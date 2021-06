Michálek (Piráti): Přece nemůžeme mít v čele státu dezinformátora

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo.

Já vím, že už je pokročilý čas, nicméně věnujte mi, prosím, chvilku pozornosti. Někteří z vás se ptali, proč tady vlastně dneska jsme. Tak já vám to ukážu, proč tady jsme. (Ukazuje graf.) Tohleto je základní důvod, proč tady dneska jsme. Pokud srovnáte Českou republiku s průměrnou evropskou zemí, tak jsme na dvojnásobném počtu obětí. Ten rozdíl je 15 900 životů lidí. Je to v přepočtu na 10 milionů obyvatel.

Piráti a Starostové byli naprosto loajální v této zemi a naposledy se o nedůvěře vládě hlasovalo v roce 2019. Od té doby během pandemické krize ani během diplomatické krize jsme hlasování o nedůvěře nevyvolali, protože jsme loajální k této zemi. Podíleli jsme se aktivně na věcech, které bylo potřeba řešit, např. na pandemickém zákoně, jehož návrh jsme předložili v lednu tohoto roku a který byl následně schválen a díky němuž jsme měli podstatně kratší dobu, po kterou trval nouzový stav. Kdybychom tehdy nepřišli s tím pandemickým zákonem, tak nouzový stav pravděpodobně prodlužujeme do dneška. Nicméně ten počet nakažených se snížil a není možné už dál přehlížet to, co se tady dělo, přecházet to tím, že si to nevyhodnotíme.

Jednání o důvěře je jednáním, na kterém dochází i ke skládání účtů za to předchozí období občanům a také jednoznačné vyvození odpovědnosti, protože na tom hlasování se ukáže, čími hlasy je vláda držena u moci a kdo se tudíž hlásí k odpovědnosti za výsledky této vlády.

Je potřeba, abychom si položili otázku, proč tu máme ten rozdíl. A myslím si, že by bylo seriózní, aby nám vládní většina vysvětlila, proč máme dvakrát horší výsledky než průměr Evropské unie (ukazuje graf), proč náš premiér dosáhl dvakrát horšího výsledku než průměrný premiér země Evropské unie a proč na to tolik lidí zbytečně doplatilo, proč se tady museli lidé rok bát, měli větší pravděpodobnost, že se jim něco stane.

Já připomenu - my jsme byli aktivní opozice, konstruktivní. Před rokem téměř na den přesně jsme tady schválili usnesení ze 4. června 2020 (ukazuje podklad), usnesení Poslanecké sněmovny k prevenci druhé vlny pandemie koronaviru. A v tom usnesení jsme mimo jiné schválili, aby vláda připravila strategii testování, pokud přijde druhá vlna. Schválili jsme tam, aby se aktualizoval Typový plán Epidemie - hromadné nákazy a v případě druhé vlny aby podle něj vláda postupovala, aby se konečně začala scházet epidemiologická komise, aby se dopracoval koncept chytré karantény a systém pandemických stupňů pohotovosti s jasnými navázanými kroky. Všichni víme, co se dělo potom. To jsou tyto články (opět ukazuje) přes rok staré - Andrej Babiš - nestrašte druhou vlnou, plošná omezení už vláda nikdy nezavede. - Čili v těchto vyjádřeních předseda vlády zopakoval, že není třeba vytvářet nějaký speciální plán, jak žádá opozice. Plán je takový, že každý den to sledujeme, chytrá karanténa to sleduje. Nechápu, co od nás opozice chce, už to nebudou nikdy plošná opatření... Takže takovýmhle způsobem. I když jsme varovali vládu, tak premiér to zlehčoval a dokonce potom během prázdnin si platil reklamu na Facebooku, že koronavirus slábne, že už to není takový problém, že se teď máme soustředit na rakovinu atd. Aniž bych chtěl jakkoli snižovat význam boje proti jiným nemocem, zlehčování, ke kterému docházelo ze strany vlády, bylo skutečně nepatřičné.

To, co je důležité na tomto dnešním jednání, je, abychom se poučili, abychom znovu neopakovali tu chybu, co jsme udělali minule, že když tady opozice upozorňovala na problém, že ho vláda zlehčovala. A teď se dostáváme do stejné situace. Ano, blíží se nám volby a víme, že je tady problém s tím, že virus může mutovat a měli bychom mít připravené kapacity a infrastrukturu na podzim, co se bude dít, pokud sem přijdou nové mutace, abychom neusnuli na vavřínech. A kdybychom se z toho poučili, tak si myslím, že by to byla jedna důležitá věc, kterou by toto jednání přineslo.

Těch 15 900 životů lidí, kteří zemřeli navíc oproti evropskému průměru, je strašné číslo. Někteří, kteří tady sedíme, sedíte v sále, přišli o své blízké. Dokonce jsme přišli o jednoho kolegu. Báli jsme se o kolegy z našich poslaneckých klubů, kteří patřili do zranitelných skupin, a všech 10 mil. lidí žilo v restrikcích. Některá ta opatření se ukázala, že jsou zbytečná, jiná ode zdi ke zdi a velká část těch opatření byla zrušena soudem pro nezákonnost. Někteří odborníci utekli, jiní byli odstraněni. Ten strach mezi obyvatelstvem samozřejmě měl svůj důvod, protože od října do dubna měli například naše nejzranitelnější skupiny, naši senioři 75 +, o více než 60 % případů úmrtí oproti běžnému stavu, který se vypočítá z pěti let před tím, takzvané P-skóre. Vychází to z mezinárodní databáze o lidské mortalitě. Z těch dat citují mimo jiné časopisy Science a Nature. Jsou i Univerzita v Berkeley a Max Planck Institute, takže to jsou určitě data, kterým můžeme věřit. A to opravdu nejde vysvětlit jiným způsobem vykazování, to nejde vysvětlit autonehodami, jak se o to snažil pan ministr Blatný. Zkrátka ti lidé měli po dobu sedmi měsíců o dvě třetiny větší pravděpodobnost, že zemřou, a to je naprosto nepřijatelné a nesmíme to dopustit.

Příčinou toho je špatná příprava. Já myslím, že to všichni vidíme tady v Poslanecké sněmovně, když se podíváme, že jedinou věc, kterou vládnoucí koalice dokázala na půdě Parlamentu, jak předejít tomu, aby někteří kolegové dodržovali vládní opatření o nošení roušek, tak jedinou věc, kterou jsme tady dokázali, je postavit takovýhle plastový boxík. Naprosto nezvládnutá situace, nevymahatelné právo a pro ty, kteří tady berou poslanecké platy, platí úplně jiná pravidla než pro občany, kteří dostávají na ulici pokuty, když nenosí roušku proti nařízení.

Když se podíváme na celková data srovnání té takzvané excesivní mortality, tak nemůžeme přijmout argument, že jenom Česká republika má nějaké přesnější vykazování než například naši západní sousedé Rakousko a Německo. Je potřeba dodat, že některé další státy si vedly obdobně lehkomyslně, například Maďarsko, částečně Polsko. Ale když se podíváme na srovnání s Rakouskem, tak ta excesivní mortalita na vrcholech dosahuje 60 %, čili v těch krizových dobách zemřelo v Rakousku o 60 % více osob, zatímco v České republice to bylo 110 %, čili více jak dvojnásobek těch excesivně zemřelých lidí. Takže ta situace skutečně byla dvakrát horší než v okolních západních státech. A vůbec to není možné zlehčovat tím, že v Polsku měli také problémy.

Proto mi přijde naprosto nepřijatelné, že takto závažná věc se tady zlehčuje nějakými ekonomickými opatřeními, že se díky růstu ekonomiky přidalo těmto skupinám, že tady rostly mzdy. To je všechno dobře, je to správně, je to hezké. Je výborné, že seniorům se přidává tři sta korun. Ale jak může, proboha, těch tři sta korun vyvážit tu přítěž, která tady byla s velkým přičiněním vlády způsobena, že ten člověk má ohrožené zdraví, má ohrožen dokonce svůj samotný život. Já vůbec nechci vládu obviňovat z toho, že by si nějak kupovala voliče. To je samozřejmě naprostý nesmysl, protože jenom blázen by prodal svoje zdraví a svoji budoucnost za tři sta korun.

Ten seznam věcí, se kterým tady vystupoval premiér Babiš, se kterými se pochlubil, působí velmi rozsáhle, ale uniká mu skutečně to podstatné, proč tady máme nedůvěru vládě, a to je ta nezvládnutá pandemie. Je to ten třetí nejhorší výsledek na světě, o kterém se tady bavíme. A samozřejmě tak jako propagoval svoje úspěchy v době, kdy se naší zemi ekonomicky dařilo, tak by měl přijmout odpovědnost v době, kdy máme krizi a kdy ty výsledky jsou objektivně špatné. Ale nejenom, že se pan premiér vymlouvá, ale on navíc ještě šíří kraviny, protože mu teče do bot, takže to, co jsme tady dneska slyšeli, ty různé nadávky, nálepky, nesmysly, kraviny o tom, kdy se vymlouval, že vlastně za všechno můžou Piráti a že Piráti tady chtějí nastěhovat lidem do bytu migranty a podobně, a teď to ještě sdílel na Twitteru, je naprosto nepřijatelné. My jsme šli do politiky proto, aby byla slušnější. Někteří z nás třeba dostávali nabídky, aby studovali v Americe nebo v jiných státech na prestižních univerzitách a místo toho jsme si řekli: chceme udělat něco pro naši zemi, abychom se nemuseli stydět za naše politiky, aby mladá generace pomohla kultivovat českou demokracii. Ale místo toho se tady rozjíždí obrovská salva nadávek, nálepek, nesmyslů, kravin a tak dále. V podstatě mi to připomíná způsob, jakým komunistická strana kdysi vystupovala proti Chartě 77.

První věc - strašení lidí nesmysly, že jim někdo nastěhuje do bytu migranty. To uvedl premiér, na to narážel premiér Babiš ve svém projevu a následně to teď napsal na Twitter. Přece nemůžeme mít v čele státu dezinformátora. Nic takového nemáme v programu. Nikdy to neuděláme, tak bych poprosil, jestli by mohl pan premiér přestat šířit poplašnou zprávu. A vzhledem k tomu, že ho tady nevidím, tak bych ho chtěl vyzval, aby vylezl z toho svého kanclu a přišel se za tato obvinění omluvit.

Za druhé. Strašení lidí, že budou desetitisícové daně z domu a bytu, podobné další falešné zprávy. Absolutní lež. Pravda je taková, že my jsme slíbili, že nebudeme tuto zemi zadlužovat a že chceme, aby zůstaly v České republice kvalitní veřejné služby a důchody. A upozornili jsme na to, že to je neudržitelné po tom, co hnutí ANO prosadilo daňový balíček, kterým vypadly příjmy ve výši sto miliard korun. Takže jediná věc, kterou máme v programu ohledně nemovitostí, je zvýšení daní za komerční nemovitosti, za ty haly za Prahou, za které jsou výrazně nižší daně než ve zbytku Evropy.

A za třetí. To, co tady zaznívalo a co šíří i někteří lidé tady v Poslanecké sněmovně, i když všichni vědí, že to není pravda a straší naše seniory a seniorky, že jim někdo vezme řidičák. Taková úplná blbost. Naopak, jediná věc, kterou jsme tady v Poslanecké sněmovně prosadili a na které jsme se i my Piráti podíleli, je, že člověk, který má řidičák, už ho nebude muset nosit s sebou, protože má občanku a ten řidičák bude digitálně propojen s tou občankou a policie si to kdykoliv najde.

Takže snažme se zakládat své působení na mezigenerační solidaritě. My třeba děláme diskuse mezi seniory a mladými, aby si vyměňovali zkušenosti a pohledy na svět, ale nepodporujme tento způsob strašení seniorů a seniorek šířením naprostých kravin. (Potlesk v řadách Pirátů.)

Já když jsem byl na venkově, tak jsem se tam sešel mimo jiné s jednou sedmdesátiletou moudrou tetou a ta říkala: já kraviny nečtu. Spousta těch věcí, které chodí e-mailem a podobně, spousta věcí, které se tady šíří jako nesmysly a ke kterým v podstatě premiér svými vyjádřeními přispívá, tak tyhle věci se velmi rychle rozplynou.

Je to prostě pěna dní. Ale ty věci, které tady řešíme zde, závažné jako je naše zkušenost s koronavirem, s roční krizí, to jsou věci, které přetrvají. A proto bychom se na ně měli soustředit a neodvádět pozornost takovouto kouřovou clonou. Já si kladu otázku po roce, který senioři byli v podstatě zavření doma a měli o dvě třetiny větší pravděpodobnost, že se jim něco stane - opravdu tady jsou mezi námi takoví lidé, kteří chtějí, aby se ještě prohlubovala ta atmosféra strachu? Aby ti lidé byli naprosto vyplašení, báli se ve svém, doma? Nemůže být nic horšího, než tyto lidi, kteří si prošli takhle náročným obdobím, strašit dalšími nesmysly.

Takže já prosím, snažme se, abychom nepřispívali svými vystoupeními, šířeními na sociálních sítích a tak dále, k tomu, aby se volební kampaň stala špinavou volební kampaní. Usilujme o tu slušnost v politice, abychom zakládali naše vyjádření na faktech, na datech, na číslech, na věcech, které lze ověřit a ne na nějakých kravinách. Pokud by bylo jediným způsobem, pokud by bylo jediným výsledkem dnešního jednání, že se - za prvé - poučíme z toho, co se nám minulý rok nepovedlo, když tady opozice, Piráti, Starostové a další varovali před tím, že nám hrozí druhá vlna, teď upozorňujeme na to, že nám hrozí mutace a že je potřeba se na to připravit.

Pokud by jediným výsledkem bylo, že se z tohoto poučíme a že současně zvládneme jako členové zákonodárného sboru dojít do příštích voleb se slušnou kampaní, hrdě, bez lží a dezinformací, tak si myslím, že by to byl skvělý výsledek dnešního jednání.

Děkuji za pozornost.

