ta část 1 400 bitcoinů je jenom zlomek z toho, co bylo z toho tržiště ukradeno. Takže celkově se tady bavíme potenciálně o zločinu za jedenáct miliard korun. A vzhledem k tomu, že pan ministr tady vůbec neodpověděl na žádné dotazy, a já nevím, co by si měl připravovat, když měl včera tiskovou konferenci, tak předpokládám, že je velmi dobře připravený a není žádný důvod, proč by tady nemohl vystupovat, a považuju to za chybu, že se to odkládá.

Ale i tak se klub Pirátů jednomyslně připojuje k návrhu kolegů z hnutí ANO ke svolání mimořádné schůze. Je to pro nás opravdu výjimečná situace, my jsme to nikdy neudělali, ale vzhledem k tomu, že pan ministr takovýmto způsobem vlastně pohrdá Poslaneckou sněmovnou a nezodpovídá tady ty dotazy, tak to považujeme za zásadní.

Současně jsme se rozhodli udělat to, co měl udělat pan premiér Fiala už dávno, a to udělit panu ministru Blažkovi červenou kartu (Ukazuje červený list papíru.), protože už má jednu žlutou kartu, a jeho působení v této vládě ohrožuje důvěru občanů České republiky ve spravedlnost v naší zemi. Děkuju za pozornost.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

