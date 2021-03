Michálek (Piráti): Pro ANO nejvýhodnější, že, pane Nachere

reklama

Děkuji za slovo. My jsme se domluvili, že to tady bude stručné, ale jak je vidět, tak z toho začala standardní politická diskuze. Doplním Patrika Nachera. On zapomněl říct, že to je taky systém, o kterém si tedy ANO myslí, že je pro něj nejvýhodnější. Což je asi to základní, proč to tady řešíme. Pojďme se opravdu zamyslet spíš nad tím, než volit nejvýhodnější systém, který je výhodný pro strany jednoho muže, které nemají demokratické základny v krajích a staví na tom, jako to mají na Slovensku, že tam je jeden člověk v čele, který si potom sestavuje ty kandidátky, pojďme se zaměřit na to, že skutečně opravíme to, co nám vytkl Ústavní soud a nebudeme tam přilepovat žádné výsledky lidové tvořivosti tady v Poslanecké sněmovně. Ústavní soud kraje nezrušil.

A taky bych chtěl varovat proti nápadům, které se tady objevují, že snad těch zbylých 50 mandátů, které se nepodaří rozdělit na celá čísla, se bude rozdělovat na stranickém vedení podle nějakého seznamu. Opravdu pokud tady bylo vyřčeno Ústavním soudem, že ten systém přerozdělování mandátů je nespravedlivý, tak nesnažme se to vyřešit tím, že se zavede ještě nějaká větší nespravedlnost, a že místo občanů ve volbách budou volit kandidáty, kteří se dostanou do Sněmovny, stranická vedení. To si myslím, že je velmi nedemokratické.

